20 ปี แห่งการเดินทางของ SAFE Fertility Clinic

นิยามคำว่า “ครอบครัว” ของคนไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จากยุคที่การมีลูกคือโซ่ทองคล้องใจ มาสู่ยุคที่หลายคนเลือกจะยังไม่มีลูก หรือมีลูกเมื่อพร้อมที่สุดเท่านั้น ความเปลี่ยนแปลงนี้คือเส้นเรื่องที่ SAFE Fertility Clinic หรือที่รู้จักกันในนาม SAFE Fertility Group PCL. เดินเคียงข้างหลากหลายความหวังในการมีครอบครัวมาตลอดเกือบ 2 ทศวรรษ ในฐานะหนึ่งในคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากชั้นนำของประเทศไทยและในระดับเอเชีย หากนับตามเส้นทางการก่อตั้งโดย นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ (ว.14960) SAFE Fertility Clinic มีบทบาทสำคัญที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการคนมีลูกยากเป็นอย่างมาก
ยิ่งเมื่อบริบทระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อัตราการเกิดที่ลดลง การมีบุตรในช่วงอายุที่มากขึ้น และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในการมีลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์ตั้งแต่แรกเกิด คู่สมรสจำนวนมากจึงเลือกมีบุตรในช่วงอายุมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพ ความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงความพร้อมในชีวิตมากกว่า
นิยามครอบครัวที่เปลี่ยนผ่านตาม Generation กับความมุ่งมั่นของ SAFE Fertility Clinic
เมื่อรูปแบบและบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไป การนิยามคำว่าครอบครัว และการมีทายาทของผู้คนแต่ละเจเนอเรชั่นก็แตกต่างกันออกไปเช่นกัน เนื่องจากถูกหล่อหลอมจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในแต่ละยุคที่เติบโตมา
Gen X: ครอบครัวคือความมั่นคง จุดเริ่มต้นของ SAFE Fertility Clinic
Gen X ให้ความสำคัญกับความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น และหน้าที่รับผิดชอบ นิยามของครอบครัว จึงหมายถึงความสำเร็จตามเส้นทางชีวิตที่สังคมวางไว้และเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคง รูปแบบชีวิตส่วนใหญ่ จึงเป็นไปตามแพทเทิร์นเดิม ๆ อย่าง การแต่งงาน ซื้อบ้าน ซื้อรถ มีลูก และทำงานหนักเพื่อส่งลูกเรียนสูง ๆ เพื่อให้ลูกมีอนาคตที่ดี โดยมุมมองต่อการมีลูก คือ “โซ่ทองคล้องใจ” และเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบในชีวิตครอบครัว ครอบครัวมักเป็นขนาดกลางถึงใหญ่ โดยคนในเจเนอเรชั่น X นี้ เดิมมีความเชื่อว่า แต่งงานแล้วต้องมีลูก และคนจะมาหมอเมื่อมีปัญหาจริง ๆ เท่านั้น ไม่ได้มีแนวคิดเรื่องการวางแผนล่วงหน้า นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ SAFE Fertility Clinic ได้เปิดตัวขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้มีปัญหาการมีบุตรยาก พร้อมการวาง DNA ของคลินิกที่จะเริ่มต้นด้วยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเข้ามาพัฒนาวงการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
Gen Y (Millennials): ครอบครัวคือ "Partnership" ที่ต้องพร้อมทั้งกาย ใจ และการเงิน
Gen Y หรือ Millennials ให้ความสำคัญกับเรื่องความพร้อมและความสุขที่สมดุล ทำให้การสร้างครอบครัวของกลุ่มนี้ เปลี่ยนจากหน้าที่ที่จำเป็นต้องแต่งงาน หรือมีครอบครัวตามแพทเทิร์นของสังคมมาสู่การเลือกและวางแผนร่วมกัน เพราะครอบครัวคือ “Partnership” ที่ต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้านก่อนที่จะก้าวไปอีกขั้น จึงมีการคิดและวางแผนอย่างรอบคอบ ทั้งด้านการเงิน การงาน และคุณภาพชีวิตทำให้หลายคู่เลือกที่จะไม่มีลูก หรือหากจะมีลูก ก็มักจะมีเมื่อพร้อมมาก ๆ และพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยเพื่อความสมบูรณ์แบบ เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูก
แม้ว่าในช่วงเวลานั้นการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ที่หลายท่านรู้จักกันในชื่อของการทำเด็กหลอดแก้ว, GIFT, IVF หรือ ICSI ยังคงถูกสังคมตั้งคำถามในแง่ของความปลอดภัยและผลลัพธ์ SAFE Fertility Clinic จึงเลือกเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลดความกังวล เพิ่มความมั่นใจ และเพิ่มอัตราความสำเร็จให้คนไข้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการนำตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนระบบปิด (Embryoscope Plus) เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นเครื่องแรกเพราะเราเชื่อว่าองค์ประกอบความสำเร็จของการทำ IVF/ICSI มาจากความชำนาญของแพทย์ 40% ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยถึง 60% และเพื่อตอกย้ำความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ในระดับสาธารณะ SAFE จึงก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
