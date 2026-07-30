“เอ็ม ดิสทริค” ชวนแม่-ลูก เติมเต็มโมเมนต์ความสุข

เอ็ม ดิสทริค ชวนคุณแม่และคุณลูกฉลองเทศกาลวันแม่ปี 2569 ในแคมเปญ “EM DISTRICT EM MOMORIES” ร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษผ่านหลากหลายกิจกรรม และโปรโมชั่นสำหรับทุกคนในครอบครัว วันที่ 1–31 ส.ค. 69
เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความรักผ่านมื้ออาหารสุดพิเศษใน “EMDINING MOM-ME & MEAL” อิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ ส่วนใครที่กำลังมองหาของขวัญแทนคำขอบคุณให้คุณแม่ พบกับ “EM BEAUTY & LIFESTYLE MOTHER’S DAY GIFT GUIDE” รวมไอเดียของขวัญหลากหลายสไตล์จากแบรนด์ชั้นนำ
พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ “EMJOY BLOOMING PLAYTIVITIES” เติมสีสันให้วันหยุดของครอบครัว สำหรับคุณหนูๆ ทุกสุดสัปดาห์ตลอดเดือนสิงหาคม บริเวณ EMJOY ชั้น 2 เอ็มควอเทียร์ และกิจกรรม EMFASHIONICON สร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำผ่าน Heart-shaped Locket Photo Booth ตู้ถ่ายภาพล็อกเกตรูปหัวใจ วันที่ 8-12 ส.ค. 69