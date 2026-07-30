พญ.นลินี ไพบูลย์ เข้าร่วมรับรางวัล งาน “TDSA AWARDS 2026”

พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เข้าร่วมรับรางวัล WFDSA Global Code of Ethics : Gold Award จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จรรยาบรรณ ตามหลักมาตรฐานสากล ในงาน “TDSA AWARDS 2026” หรือ “วันเกียรติยศนักขายตรงไทยประจำปี 2569” จัดโดย สมาคมการขายตรงไทย ภายใต้ธีม “Glory of The Elite” ซึ่งในปีนี้มีนักธุรกิจกิฟฟารีนเข้าร่วมรับรางวัล “นักธุรกิจขายตรงดีเด่น” รวม 3 รหัส คือ คุณอาทิตยา จีบโจง, คุณอภิวัฒน์ จันทนา และคุณตุลา ประเสริฐนรกุล โดยมีคุณพงศ์พสุ อุณาพรหม, คุณเอกกมล บุญญาภิสันท์ และคุณวีระยุทธ ละออเอี่ยม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี.