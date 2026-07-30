Urban Collectibles กลับมาแล้วในธีม MOVING CITY

Urban Collectibles โดย Mango Art Festival คือเทศกาลศิลปะที่โฟกัสด้านศิลปะในพื้นที่เมือง (Urban Art)
สถานที่: The StandardX, Bangkok Phra Arthit
วันที่: 7–9 สิงหาคม 2569 เวลา 13:00 - 21:00
Urban Collectibles โดย Mango Art Festival คือเทศกาลศิลปะที่โฟกัสด้านศิลปะในพื้นที่เมือง (Urban Art) จัดแสดงภายใน ห้องพักและส่วนต่างๆของโรงแรม ภายในงานจะมีการรวบรวมผลงานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ งานศิลปะต้นฉบับบนผืนผ้าใบ, งานดิจิตอล, งานปั้น และผลงานต่างๆ ที่ควรค่าแก่การสะสมโดยศิลปินทั้งจากไทย และต่างประเทศ
โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ห้า ณ โรงแรม StandardX, Bangkok Phra Arthit ในวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2026 มาในธีม MOVING CITY : เมืองไม่เคยหยุดนิ่ง... จังหวะชีวิตบนท้องถนนที่เต้นเร้า สายน้ำที่ไหลริน และแสงนีออนที่ไม่มีวันจางหาย แต่ท่ามกลาง ความวุ่นวายนี้ เราอยากให้ "ศิลปะ" สะกดให้คุณหยุดนิ่ง
Exhibition Theme
ในโลกที่หมุนไวเกินกว่าจะก้าวทัน (Hyper-velocity) เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว ผู้คนและกาลเวลาที่ไหลผ่าน ไปอย่างรวดเร็วจนเราอาจเผลอลืม "ตัวตน" หรือ "ความหมาย" ของการดำรงอยู่... "Moving City" คือนิทรรศการที่ตั้งใจสร้าง "จุดหยุดนิ่ง" ท่ามกลางพายุแห่งความวุ่นวายเราเชื่อว่าศิลปะมีอำนาจในการ หยุดเวลา (Freeze-frame) เพื่อให้ผู้ชมได้กลับมา สำรวจรายละเอียดที่เคยมองข้าม ทบทวนความงดงามที่ซ่อนอยู่และตกตะกอนความหมายของชีวิต ในช่วงขณะที่สายตาได้ปะทะ กับผลงาน
Key Message
"ในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ศิลปะจะหยุดเราไว้ เพื่อให้หัวใจเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่" แนวคิดของสถานที่จัดงาน: Living Gallery ที่ก้าวข้ามกรอบสี่เหลี่ยมสีขาว เราขอเชิญคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของห้องจัดแสดงสีขาวแบบเดิม (White Cube) เข้าสู่บรรยากาศ ที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยรสนิยมของ Luxury Guest Suite พื้นที่แห่งนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “Living Gallery” เพื่อ เชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกระหว่างงานศิลปะและพื้นที่การใช้ชีวิตจริง
การจัดแสดงในบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกเหมือน ‘บ้าน’ ช่วยให้เหล่านักสะสมก้าวข้ามจินตนาการและสัมผัส ได้ด้วยตาตนเอง ว่าภาพวาดระดับ Masterpiece, อาร์ตทอยไวนิลรุ่นสะสม หรือผลงานดีไซน์สุดล้ำ สามารถมอบลมหายใจและจิตวิญญาณให้กับ พื้นที่ส่วนตัวได้อย่างไร นี่ไม่ใช่เพียงแค่นิทรรศการศิลปะทั่วไป แต่คือ “ภาพจำลองของชีวิตที่ใช้ร่วมกับศิลปะ”ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ได้เห็นว่าศิลปะสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ที่เหนือระดับได้อย่างสมบูรณ์แบบ
แกลเลอรี่ อาร์ตสเปซ และแบรนด์ต่างๆ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้แก่
Art Zone Asia / gallery. sort of. / Boo X Project
Texture Printing Thailand / Mobella / eufyMake / Ming Art Space
Street Star Gallery / Mr.Zen Art Studio / Art Bridge Chiang Rai / Dadsada Studio
ศิลปิน
JOAN CORNELLÀ / MUKLAY / Ping Hatta / NINJA•ROMAN•PARE•LOLAY La chambre de Kesvita / Jaemy C Studio / Little Man / Vayupad / Luck Maisalee Pang Torsuwan / Prem.artistic / Itsuko Kiyokawa / Supachet Bhunmakarn JIMMY AAJA / chis_pong / Juart Woraset / Deja Jueng / Piya Charoenmuang
Chookiat Likitpunyarut / Chanchai Boriboon / Cerukmahachan / papaiwasallday Mick Natthapol / Taweechob.design / Pnk.ff / Goodnight.XinqXinq / Saran Patchimasiri Pure Create / Fah Jitaree / Rizwan Baran Art / PalmJ's Palette / Ping Mantana JP Pemapsorn / Nisra Sobhanasiri / Supmanee Chaisansuk / Ar(t)chana And kazi Istela imam