Gen Z: ครอบครัวคือ "Safe Zone" ที่เน้นความอิสระและการวางแผนเฉพาะบุคคล
กลุ่ม Gen Z มีความหลากหลาย อิสระ เป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ที่ได้นิยามคำว่าครอบครัวไว้ใหม่ จนแทบไม่เหลือกรอบเดิม ครอบครัวของคนรุ่นใหม่นี้ ไม่จำเป็นต้องผูกพันด้วยสายเลือดหรือทะเบียนสมรสอีกต่อไป แต่คือ Safe Zone หรือพื้นที่ปลอดภัยทางใจ ซึ่งอาจหมายถึงกลุ่มเพื่อน คนรักเพศเดียวกัน หรือการอยู่คนเดียว เพราะการมีลูกไม่ใช่เป้าหมายหลักของชีวิตอีกต่อไป หลายคนมองว่าการเลี้ยงสัตว์ (Pet Parent) เช่น สุนัขหรือแมว คือรูปแบบครอบครัวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และอิสระของพวกเขามากกว่า และหากจะมีลูก ก็ให้ความสำคัญกับความพร้อมของโลกและสภาพสังคมที่ลูกต้องเติบโตมาเป็นอันดับแรก
จากนิยามคำว่าครอบครัวของคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมนี้ จึงกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายของธุรกิจการแพทย์เพื่อการเจริญพันธุ์ คลินิกFertility ต่าง ๆ ไม่อาจรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาเพื่อแค่ปรึกษาเรื่องการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) เหมือนยุคก่อนอีกต่อไป การบริการของ SAFE Fertility Clinic จึงครอบคลุมให้มากขึ้น ตั้งแต่การตรวจร่างกายและคัดกรองความเสี่ยงก่อนมีบุตร การฝากไข่ในช่วงที่ร่างกายยังแข็งแรง จนกลายเป็นเทรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังลังเลกับอนาคต แต่ไม่อยากเสียโอกาสในการสร้างครอบครัวเมื่อมีความพร้อมทางด้านการงาน การเงิน และคู่ชีวิต รวมถึงในแง่มุมของการตอบโจทย์แนวคิดการสร้างความพร้อมที่ดีให้กับลูกที่กำลังเกิดมา จึงได้นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติกับ JUNO Genetics สหรัฐอเมริกาด้วยการนำ PGTseq เทคโนโลยีการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนแบบใหม่มาใช้เป็นครั้งแรกในเอเชีย เพื่อช่วยคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก ด้วยการอ่านผลที่ละเอียดมากขึ้นของเทคโนโลยีนี้จะเป็นข้อมูลช่วยให้ทีมแพทย์วางแผนเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพในการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) ให้กับคู่รักที่วางแผนมีบุตรได้สำเร็จมากขึ้นและลดความเสี่ยงการเป็นโรคที่ผิดปกติจากโครโมโซมหรือพันธุกรรมบางโรค
ตลอดการเดินทางเกือบ20 ปีของ SAFE Fertility Clinic ที่เข้าใจและพร้อมเคียงข้างคนอยากมีลูกในทุกเจเนอเรชั่นมาโดยตลอด จึงได้มีการขยับจากการเป็นเพียง "คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก" สู่การเป็น "คลินิกเพื่อการมีบุตร โดยขยายฐานการดูแลที่ไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะคนไข้ที่มีลูกยากเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวางแผนสุขภาพเพื่อสร้างครอบครัวที่แข็งแรง สอดรับกับแนวคิด ไลฟ์สไตล์ ความพร้อม และความหลากหลายของคู่รักรุ่นใหม่ให้ทุกคนสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่คิดอยากมีลูก เพื่อเตรียมความพร้อมทางสุขภาพและสร้างทางเลือกที่หลากหลายเอาไว้ในวันที่มุมมองชีวิตเปลี่ยนไป
"ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน แต่วิสัยทัศน์ของ SAFE Fertility Group PCL. ไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือการส่งมอบความหวังในการมีครอบครัว ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานที่เชื่อถือได้ เพราะเราไม่ได้แค่ช่วยให้คนมีลูก แต่เราพร้อมช่วยวางแผนการเริ่มต้นครอบครัวให้กับครอบครัวในทุกรูปแบบ เราเชื่อว่าทุกความหวังในการสร้างครอบครัว... เริ่มต้นได้ที่ SAFE Fertility Clinic" – นพ. วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAFE Fertility Group PCL.
สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาแนวทางการวางแผนมีบุตร ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีลูก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) รวมถึงการฝากไข่ กับทีมแพทย์ SAFE Fertility Clinic สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.safefertilitygroup.com