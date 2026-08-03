เครื่องดื่มนมสุดพิเศษจาก 12 ร้านดัง กับแคมเปญ “MEGA MILK IN BLOOM”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา (MEGABANGNA SHOPPING CENTRE) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกวันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันแม่กับแคมเปญ “MEGA MILK IN BLOOM” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผลิบานของดอกไม้ ถ่ายทอดเป็นความหอมละมุนและความอบอุ่น ผ่านเมนูเครื่องดื่มนมแก้วพิเศษ จาก 12 ร้านดัง ได้แก่ AU BON PAIN, BEARHOUSE, CHONGDEE TEAHOUSE, FUKU MATCHA, GAGA, KAMU, KOI THÉ, MOLLY TEA, OLINO CREPE & TEA, TP TEA, TWIN MADE และน้ำเต้าหู้ปูปลา ให้สมาชิกใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับฟรี! ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม–31 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา
ชวนมาส่งต่อความรักผ่านทุกแก้ว พร้อมดื่มด่ำกับความหอมละมุนของนม ชา และวัตถุดิบหลากหลายที่รังสรรค์เป็นเมนูพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด สามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับฟรี! ดังนี้
• AU BON PAIN เติมความสดชื่นด้วย OOLONG OSMANTHUS MILK TEA ชานมอู่หลงที่โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมละมุนของดอกหอมหมื่นลี้ ให้รสชาติกลมกล่อม มูลค่า 120 บาท ใช้เพียง 50 คะแนน แลกรับฟรี!
• BEARHOUSE ชวนอร่อยกับ ชานมอัสสัม SIZE M ชานมหอมเข้มข้น ผสานความละมุนได้อย่างลงตัว มูลค่า 89 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
• CHONGDEE TEAHOUSE เติมเต็มความอร่อยแบบไทย ๆ กับ น้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง รสละมุนที่มาพร้อมเครื่องแน่นเต็มแก้ว อิ่มอร่อยได้หลากหลายรสสัมผัส มูลค่า 105 บาท ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
• FUKU MATCHA จัดเต็มความฟินกับ ชานม พร้อมไข่มุกบราวน์ชูการ์และซอฟต์ไอศกรีมนมสด ผสานชานมหอมละมุน ไข่มุกหนึบหนับ และซอฟต์ไอศกรีมนมสดเนื้อเนียนไว้ในแก้วเดียว มูลค่า 90 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
• GAGA ชวนสดชื่นกับ WHITE HONEY SIZE S เครื่องดื่มรสหอมหวานละมุนจากชานมเม็ดน้ำผึ้งสาคู ให้ความสดชื่นแบบดื่มเพลิน มูลค่า 75 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
• KAMU เติมความพิเศษให้ทุกโมเมนต์ด้วย SIGNATURE CAMELLIA FLORA MILK TEA ชานมซิกเนเจอร์ที่มาพร้อมกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของดอกไม้ ให้รสชาติละมุนอย่างมีเอกลักษณ์ มูลค่า 100 บาท ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
• KOI THE ชวนสัมผัสความคลาสสิกกับ GOLDEN BUBBLE MILK TEA SIZE S ชานมหอมกลมกล่อม เสริมความสนุกด้วยโกลเด้นบับเบิลเนื้อหนึบอันเป็นเอกลักษณ์ มูลค่า 85 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
• MOLLY TEA เติมความหอมละมุนด้วย PREMIUM JASMINE MILK TEA ชานมมะลิพรีเมียมที่โดดเด่นด้วยกลิ่นชาหอมสดชื่น ผสานความนุ่มนวลของนมได้อย่างลงตัว มูลค่า 110 บาท ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
• OLINO CREPE & TEA ชวนลิ้มลอง JASMINE GREEN MILK TEA AIYU OSMANTHUS FLOWER ชานมมะลิหอมละมุน เพิ่มความสดชื่นด้วยอ้ายหยูเนื้อนุ่มเด้งและกลิ่นหอมจากดอกหอมหมื่นลี้ มูลค่า 85 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
• TP TEA เติมความฟินในสไตล์ชานมไต้หวันกับ 3Q TGY MILK TEA SIZE S สัมผัสความอร่อยตั้งแต่คำแรก ด้วยใบชาไต้หวันคุณภาพพรีเมียม กลิ่นหอมเข้มข้น ให้สัมผัสหลากหลายในทุกคำกับ Topping มากถึง 3 อย่าง มูลค่า 115 บาท ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
• TWIN MADE ชวนย้อนวันวานไปกับ ICED MILK เครื่องดื่มนมเย็นรสหอมหวาน สดชื่น มูลค่า 90 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
• น้ำเต้าหู้ปูปลา เติมความละมุนด้วย น้ำเต้าหู้นมสด ที่ผสานความหอมของถั่วเหลืองเข้ากับรสนมสดกลมกล่อม ดื่มเพลินได้ทุกช่วงเวลา มูลค่า 75 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
เมกาบางนา ขอชวนสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด มาร่วมเติมเต็มเดือนแห่งวันแม่ด้วยความรัก ความสุข และความละมุนในทุกแก้วกับแคมเปญ “MEGA MILK IN BLOOM” พร้อมชวนคุณแม่ ครอบครัว และคนสำคัญมาใช้ช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน ผ่านเมนูนมสุดพิเศษจาก 12 ร้านดัง เพียงใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับฟรี! ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม–31 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา