เปิดตัวลิมิเต็ดคอลเลกชัน 'Rally x BOYY Buckle Up! Tote'

BOYY แบรนด์ดีไซเนอร์สัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับในวงการแฟชั่นระดับโลก และ Rally Movement แบรนด์กระเป๋าที่สร้างปรากฏการณ์ Sold Out ภายใน 1 นาทีอย่างต่อเนื่อง จับมือเปิดตัวลิมิเต็ดคอลเลกชัน 'Rally x BOYY Buckle Up! Tote' สะท้อนการนำจุดแข็งของสองแบรนด์ไทยที่เป็นผู้นำของแต่ละเซกเมนต์มาต่อยอดผ่านกลยุทธ์ ‘Cross-segment Collaboration’ และนับเป็นครั้งแรกที่ BOYY ร่วมสร้างสรรค์คอลเลกชันกับแบรนด์ไทย พร้อมเปิดวางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟบนลาซาด้า ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
บทใหม่ของการสร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมแฟชั่น มุ่งสู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน
ในวันที่ผู้บริโภคให้คุณค่ากับเรื่องราว ความแตกต่าง และประสบการณ์มากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย ตลาดแฟชั่นในประเทศไทยจึงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าราว 3.6 แสนล้านบาท จากแรงหนุนของอีคอมเมิร์ซและความต้องการสินค้าที่สะท้อนตัวตนและมีความเอ็กซ์คลูซีฟมากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น ความร่วมมือระหว่างแบรนด์จึงไม่ได้มีบทบาทเพียงในการสร้างกระแสทางการตลาด แต่ยังกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการต่อยอดคุณค่าแบรนด์ ขยายฐานผู้บริโภค และสร้างการเติบโตร่วมกัน
คุณอภิพรรณ มงคลพาณิชยกิจ และคุณนิธิศ วงศ์สวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Rally Movement กล่าวร่วมกันว่า “การ Collaboration ครั้งนี้ โจทย์หลักของการทำงานคือความสนุกที่ลูกค้าจะได้เห็นแบรนด์ไทย 2 แบรนด์ ซึ่งแม้จะอยู่ใน Category เดียวกัน แต่ต่าง Segment กัน มาทำงานร่วมกันบน Shared Value เดียวกัน คือการให้ความสำคัญกับงานดีไซน์เป็นหลัก ซึ่งการออกแบบคอลเลกชันนี้ได้ดึง Identity หลักของทั้งสองแบรนด์ออกมาและใส่ความสนุกในทุกดีเทล ตั้งแต่การดีไซน์สินค้า แพคเกจจิ้ง ไปจนถึงการถ่ายทอดสินค้าคอลเลกชันนี้ออกมาผ่าน Photoshoot และ VDO ให้มีความสร้างสรรค์”
ต่างเซกเมนต์ แต่เชื่อมกันด้วย Shared DNA
ความน่าสนใจของการความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การดีไซน์สินค้าร่วมกัน แต่ยังสะท้อนถึงกลยุทธ์ ‘Cross-segment Collaboration’ หรือการร่วมมือระหว่างแบรนด์ที่มีการวางตำแหน่งในตลาดแตกต่างกันระหว่าง Young Luxury Brand และ Premium Mass-Market Brand แต่เชื่อมโยงกันด้วยดีเอ็นเอที่มีร่วมกัน ทั้งในด้านการดีไซน์สินค้า คาแรกเตอร์ที่ชัดเจนของแบรนด์ที่มีความ Playful & Timeless และบทบาทความเป็นผู้นำในตลาดกระเป๋าของแต่ละเซกเมนต์ เพื่อขยายฐานผู้บริโภคและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตลาด ขณะเดียวกันยังตอกย้ำบทบาทของลาซาด้าในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพรีเมียมที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้แบรนด์ไทยสร้างสรรค์คอลเลกชันเอ็กซ์คลูซีฟ และเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
