‘Echoes of Altitude’ จิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของ SIRIVANNAVARI Autumn-Winter 2026/27

ฤดูกาล Autumn-Winter 2026/27 นี้ SIRIVANNAVARI ชวนคุณออกเดินทางไปกับ ‘Echoes of Altitude’ เพื่อเข้าหาธรรรมชาติสู่ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาสูงตระหง่าน และขึ้นบอลลูนท่องไปท่ามกลางขุนเขาสีทรายทรงแปลกตา แรงบันดาลใจจากความงดงามของธรรมชาติ และความท้าทายของเส้นทางเดิน ถ่ายทอดสู่งานออกแบบเสื้อผ้าที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งการผจญภัย โครงสร้างเสื้อผ้าเพิ่มวอลุ่มพลิ้วไหวตามลม แจ๊คเก็ตเดินป่าสไตล์ Sahariana ลูกเล่นของเชือกรูดและคาราบิเนอร์ (ตะขอปีนเขา) ซ่อนเร้นในองค์ประกอบต่างๆ ของเสื้อผ้าและแอคเซสซอรี่ แทรกซิลูเอตอันเฉียบคมแข็งแกร่ง และงานฝีมืออันประณีตทั้งจากงานปักบอกเล่าเรื่องราวแห่งการเดินทาง และงานพิมพ์ผ้าน่าค้นหา เสมือนการออกเดินทางสู่เส้นทางที่ไม่เคยมีใครค้นพบ พร้อมขยายขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์ที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิดด้านแฟชั่นที่ยั่งยืน สะท้อนความทรงจำผ่านชิ้นงานวินเทจ วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ ราวกับการเดินทางอันไม่รู้จบ
‘Echoes of Altitude’ ถ่ายทอดผ่านแคมเปญภาพโฆษณาและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่สะท้อนแรงบันดาลพระทัยขององค์ดีไซเนอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ครีเอทีฟดีไซเนอร์ ซึ่งถ่ายทำบนอุทยานแห่งชาติกิ่วแม่ปานและดอยหลวงอินทนนท์ ผืนป่าอันงดงามและสมบูรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เล่าเรื่องราวแห่งขุนเขาและการผจญภัย ผ่านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในสไตล์ของ SIRIVANNAVARI ได้อย่างโดดเด่น วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ณ Sirivannavari Flagship Store สยามพารากอน และ Accessories Galleria เซ็นทรัลชิดลม
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