ขนมไหว้พระจันทร์ The Rocking Horse of Resilience สัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ จากโรงแรมบันยันทรี

ในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ หนึ่งในประเพณีอันทรงคุณค่าที่เปี่ยมด้วยความหมายแห่งการกลับมาพบพร้อมหน้าของครอบครัว ความกตัญญู และความมั่งคั่ง โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เปิดตัวคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากปีมะเมีย ภายใต้แนวคิด The Rocking Horse of Resilience สัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ การฟื้นคืนพลัง และการมีสุขภาวะที่สมดุลในทุกมิติ
กล่องของขวัญดีไซน์พิเศษประจำปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความสง่างามและแข็งแกร่งของม้า ออกแบบเป็นประติมากรรมรูปม้าโยกที่โดดเด่น สะท้อนถึงความสมดุล พร้อมสื่อถึงการก้าวเดินด้วยความเข้มแข็ง กลายเป็นของที่ระลึกอันทรงคุณค่าที่ผสานความสนุกสนานเข้ากับความประณีตได้อย่างลงตัว
คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้รวบรวมทั้งรสชาติคลาสสิกที่อยู่คู่เทศกาลไหว้พระจันทร์และรสชาติร่วมสมัยที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบโจทย์ผู้รับทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นไส้ทุเรียน ไส้เม็ดบัว และไส้โหงวยิ้ง ซึ่งสะท้อนเสน่ห์ของตำรับดั้งเดิมและความทรงจำอันแสนอบอุ่นในทุกคำ
สำหรับผู้ที่มองหารสชาติแปลกใหม่ ไส้พุทราผสมวอลนัทมอบความหวานละมุนจากพุทราจีนผสานความกรุบของวอลนัทอย่างลงตัว ไส้มอคค่าคาราเมลโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของกาแฟและคาราเมลเนื้อเนียนหอมละมุน ขณะที่ไส้ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ผสมผสานความเข้มข้นของช็อกโกแลตเข้ากับความหอมมันของถั่วลิสงคั่วอย่างกลมกล่อม ส่วนไส้มัทฉะถั่วแดงยังคงถ่ายทอดความสมดุลของมัทฉะญี่ปุ่นพรีเมียมกับความหวานละมุนของถั่วแดงกวนได้อย่างลงตัว
รสชาติใหม่ประจำปีนี้คือ ไส้ชาอู่หลงยูซุ ที่ผสานกลิ่นหอมอันซับซ้อนของชาอู่หลงคุณภาพเยี่ยมเข้ากับความสดชื่นของส้มยูซุจากญี่ปุ่น มอบรสสัมผัสที่หอมละมุน สดชื่น และสง่างามในคำเดียว ปิดท้ายด้วยขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดขนาดมินิ เนื้อคัสตาร์ดเนียนนุ่มละลายในปาก และยังคงเป็นรสชาติยอดนิยมที่ครองใจทุกวัย
คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ The Rocking Horse of Resilience ประจำปี 2569 จัดจำหน่ายในชุดของขวัญขนาด 2 ชิ้น 4 ชิ้น และ 8 ชิ้น เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญแก่ครอบครัว คนสำคัญ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อส่งต่อคำอวยพร ความปรารถนาดี และความห่วงใยในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์
วางจำหน่ายระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 25 กันยายน 2569 ณ ห้องอาหารร่มไทร และ ห้องอาหารแซฟฟรอน กริลล์ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ The Rocking Horse of Resilience
ขนมไหว้พระจันทร์กล่องเดี่ยว ราคา 288 บาทต่อชิ้น
แบบกล่อง 2 ชิ้น ราคา 958 บาทต่อกล่อง
แบบกล่อง 4 ชิ้น ราคา 1,488 บาทต่อกล่อง
แบบกล่องลักซ์ชัวรี่ 8 ชิ้น ราคา 3,988 บาทต่อกล่อง
ชุดขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดมินิ 8 ชิ้น ราคา 1,388 บาทต่อกล่อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 2679-1200 หรือ อีเมล์: DiningConcierge-Bangkok@banyantree.com