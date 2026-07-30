โอริสอวดโฉมนาฬิกาเรือนเด่น

โอริส (ORIS) จัดงาน Paragon Watch Fair 2026-Time Reimagined เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ ณ ORIS Pop-up ชั้น 1 Fashion Hall สยามพารากอน วันนี้–6 ส.ค. 69โดยมีไฮไลต์อยู่ที่ Lou Gehrig Limited Edition เรือนเวลารุ่นลิมิเต็ดที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อสดุดี Lou Gehrig ตำนานแห่งวงการเบสบอล ผ่านตัวเรือน Big Crown Pointer Date ผลิตเพียง 2,130 เรือน เพื่อรำลึกถึงสถิติการลงแข่งขันติดต่อกัน 2,130 เกมของเขา ซึ่งมีเพียง 30 เรือนในประเทศไทย
พร้อมการกลับมาของ Artelier Collection ที่มีการออกแบบร่วมสมัยผ่านเส้นสายอันเรียบง่ายและสมดุล นำโดย Artelier Complication นาฬิกาเดรสสไตล์ร่วมสมัยผสานฟังก์ชั่น Moon Phase และ Second Time Zone เข้ากับความสง่างามและ Artelier Calibre 113 กลไกอินเฮาส์ Calibre 113 พร้อมฟังก์ชั่น Business Calendar ที่แสดงวัน วันที่ เดือน และสัปดาห์ของปี
ส่วนผู้ที่ชื่นชอบ Big Crown Collection ไม่ควรพลาด Big Crown Pointer Date "Bullseye" ที่นำดีไซน์หน้าปัดแบบ Bullseye อันโดดเด่นกลับมาตีความใหม่ ผ่านมุมมองที่ร่วมสมัยและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์
ปิดท้ายที่ Oris Star Edition เรือนเวลาที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปีของนาฬิกา Oris Star ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากดีไซน์ดั้งเดิมในช่วงทศวรรษ 1960