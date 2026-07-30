ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จับมือ แกร็บ เติมเต็มทุกการเดินทาง

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) เดินหน้าสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เชื่อมต่อและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ผ่านความร่วมมือกับ แกร็บ (Grab) ภายใต้แนวคิด “More of What You Love” ซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญของการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของกลุ่มออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ฯ โดยความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเชื่อมโยงบริการด้านการเดินทาง การเข้าพัก และประสบการณ์ด้านอาหาร เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ไร้รอยต่อ ตั้งแต่การเดินทางสู่จุดหมาย ไปจนถึงช่วงเวลาของการพักผ่อน พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ในทุกช่วงเวลาของการเดินทาง
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ได้แก่ อมารี (Amari), โอโซ่ (OZO), ชามา (Shama) และ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) รวมถึงผู้ใช้บริการแกร็บ (Grab) ที่เข้าร่วมแคมเปญ จะสามารถเข้าถึงประสบการณ์สุดพิเศษครอบคลุมทั้งบริการด้านการเดินทาง และการรับประทานอาหาร ผ่าน 3 ไฮไลต์ ได้แก่ บริการแกร็บคอนเซียร์จ หนึ่งในโซลูชันจาก GrabForBusiness สิทธิพิเศษสำหรับการเดินทางผ่านตัวเลือกรถหลากหลายรูปแบบ และสิทธิพิเศษจากบริการ Grab Dine Out ที่ร้านอาหารในเครือ ONYX Dining กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมีแบรนด์เรือธง อาทิ เปรโก้ (Prego), ชมสินธุ์ (ChomSindh), นิลา (NILA), ลา กิต้า (La Gritta), คาเฟ่ แคลร์ (Café Claire), สแต็ค เบอร์เกอร์ (Stacked Burger), อมาญา ฟู้ด แกลเลอรี่ (Amaya Food Gallery) และ อีท (EAT) คอยให้บริการ
นางพรทิพย์ เป้าทอง รองประธานกรรมการแผนกการตลาด ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการเติบโตเคียงคู่กับพันธมิตรมาโดยตลอด ผ่านการผสานจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าและยกระดับประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “More of What You Love” ที่สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เติมเต็มสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความสะดวก ความประทับใจ และช่วงเวลาที่มีความหมายตลอดการเดินทาง”
“แกร็บถือเป็นผู้นำซูเปอร์แอปที่ได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยบริการที่หลากหลายซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคในหลากหลายเซกเมนต์ ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมต่อประสบการณ์ของลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผ่านบริการด้านการเดินทาง อาหาร และไลฟ์สไตล์ที่สะดวกและไร้รอยต่อ พร้อมต่อยอดโอกาสในการขยายฐานลูกค้าจากบริการด้านการเดินทางไปสู่ประสบการณ์ด้านอาหารผ่านร้านอาหารในเครือ ONYX Dining”
นายภูรี อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจบริการที่มีบทบาทสำคัญและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่แกร็บให้ความสำคัญและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดแข็งของแกร็บในฐานะแพลตฟอร์มที่นำเสนอบริการที่หลากหลายไว้ในแอปเดียว ไม่ว่าจะเป็น บริการการเดินทาง การสั่งอาหาร การค้นหา-จองโต๊ะ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากร้านอาหารชั้นนำ ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์แบบออนไลน์สู่ออฟไลน์แบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้าของพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ด้านการให้บริการ ยกระดับประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในระยะยาว”
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และแกร็บได้เปิดตัวบริการและสิทธิประโยชน์พิเศษภายใต้แนวคิด “More of What You Love” เพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักเดินทาง โดยครอบคลุม 3 ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่
More seamless service - ยกระดับบริการคอนเซียร์จด้วย The Guest Transport Concierge Service, powered by Grab: บริการเรียกรถผ่านโซลูชัน GrabForBusiness สำหรับผู้เข้าพักที่รองรับทั้งการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจให้สามารถจองรถผ่านคอนเซียร์จของโรงแรมได้โดยตรง พร้อมติดตามสถานะการเดินทางแบบเรียลไทม์ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากทีมงานของ Grab และคอนเซียร์จของโรงแรมตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยมอบความสะดวกสบาย มั่นใจ และปลอดภัยยิ่งขึ้นตลอดการเดินทางเข้าพัก
More convenience - เดินทางสะดวก คุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทริป กับบริการเรียกรถ: ผู้เข้าพักโรงแรมในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 15% สูงสุด 100 บาทต่อเที่ยว* ผ่านโค้ด ONYX60 สำหรับบริการ Grab ทุกประเภท** ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบิน และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
More flavours and dining experiences - เชื่อมต่อประสบการณ์ด้านอาหารผ่านบริการ Dine Out บนแอปพลิเคชัน Grab: มอบสิทธิพิเศษสำหรับร้านอาหารและบาร์ภายใต้ ONYX Dining กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โดยรับส่วนลด 20% สำหรับการใช้บริการครั้งแรก และ 10% สำหรับครั้งถัดไป ผ่านบริการ Dine Out บนแอปพลิเคชัน Grab เมื่อต้องการรับประทานที่ร้านอาหาร