Zadi & Jo Glow Station เปิดใหม่ใจกลางสยาม

สายบิวตี้เตรียมปักหมุด! ใครแวะมาเดิน สยามสแควร์ ช่วงนี้ มีอีกหนึ่งพิกัดที่ไม่ควรพลาด เพราะ Zadi & Jo (เซดี้ แอนด์ โจ) แบรนด์ความงามสำหรับวัยเรียนอายุ 10–20 ปี เปิด Zadi & Jo Glow Station แล้วที่ EVEANDBOY Centerpoint Siam Square ชั้น 3
Zadi & Jo Glow Station คือ จุดเช็กอินที่รวบรวมไอเท็มความงามของ Zadi & Jo ให้ทุกคนได้ทดลองและเลือกช้อปในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสเนื้อสกินแคร์ ลองเฉดสีลิปและคุชชั่น ทดลองกลิ่นน้ำหอม Skin Scent หรือค้นหาไอเท็มที่เหมาะกับตัวเอง ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
Zadi & Jo เกิดจากอินไซต์ของลูกวัยเรียน โดยผู้บริหารหญิงที่เป็นคุณแม่ 3 คนผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมความงาม จึงพัฒนาแบรนด์ที่เข้าใจความต้องการของวัยเรียนอายุ 10–20 ปี
Zadi & Jo พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Clean & Playful Beauty ที่เข้าใจทั้งผิว ไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตของวัยเรียน ครบทั้ง สกินแคร์ เมคอัพ และน้ำหอม โดยไฮไลต์ที่หลายคนแวะมาลอง ได้แก่ Bubbly Bright Skin Glow & Brightening Serum เซรั่มเพื่อผิวดูโกลว์กระจ่างใส, Sunny Splash Super Light UV Protection Serum SPF50+ PA++++ กันแดดเนื้อบางเบา สบายผิว เติมระหว่างวันได้, Clean Girl Softening Lip Tint ลิปทินต์ที่ให้ลุคธรรมชาติสไตล์ Clean Girl มีให้เลือกหลายเฉดสี, Fluffy Fit Soft Glow Cushion SPF50+ PA++++ คุชชั่นเนื้อบางเบา ให้ฟินิชผิวฉ่ำโกลว์ พร้อมส่วนผสมบำรุงผิวและการปกป้องผิวจากแสงแดด รวมถึง Very Perfume Collection น้ำหอมแนว Skin Scent ที่ให้กลิ่นหอมสะอาด เป็นธรรมชาติ เหมาะกับการใช้ในทุกวัน
เพื่อฉลองการเปิด Zadi & Jo Glow Station แห่งแรก แบรนด์ได้จัดกิจกรรมพิเศษ แจก Zadi & Jo Clean Girl Softening Lip Tint ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีผู้มาต่อคิวร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มงาน และผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้สำหรับกิจกรรมหน้าร้านถูกแจกหมดอย่างรวดเร็ว สะท้อนกระแสตอบรับที่ดีของแบรนด์ตั้งแต่วันแรกของการเปิดตัว
หลังจากเปิด Zadi & Jo Glow Station แห่งแรกที่ EVEANDBOY Centerpoint Siam Square แล้ว แบรนด์ยังมีแผนขยาย Zadi & Jo Glow Station ไปยัง EVEANDBOY อีกหลายสาขาในกรุงเทพฯ ภายในปีนี้ เพื่อให้วัยรุ่นและคนรักความงามสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Zadi & Jo ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ใครกำลังมองหาพิกัดใหม่ใจกลางสยาม ครั้งหน้าที่มาเดิน EVEANDBOY Centerpoint Siam Square อย่าลืมแวะชั้น 3 มาเช็กอินที่ Zadi & Jo Glow Station ลองสกินแคร์ สวอชลิป ทดลองเฉดคุชชั่น สัมผัสกลิ่นหอมของ Very Perfume Collection และค้นหาไอเท็มที่ใช่ในแบบของตัวเอง เพราะนี่คืออีกหนึ่งพิกัดใหม่ที่สายบิวตี้วัยเรียนไม่ควรพลาดเมื่อมาเช็กอินย่านสยาม