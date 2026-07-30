เมกาบางนา ชวนฉลองคุณค่าของผู้หญิงทุกคน ผ่านแคมเปญ “MEGA HALL OF HER FAME”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา (MEGABANGNA SHOPPING CENTRE) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE เมกาบางนาขอเป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองคุณค่าของผู้หญิงทุกคนในทุกบทบาท ผ่านแคมเปญ “MEGA HALL OF HER FAME” ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2569 ร่วมส่งต่อความภาคภูมิใจและความงดงามในแบบของตัวเอง พร้อมเนรมิตเมกาบางนาให้เป็นพื้นที่แห่งการใช้เวลาร่วมกัน และสร้างความทรงจำดี ๆ ผ่านโปรโมชันสุดคุ้ม สิทธิพิเศษ และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ครบทั้งสายกิน สายช้อป และสายแฮงเอาต์
ร่วมเติมเต็มความสุขและความคุ้มค่าตลอดเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับสมาชิก เมกา สไมล์ รีวอร์ด เมื่อรับประทานอาหารหรือช้อปปิ้งครบตามเงื่อนไข รับ MEGA VOUCHER มูลค่ารวมสูงสุด 1,000 บาท ได้แก่
• แลกรับฟรี MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ* ในหมวด DINING เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ AN COM AN CA, BHC CHICKEN, BINCHO, CHUNN, FUJI, HASUL, HONGMIN, JA GUEM SONG, KAGONOYA, KATSUYA, KHAO-SO-I, MANDARIN SUKI, NITTAYA KAIYANG, SAEMAEUL, SINDOSEGI, SMITH&CO., SOLSOT, SUKISHI, TENJO, TONKATSU AOKI และ YOSHINOYA (จำกัด 5 สิทธิ์ / ท่าน, จำนวนรวม 3,200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
• แลกรับฟรี MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ* ในหมวด FASHION & SPORTS เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ADIDAS, ADLV, ANTA, ARI FOOTBALL, CARLYN, CONVERSE, COVERNAT, CROCS, DICKIES, ECCO, FAIRTEX, FIXIFOOT, FUNDAO, HAVAIANAS, JD SPORTS, LULULEMON, MCM (PP GROUP), MIZUNO, MLAB, MUJI, MUVA, NAKAMOL, OANDB, OWNDAYS, PANDORA, PRONTO&CO., PULL&BEAR, RAVIPA, SALOMON, SKECHERS, SMILEY, SOS – SENSE OF STYLE, SUGAR MONDAY, TOPOLOGIE, UNDER ARMOUR, URBAN REVIVO, VANS, WACKY WILLY, WILSON และ ZARA (จำกัด 5 สิทธิ์ / ท่าน, จำนวนรวม 3,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
• แลกรับฟรี BEAUTY GIFT SET รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท จาก 4 แบรนด์ดัง ได้แก่ BFF, KIKO MILANO, L’OCCITANE และ PANPURI เมื่อช้อปครบ 25,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ* ในหมวด BEAUTY & COSMETICS ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน, จำนวนรวม 50 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
คุ้มยิ่งขึ้นสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CardX และบัตรเครดิต SCB WEALTH by CardX กับแคมเปญ “สุข X4 กิน ช้อป คุ้ม ที่เมกาบางนา” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569 มอบสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน ได้แก่ คุ้ม 1 รับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดสูงสุด 60%* ณ ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการภายในศูนย์ฯ คุ้ม 2 เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,200 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป หรือช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รับ MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท คุ้ม 3 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อใช้คะแนน POINTX ตามที่กำหนด เมื่อทาน/ช้อป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และ คุ้ม 4 พิเศษทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ รับฟรี! ขนมหรือเครื่องดื่มจากร้าน CHONGDEE, MOLLY TEA, MOLTO, MONKEY THREE และ SOURI* เมื่อทาน/ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
ลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์และแลกคะแนนได้ที่ เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 โซนหน้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, โซนอิเกีย หรือโซนเมกาฟู้ดวอล์ค ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและร้านค้ากำหนด ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.cardx.co.th (ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี)
เติมเต็มเดือนแห่งวันแม่ด้วยความละมุนจากเมนูนมหลากหลายรสชาติในแคมเปญ “MEGA MILK IN BLOOM” ชวนสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด เปลี่ยนทุกแก้วนมให้เป็นตัวแทนของความรัก ความอบอุ่น และช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกับผู้หญิงคนสำคัญ พร้อมอิ่มเอมกับเมนูนมสุดพิเศษจาก 12 ร้านดัง เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด แลกรับฟรีจากร้าน AU BON PAIN, BEARHOUSE, CHONGDEE TEAHOUSE, FUKU MATCHA, GAGA, KAMU, KOI THÉ, MOLLY TEA, OLINO CREPE & TEA, TP TEA, TWINMADE และ น้ำเต้าหู้ปูปลา พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ของเมกา สไมล์ รีวอร์ด สมัครสมาชิกภายในเดือนสิงหาคมนี้ รับดีลสุดคุ้มรวมมูลค่ากว่า 1,000 บาท จากร้านอาหารแบรนด์ดัง ได้แก่ YOU&I, MOLTO, KAM’S ROAST และ SUSHI DEN นอกจากนี้ เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรี! MEGA SHOPPING BAG มูลค่า 299 บาท และเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับเพิ่ม MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท พร้อมรับสิทธิ์ขยายเวลาจอดรถฟรีอีก 2 ชั่วโมง
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้กับจุดเช็กอินแห่งใหม่ “MEGA HALL OF HER FAME” ภายใต้แนวคิด “BLOOM BEYOND THE FRAME” ชวนทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองคุณค่าและทุกบทบาทของผู้หญิงคนสำคัญในชีวิต พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความผูกพัน และพลังของผู้หญิงที่เบ่งบานอย่างงดงามผ่าน INSTALLATION สุดโดดเด่นที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้บันทึกช่วงเวลาแห่งความรัก ความภาคภูมิใจ และเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2569 ณ บริเวณ MAIN ENTRANCE
นอกจากนี้ ตลอดเดือนสิงหาคม เมกาบางนายังจัดเต็มกิจกรรมสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ เอาใจสายสุขภาพกับ “POWER RUN” ครั้งแรกในประเทศไทย จากความร่วมมือระหว่างเมกาบางนา, IKEA, LULULEMON และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2569 และการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนระดับนานาชาติ “3X3.EXE PREMIER THAILAND 2026” ระหว่างวันที่ 8 – 30 สิงหาคม 2569 ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ขณะที่สายช้อปสามารถเลือกสรรแฟชั่น แอ็กเซสซอรี และของขวัญพิเศษให้คนสำคัญหรือมอบเป็นรางวัลให้ตัวเองได้ในงาน “MEGA GIFT FOR HER” วันที่ 4 – 18 สิงหาคม 2569 ณ ชั้น 1 โซนแฟชั่น แกลอเรีย ส่วนสายกินเตรียมอิ่มอร่อยกับตลาด “AUM AUM SUMMER FEST” งานอาหารครั้งยิ่งใหญ่ที่รวมร้านเด็ด ร้านดัง และร้านอร่อยของคนดัง รวมกว่า 100 ร้าน มาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม ระหว่างวันที่ 7 – 16 สิงหาคม 2569 ณ ชั้น 1 โซนธนาคาร
ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เมกาบางนาขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองคุณค่าและทุกบทบาทของผู้หญิง ไปกับโปรโมชันสุดคุ้ม สิทธิพิเศษ และกิจกรรมครบทุกไลฟ์สไตล์ในแคมเปญ “MEGA HALL OF HER FAME” ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา
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