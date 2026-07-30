"เซียวจ้าน" ต่อสัญญาเป็น Global Brand Ambassador "อีฟ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท อินโนเวทีฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ โฮลดิ้ง จำกัด (INNOVATIVE FOOD AND BEVERAGE HOLDING LIMITED) หรือ IFBH LIMITED ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบรนด์ "อีฟ" (IF) ต่อสัญญา "เซียวจ้าน" (Xiao Zhan) ซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของจีนและนักแสดงชื่อดังระดับโลก ในฐานะ Global Brand Ambassador ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมเปิดตัว "อีฟ น้ำมะพร้าวข้าวหอมมะลิ" เดินหน้าชูจุดเด่นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่พิสูจน์คุณภาพและความบริสุทธิ์ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง EA-IRMS ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดจีนและฮ่องกง 10 ปีซ้อน
เดินหน้าความร่วมมือปีที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นที่เติบโตเคียงข้างกันในระดับสากล
การประกาศต่อสัญญาความร่วมมือระหว่างแบรนด์ "อีฟ" (IF) และ "เซียวจ้าน" ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ความร่วมมือระยะยาว (Long-term Partnership) ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับโลก การก้าวสู่ปีที่ 3 ร่วมกันครั้งนี้ สะท้อนถึงพลังแห่งความเชื่อมั่น ความตั้งใจจริง และค่านิยมร่วมที่มีต่อกันระหว่างแบรนด์และ Global Brand Ambassador
เซียวจ้าน เป็นตัวแทนของภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจในคุณภาพ และมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์อีฟที่ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติ การส่งมอบสุขภาพที่ดี ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานสูงสุด ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคทั่วโลก ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และเป็นที่รักของผู้บริโภคในทุกตลาด
การร่วมงานกับเซียวจ้านต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จทางการตลาด แต่คือพันธสัญญาแห่งความเชื่อมั่นระยะยาวที่เติบโตไปด้วยกัน เซียวจ้าน สะท้อนถึงการพิถีพิถัน คัดสรร และการสร้างสรรค์คุณค่า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์อีฟ ความสัมพันธ์ของเราเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในคุณค่าเดียวกัน เพื่อส่งมอบเครื่องดื่มคุณภาพบริสุทธิ์ระดับสากลให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก
เปิดตัว "อีฟ น้ำมะพร้าวข้าวหอมมะลิ" นวัตกรรมใหม่ผสานสุดยอดเอกลักษณ์ไทยระดับตำนาน
เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องดื่ม อีฟ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด "อีฟ น้ำมะพร้าวข้าวหอมมะลิ" (IF Coconut Water with Jasmine Rice Flavor) บุกตลาดจีนและฮ่องกงอย่างเป็นทางการ
นวัตกรรมใหม่นี้เกิดจากการนำความหวานสดชื่นตามธรรมชาติของน้ำมะพร้าวแท้ คัดสรรคุณภาพอย่างพิถีพิถัน ผสานเข้ากับกลิ่นหอมละมุนอันเป็นเอกลักษณ์ของ "ข้าวหอมมะลิไทย" ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบยอดนิยมที่คนทั่วโลกยอมรับ เป็นเครื่องดื่มที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างละเมียดละไม ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาความแปลกใหม่ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
ผลิตภัณฑ์ "อีฟ น้ำมะพร้าวข้าวหอมมะลิ" ยังได้รับการการันตีคุณภาพระดับโลก โดยได้รับรางวัล TOP Innovative Products of 2026 จากงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมอันโดดเด่น และศักยภาพในการต่อยอดวัตถุดิบไทยสู่สากล
ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 แบรนด์ไทยครองใจผู้บริโภคระดับโลก
ความสำเร็จของแบรนด์อีฟในเวทีโลกไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการยึดมั่นในคุณภาพและการสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อีฟ สามารถครองตำแหน่งแบรนด์น้ำมะพร้าวอันดับ 1 ในตลาดจีนและฮ่องกงได้อย่างเหนียวแน่นต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 10 ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ได้อย่างชัดเจนที่สุด
อีฟ ยังเดินหน้าขยายฐานการเติบโตไปยังตลาดทรงอิทธิพลอื่นๆ ทั่วโลกอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในภูมิภาคออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ควบคู่ไปกับการกวาดรางวัลการันตีคุณภาพและนวัตกรรมจากสถาบันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
รางวัลและการยอมรับเหล่านี้ตอกย้ำว่า อีฟ ไม่ได้เป็นเพียงแค่แบรนด์น้ำมะพร้าวจากประเทศไทยที่มุ่งเน้นยอดขาย แต่เป็นแบรนด์ระดับสากลที่นำพาวัตถุดิบไทยไปสร้างการยอมรับ ทั้งในด้านมาตรฐานการผลิต นวัตกรรมและคุณภาพอันเป็นเลิศในเวทีโลก
เป้าหมายของอีฟไม่ใช่แค่การทำธุรกิจให้เติบโตในตลาดโลก แต่คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งมอบทั้งสุขภาพที่ดี มาตรฐานความปลอดภัยระดับพิสูจน์ได้ เรามุ่งมั่นที่จะนำพาแบรนด์ไทย คุณค่าไทย และนวัตกรรมไทยไปสร้างความภาคภูมิใจในระดับสากลต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ความสำเร็จเหล่านี้ตอกย้ำบทบาทของอีฟ ในฐานะแบรนด์น้ำมะพร้าวไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้งคุณภาพ นวัตกรรม และการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยบนเวทีสากล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: www.iffamily.com