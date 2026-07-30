อินฟลูฯ สาวจีนสุดคิวท์ “ขุยอัน” พบแฟนๆ ชาวไทย 1 ส.ค.นี้

ใครเป็นแฟนของครีเอเตอร์สาวจีนสุดคิวท์ "ขุยอัน" เตรียมรับความฟินในงานแฟนมีตติ้ง "Kuian HBD Party 2026" พร้อมเสิร์ฟความรักและรอยยิ้มในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคมนี้ ณ CDC Ballroom คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ใกล้ชิดกับ "ขุยอัน" ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนสุดฮอตขวัญใจชาวไทย เจ้าของความน่ารักสดใสและอารมณ์ขัน ที่ทุกคนตกหลุมรักจากหน้าจอไลฟ์สด สู่การสร้างความทรงจำสุดประทับใจร่วมกันบนเวทีจริง
งานนี้จะพาทุกคนออกเดินทางไปในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ ร้อยเรียงความรู้สึกผ่านทุกช่วงเวลาชีวิตของ "ขุยอัน" ตั้งแต่วันแรกที่เธอก้าวเข้ามาสร้างรอยยิ้มในประเทศไทย จนถึงก้าวสำคัญสู่การร่วมงานกับเหล่าคนดังในวงการบันเทิงไทยมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น แฟนๆ ที่มาในงานจะได้ปล่อยใจไปกับความสนุกแบบใกล้ชิด
ร่วมปลดล็อกความสุขผ่านกิจกรรมและเกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเก็บภาพบันทึกความทรงจำอันแสนพิเศษฉลองวันเกิดไปพร้อมกัน