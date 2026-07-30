ออรา ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดน้ำแร่ธรรมชาติ คว้ารางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” ต่อเนื่องปีที่ 5

ออรา น้ำแร่ธรรมชาติ 100% ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะแบรนด์น้ำแร่ธรรมชาติที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้วยการคว้ารางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” ในหมวด Mineral Water ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ปี 2022–2026) จากผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศ ครอบคลุมหมวดสินค้าทั่วไป 103 ผลิตภัณฑ์ และหมวดสินค้าเฉพาะ 20 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 123 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 6,500 คน สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของออรา จนก้าวสู่การเป็นแบรนด์น้ำแร่ธรรมชาติอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ คุณจักรภพ ฉิมอำพันธ์ (Consumer & Market Strategy Director) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติจาก คุณเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสาร Marketeer ภายในงานประกาศรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
คุณจักรภพ ฉิมอำพันธ์ (Consumer & Market Strategy Director) กล่าวถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “การที่ออราได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคน และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง รางวัลนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีต่อออรา ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการคงไว้ซึ่งคุณภาพของน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงมือผู้บริโภค ผ่านมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวด เพื่อส่งมอบน้ำแร่ที่สะอาด บริสุทธิ์ มีรสชาติดื่มง่าย และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค”
ออรายังคงเดินหน้าสื่อสารจุดแข็งด้าน Aura Premium Quality Standard ด้วยการคัดสรรน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ พร้อมกระบวนการผลิตและการบรรจุแบบ Untouched process ที่ช่วยลดการสัมผัสและป้องกันสิ่งปนเปื้อนในทุกขั้นตอน เพื่อรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และคุณภาพของน้ำแร่ธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ ออรายังสานต่อแนวคิด Beauty & Wellness ที่เชื่อว่าความงามและสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากภายใน โดยชูคุณค่าของแร่ธาตุธรรมชาติที่มีอยู่ในน้ำแร่ โดยเฉพาะ ซิลิก้า (Silica) ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Beauty Mineral ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการดูแลผิวพรรณให้ดูแข็งแรง เปล่งประกาย และมีสุขภาพดีจากภายใน
ในปี 2026 ออรายังเดินหน้าขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ผ่าน Aura Active น้ำแร่ธรรมชาติ 100% สำหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟ พร้อมนำเสนอขนาด 800 มิลลิลิตร ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ภายใต้แนวคิด "ออราแอคทีฟ พอดีกับ Lifestyle ที่เป็นคุณ" เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกในการพกพาและการดื่มน้ำอย่างเพียงพอ
การได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จึงไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของออราในการส่งมอบน้ำแร่ธรรมชาติคุณภาพระดับพรีเมียม ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความไว้วางใจในฐานะแบรนด์น้ำแร่ธรรมชาติอันดับหนึ่งของประเทศไทย