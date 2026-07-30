"พระราชินี" ทอดพระเนตรการแข่งขัน “ควีนส์คัพ 2026” ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ

เอ็ม บี เค และ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จมาทรงเป็นประธาน ทอดพระเนตรการแข่งขัน “Queen's Cup Thailand Championship 2026” พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน พร้อมทั้งพระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่คณะผู้บริหาร เอ็ม บี เค การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ เอ็ม บี เค เดินหน้าพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสนามกอล์ฟในเครือทุกแห่ง เพื่อก้าวสู่การเป็นหมุดหมายของการแข่งขันระดับสากลต่อไป
นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของ เอ็ม บี เค เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ ได้รับเลือกและได้รับความไว้วางใจจาก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ให้เป็นสนามจัดการแข่งขันรายการใหญ่ระดับนานาชาติที่ทรงเกียรติในครั้งนี้ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลสูงสุดอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธาน และทอดพระเนตรการแข่งขัน พร้อมพระราชทานถ้วยรางวัลด้วยพระองค์เอง ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ท่าน ไม่เพียงแต่เป็นมงคลสูงสุดต่อคณะผู้จัดงานเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภท ต่าง ๆ มาโดยตลอด อีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์ โดยความพิเศษในครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นถ้วยเกียรติยศสูงสุดที่นักกอล์ฟทุกคนปรารถนา โดยผู้ชนะและได้รับถ้วยพระราชทานฯ ได้แก่ “เอกปริษฐิ์ หวู่” นักกอล์ฟลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ซึ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ ให้การสนับสนุนอยู่
“ที่สำคัญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานธงประจำการแข่งขัน และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารเอ็ม บี เค ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด สร้างความปลาบปลื้มปีติและเป็นเกียรติอันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นแรงใจสำคัญที่ผลักดันให้พวกเราตลอดจนพนักงานทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของสนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ ให้ดียิ่งขึ้นไปในทุกมิติ เพื่อให้สมพระเกียรติและพร้อมรองรับทัวร์นาเมนต์ระดับสากลต่อไป” คุณวิจักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย
นายเกษมสุข จงมั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจกอล์ฟ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการได้รับเกียรติเป็นสนามจัดการแข่งขันระดับประวัติศาสตร์ "Queen's Cup Thailand Championship 2026" ในครั้งนี้ ถือเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญสำหรับพวกเราทุกคน โดยสนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ ได้ทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นในทุกมิติ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลัง ทั้งการยกระดับสภาพสนามให้มีความสมบูรณ์แบบ ท้าทาย และได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและการวางมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะออกมาสมบูรณ์แบบและสมพระเกียรติที่สุด
ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากเหล่านักกอล์ฟชั้นนำระดับตำนานและดาวรุ่งที่เข้าร่วมประชันวงสวิงกันอย่างคับคั่ง นำโดยโปรเก๋าเกมอย่าง ประหยัด มากแสง พรหม มีสวัสดิ์ ถาวร วิรัตน์จันทร์ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ หรือโปรกอล์ฟดาวรุ่งอย่าง เข้มข้น ลิมพะสุต ภาณุพล พิทยารัฐ เป็นต้น
ตลอดระยะเวลาการแข่งขันทั้ง 4 วัน ยังได้รับความสนใจจากแฟน ๆ กีฬากอล์ฟเป็นจำนวนมาก โดยเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันติดขอบสนามกว่า 1,000 คน รวมถึงกลุ่มน้อง ๆ เยาวชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟคลินิก ตลอดจนเข้าชมทัวร์นาเมนต์เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งนับเป็นความตั้งใจของ เอ็ม บี เค ที่ต้องการมอบประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ปลูกฝังทักษะกีฬากอล์ฟอย่างถูกวิธี และส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวงการกีฬากอล์ฟของประเทศต่อไป
นายเกษมสุข กล่าวเพิ่มเติม “ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพและความทุ่มเทของทีมงานทุกคน ซึ่งประสบการณ์ในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่ เอ็ม บี เค จะนำไปต่อยอดการบริหารจัดการในทุกมิติ ทั้งการยกระดับมาตรฐานสนามกอล์ฟในเครือ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกสนามในเครือ เอ็ม บี เค ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทาง รองรับทัวร์นาเมนต์ระดับสากลต่อไปในอนาคต”
สำหรับ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ เป็นอีกหนึ่งสนามกอล์ฟในเครือเอ็ม บี เค ที่ได้รับความไว้วางใจจาก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้เป็นสนามจัดการแข่งขันรายการใหญ่ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ “Thailand Open” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ซึ่งได้รับเกียรติเป็นสนามจัดแข่งขันมาต่อเนื่องถึง 5 ปี และล่าสุดกับการได้รับเกียรติเป็นสนามแข่งขันในรายการเกียรติยศระดับประเทศ “Queen's Cup Thailand Championship 2026” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเงินรางวัลรวมกว่า 15 ล้านบาท ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพความพร้อมของสนามกอล์ฟในเครือ เอ็ม บี เค ที่พร้อมรองรับการแข่งขันระดับมาตรฐานสากลเพื่อขับเคลื่อนวงการกอล์ฟไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน