เติมสีสันให้แก้มสวยละมุนอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วย Cloudy Blush จาก KMA

เครื่องสำอาง KMA ในเครือ โอซีซี แนะนำ Cloudy Blush บลัชออนเนื้อบางเบา เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบ เม็ดสีชัดติดทน พร้อมด้วยเทคโนโลยี Soft Focus Powder ความละเอียดระดับไมโคร ที่ช่วยผสานเนื้อบลัชให้สัมผัสลื่นเนียนดุจผ้าไหม มอบผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอ แก้มสวยละมุนอย่างเป็นธรรมชาติ
มี 6 เฉดสี ได้แก่ 01 Muted Apricot, 02 Fresh Coral, 03 Soft Peach, 04 Misty Rose, 05 Dusty Pink และ 06 Soft Candy Pink ช่วยเติมสีสันให้ทุกลุคการแต่งหน้า ราคา 290 บาท วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://shop.kma-cosmetics.com, TikTok, Shopee, Lazada, Konvy รวมถึงห้างสรรพสินค้า และร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วประเทศ