GO HOTEL ผนึกกำลัง Sukishi Intergroup มอบความสุข 2 ต่อ

GO HOTEL โรงแรมที่พร้อมต้อนรับทุกคน ภายใต้การบริหารของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่มาพร้อมคอนเซปต์ ‘สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม’ เปิดสูตรสำเร็จความฟินเอาใจสายเที่ยวและสายกินในโปรฯ เดียว ผนึกกำลัง Sukishi Intergroup มอบความพิเศษขั้นกว่า เพียงแสดงคีย์การ์ดห้องพัก GO HOTEL ทุกสาขา รับฟรี! เมนูพิเศษและเครื่องดื่มจากร้านอาหารในเครือ ทั้ง Sukishi Korean Charcoal Grill, WOO GOGI, King KAKU และ SUKI KING
GO HOTEL x Sukishi Intergroup เป็นแคมเปญที่สร้างสรรค์มาเพื่อตอกย้ำความตั้งใจในการดูแลลูกค้าคนสำคัญให้พิเศษยิ่งกว่าใคร เพราะเข้าใจในความต้องการของทุกคนและต้องการมอบประสบการณ์แสนประทับใจให้กับทุกทริป ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือทำงาน ทั้งการเดินทางแบบครอบครัว กลุ่มเพื่อน และคนทำงาน ยิ่งไปกว่านั้น GO HOTEL ยังตอบโจทย์ด้วยห้องพักหลากหลายรูปแบบในราคาสุดคุ้ม ที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนแสนสบาย บนทำเลใจกลางเมือง ใกล้ห้างสรรพสินค้า เดินทางสะดวก และพร้อมยินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงแสนรัก
เมื่อผสานกับประสบการณ์ความอร่อยจากร้านอาหารในเครือ Sukishi Intergroup ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีระดับพรีเมียมจาก Sukishi Korean Charcoal Grill สุกี้และซูชิสุดคุ้มจาก Suki King และ อาหารเซตเกาหลีจาก WOO GOGI ให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่าย อิ่มอร่อย คุ้มค่า และสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยร้านอาหารที่ตั้งอยู่ใกล้โรงแรม พร้อมสิทธิพิเศษเมนูฟรีจากทุกแบรนด์ในเครือ
GO HOTEL x Sukishi Intergroup
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 สิงหาคม 2569 – 31 มกราคม 2570
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า GO HOTEL
เพียงเข้าพักขั้นต่ำ 1 คืน และแสดงคีย์การ์ดที่หน้าร้าน (1 ห้องพัก / 1 สิทธิ์ / 1 จาน)
- Sukishi Korean Charcoal Grill รับฟรี! แกงเต้าหู้นิ่มรสเผ็ด (ซุนดูบูจิเก) มูลค่า 180 บาท 1 จาน เมื่อทานบุฟเฟต์สุข Overload ระดับใดก็ได้ หรือ A La Cart มูลค่าต่อใบเสร็จ 500 บาทขึ้นไป
- WOO GOGI รับฟรี! จาจังมยอน 1 จาน* มูลค่า 178 บาท (ไม่มีขั้นต่ำ)
- King KAKU รับฟรี! เกี๊ยวซ่า 1 จาน* มูลค่า 69 บาท เมื่อสั่งอาหารเซ็ตชุดใดก็ได้
- SUKI KING รับฟรี! เครื่องดื่มรีฟิล* มูลค่า 39+ บาท เมื่อทานบุฟเฟต์ 219 บาทขึ้นไป
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Sukishi Intergroup
- รับโค้ดส่วนลด 50 บาท* จากหน้าร้าน สำหรับใช้จองห้องพักผ่านเว็บไซต์ GO HOTEL https://letzzzgo.co กดรับโค้ดได้ที่ Line @Sukishi เท่านั้น
*หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
เตรียมเช็กอินความสุขแบบครบจบทุกความฟินในที่เดียวที่ GO HOTEL เต็มอิ่มกับการพักผ่อนบนที่นอนคุณภาพ 5 ดาว ผ้าม่านกันแสง หลับสนิท ไร้แสงรบกวน เพิ่มความผ่อนคลายด้วยผลิตภัณฑ์อาบน้ำจาก Let's Relax และความบันเทิงครบครันทั้ง Smart TV และ Wi-Fi สปีดแรงไม่มีสะดุด พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วย Co-working Space และบริการ Grab & Go
อย่ารอช้า! จองห้องพักตรงกับ GO HOTEL คุ้มค่ากว่า รับโปรโมชั่นพิเศษและข้อเสนอสุดคุ้มอีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ LINE : @gohotel, โทร.02-018- 8656
Website: https://letzzzgo.co