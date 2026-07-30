ดิว จิรวรรตน์ ผสานแฟชั่นและกีฬากอล์ฟ ร่วมกิจกรรม "Onitsuka Tiger Club 66"

Onitsuka Tiger จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Onitsuka Tiger Club 66” ณ เมืองมาลากา ประเทศสเปน เพื่อนำเสนอแนวคิดการผสานแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และกีฬากอล์ฟเข้าด้วยกัน ผ่านรองเท้ารุ่น MEXICO 66 GOLF ที่ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์การสวมใส่ทั้งในสนามกอล์ฟและการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติและเซเลบริตี้จากหลากหลายประเทศได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเล่นกอล์ฟและกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมสะท้อนตัวตนของแบรนด์ที่ผสานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เข้ากับฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างลงตัว กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดิว จิรวรรตน์ นักแสดงชาวไทย, อู๋ จุน (Wu Chun) ศิลปินชาวไต้หวัน, Sreeleela นักแสดงสาวชาวอินเดีย, Lennon Gallagher นักดนตรีและนายแบบชาวอังกฤษ และ Gala Gonzalez อินฟลูเอนเซอร์ชาวสเปน เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของรองเท้า MEXICO 66 GOLF ที่สามารถสวมใส่ได้อย่างมีสไตล์ทั้งในและนอกสนามกอล์ฟ
รองเท้า MEXICO 66 GOLF นำเอกลักษณ์ของรองเท้ารุ่นไอคอนิก MEXICO 66 SD มาต่อยอดด้วยรายละเอียดที่เหมาะสำหรับการเล่นกอล์ฟ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ส่วนบนของรองเท้าผลิตจากหนังกันน้ำ พร้อมโครงสร้างที่ช่วยป้องกันจากหลายสภาพอากาศ ผ่านมาตรฐานการกันน้ำของสมาคมอุปกรณ์กอล์ฟแห่งประเทศญี่ปุ่น จึงมั่นใจได้ถึงความสบายทั้งในช่วงการใช้งานที่แอคทีฟและช่วงเวลาพักผ่อน ด้วยการออกแบบที่คงความเรียบง่ายเหนือกาลเวลา จึงสามารถตอบโจทย์ผู้ที่มองหารองเท้าที่ผสมผสานสมรรถนะและแฟชั่นได้อย่างลงตัว
กิจกรรม Onitsuka Tiger Club 66 เป็นการเน้นย้ำว่า Onitsuka Tiger ยังคงเดินหน้าส่งต่อแนวคิดในการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ วัฒนธรรม และแฟชั่นเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้แสดงออกถึงสไตล์ของตนเองในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต
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