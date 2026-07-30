โรบินสันสกลนครจัดเต็ม เทศกาลขนมหวานสุดยิ่งใหญ่

โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร เนรมิตดินแดนแห่งความสุขที่หอมหวานที่สุดแห่งปี ในงาน “SWEET WONDERLAND” ภายใต้คอนเซ็ปต์ #หวานใหญ่กว่าเดิมสุขเพลินเกินห้ามใจ เทศกาลขนมหวานระดับบิ๊กและแมสที่สุดของเมือง พร้อมเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักเบเกอรีและของหวาน ที่ยกทัพร้านอร่อยกว่า 17 ร้านค้า พร้อมเมนูสุดฮิตกว่า 100 เมนูให้เลือกชอปอย่างจุใจ และกิจกรรมสุดเอกซ์คลูซีฟมามอบให้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.–7 ส.ค. 69
ปักหมุดสู่การเป็น Number 1: Sweet & Trendy Destination ศูนย์รวมของหวาน ร้านอาหาร และคาเฟ่สไตล์มินิมอลที่ทันสมัยที่สุดของจังหวัด ภายใต้แนวคิด “Best of Sweet, Bring on Sakon Nakhon” เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความหวานระดับพรีเมียมให้ชาวสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงได้สัมผัสความอร่อยอย่างเต็มอิ่มใกล้บ้าน