โดย Collaboration ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ BOYY เลือกจับมือสร้างสรรค์คอลเล็กชั่นร่วมกับแบรนด์ไทย คุณวรรณศิริ คงมั่น ผู้ก่อตั้งแบรนด์ BOYY กล่าวว่า “บอยอยากสร้างสรรค์ Collaboration ที่สนุก ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเป็นการ Collab กับแบรนด์ที่ไม่มีใครคาดเดาได้ มันจะเป็นสิ่งที่ออกจากกรอบเดิม ๆ ของ BOYY เลย ซึ่ง Rally เป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์ด้านการออกแบบสูง มีคาแรกเตอร์โดดเด่น ทำให้คอลเลกชันนี้มีภาพจำของทั้ง BOYY และ Rally ร่วมกันชัดเจน บอยมั่นใจว่าน่าจะเป็นชิ้นสะสมสำคัญของแฟนคลับของเราทั้ง 2 แบรนด์ค่ะ”
อีกทั้ง คุณเจสซี่ ดอร์ซี่ ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ BOYY ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมทุ่มเทให้กับ BOYY ทั้งหมด จนแทบไม่มีโอกาสหันไปมองสิ่งรอบตัวมากนัก แต่ระหว่างที่อยู่กรุงเทพฯ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่สะดุดตากับกระเป๋าใบหนึ่ง และดีไซน์ของมันก็ติดอยู่ในความทรงจำตั้งแต่แรกเห็น ซึ่งสำหรับผม สินค้าที่โดดเด่นต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ การออกแบบ วัสดุ และความคิดสร้างสรรค์อันชาญฉลาด ผมจำได้ว่าตอนเห็นกระเป๋าใบนั้น คิดกับตัวเองทันทีว่า คนออกแบบทำได้ครบทั้งสามอย่างจริงๆ และพอเริ่มมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการทำ Collaboration ผมก็ได้รู้ว่าทีมที่อยู่เบื้องหลังกระเป๋าใบที่ชื่นชอบมาตลอดก็คือทีม Rally นั่นเอง ทำให้ผมรู้สึกสนใจและอยากร่วมงานด้วยทันที ผมหลงใหลในเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อผู้คนที่มีแนวคิดคล้ายกันได้มาสร้างสรรค์สินค้าร่วมกัน และอยากแบ่งปันมุมมองรวมถึงประสบการณ์นั้นกับคนที่มีความคิดในแบบเดียวกัน" ถือเป็นโอกาสในการนำดีไซน์ที่เป็นไอคอนิกของ BOYY มาตีความในบริบทใหม่ พร้อมเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะฐานลูกค้าและแฟนคลับของแบรนด์ Rally ที่มีความหลากหลายและเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง
หัวใจสำคัญของกระเป๋า รุ่น Rally x BOYY Buckle Up! Tote เป็นการนำเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์มาตีความใหม่ร่วมกัน ผ่านการผสาน BOYY Buckle ดีไซน์ซิกเนเจอร์ของ BOYY เข้ากับกระเป๋าทรง Tote รุ่นยอดนิยมของ Rally Movement ถ่ายทอดความโดดเด่นของแฟชั่นลักชูรีควบคู่กับฟังก์ชันสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน พร้อมเปิดตัว 3 เฉดสี ได้แก่ Supernatural, Iconic Black และ Red Alert ในราคา 3,290บาท
เมื่อความแข็งแกร่งของ BOYY และ Rally ถูกนำมารวมกัน Rally x BOYY Buckle Up! Tote จึงไม่ได้เป็นเพียงกระเป๋ารุ่นใหม่ หรือ Collaboration ที่สร้างแรงกระเพื่อมในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสะท้อน ความกล้าที่สองแบรนด์ไทยจะก้าวออกจากข้อจำกัดและทฤษฎีทางการตลาดแบบเดิม เพื่อสร้างสิ่งใหม่ให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งสร้างความภูมิใจให้กับชาวไทยที่สนับสนุนแบรนด์ไทยทั้ง 2 แบรนด์
เตรียมเป็นเจ้าของกระเป๋าคอลเลกชัน Rally x BOYY Buckle Up! Tote ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 12.00 น. เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ลาซาด้าเท่านั้น หรือคลิก https://www.lazada.co.th/shop/rally-movement/