โรบินสันไลฟ์สไตล์ ต่อยอด ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ แนะนำกว่า 200 ร้านอร่อย

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าขานรับนโยบายภาครัฐโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" อย่างต่อเนื่อง เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "อิ่มคุ้ม ทั่วไทย" ได้ที่ ศูนย์อาหาร Food Haven, Food Park และ Everyday A Food House ภายในโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ โดยสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง กับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2569 – 30 ก.ย. 2569 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิดของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในการเป็น Central to Life หรือ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคน
การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ครอบคลุมศูนย์อาหาร Food Haven, Food Park และ Everyday A Food House ภายในโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ ซึ่งรวบรวมร้านอาหารยอดนิยมและร้านดังประจำท้องถิ่นกว่า 200 ร้าน ให้เลือกอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายจากร้านอาหารชื่อดังที่เข้าร่วมโครงการในทุกภาค อาทิ
สาขาสระบุรี ได้แก่ แซ่บเล้ง สระบุรี เมนูเล้งรสจัดจ้าน และ ขนมจีนน้ำยาปูคุณเกว สำหรับผู้ชื่นชอบอาหารไทยรสเข้มข้น
สาขาลพบุรี ได้แก่ ครัวปักษ์ใต้เมืองคอน-ลพบุรี ที่เสิร์ฟอาหารใต้รสเข้ม และ ยำลูกชิ้น ก.แสนไทย สำหรับสายแซ่บ
สาขาบ้านฉาง ได้แก่ ชุมพลปาท่องโก๋ ร้านปาท่องโก๋สูตรต้นตำรับยอดนิยม และ วันหวาน ร้านขนมและเครื่องดื่ม
สาขาบุรีรัมย์ ได้แก่ ชุมพลปาท่องโก๋ และ แชมป์ก๋วยจั๊บญวน ที่โดดเด่นด้วยก๋วยจั๊บญวนรสชาติเข้มข้น
สาขาร้อยเอ็ด ได้แก่ ตำสะดิ้ง ร้านส้มตำและยำรสแซ่บ และ โอยั๊วะเจ่เจ๊ เครื่องดื่มรสเข้มถึงใจ
สาขาถลาง ที่รวบรวมร้านดังอย่าง ราชาก๋วยเตี๋ยวเรือ, ข้าวขาหมูชิกกี่ และ สวนใจเขียว ให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยกับเมนูคุณภาพจากร้านดังประจำท้องถิ่น ครบครันในที่เดียว
สาขาฉลอง ได้แก่ ข้าวขาหมูชิกกี่ 2537 ขาหมูนุ่มละมุน, หมูกรอบมหาราช เมนูหมูกรอบสุดฮิต, SIAM SOMTAM THAI ส้มตำรสจัดจ้าน และ I LOVE ORGANIC FARM ที่คัดสรรเมนูสุขภาพจากวัตถุดิบคุณภาพ
สาขาสมุทรปราการ ได้แก่ หอยทอดประตูน้ำ และ ก๋วยเตี๋ยวดาวทอง ที่ครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน
สาขาราชพฤกษ์ ได้แก่ ข้าวเข่ง เมนูอาหารไทยพื้นบ้าน และ ขาหมูกรอบ By Chef Day ที่โดดเด่นด้วยขาหมูและหมูกรอบสูตรเฉพาะ
ชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยได้ทุกมื้อแบบสบายกระเป๋า! กับกิจกรรม “อิ่มคุ้ม ทั่วไทย” เต็มอิ่มกับกว่า 200 ร้านอาหารยอดนิยม ณ ศูนย์อาหาร Food Haven, Food Park และ Everyday A Food House เพียงใช้สิทธิ์ “ไทยช่วยไทย พลัส” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง รับความคุ้มค่าสุดพิเศษทันที ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 – 30 กันยายน 2569 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
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