“ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ” ถวายเทียนพรรษาเอาฤกษ์เอาชัย!?

เป็นอีกหนึ่งบ้านสายบุญ สำหรับ ครอบครัวของ “สาวมิ้งค์-ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ” ที่มี คุณพ่อหมู ปรากรมศักดิ์ กับคุณแม่ต๋อย ณัฏฐินี นำทีม เมื่อถึงงานบุญครั้งใด มักรวมตัวกันไปทำบุญอยู่เสมอๆ เทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นพระใหญ่ทั้งที จึงไม่พลาดที่จะไปทำบุญถวายเทียนพรรษา เพื่อความสว่างไสว ไร้อุปสรรค ดั่งเสียงเทียน เอาฤกษ์เอาชัยให้กับครึ่งหลังของปี 2569
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ตามความเชื่อของไทยตั้งแต่สมัยโบราณว่า การถวายเทียนพรรษานี้จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ชีวิตรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวชุณหะวัณจึงนำเทียนพรรษา “บ้านภา-บุญ” (PA BOON) ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความเรียบง่าย และความตั้งใจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อประเพณีอันงดงาม ให้ยังคงอบอุ่นและมีความหมายในทุกยุคสมัย ไปถวายที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน
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สาวมิ้งค์บอกไว้ในไอจีส่วนตัวว่า “ถวายเทียนพรรษาแด่ สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์ สมเด็จพระราชาคณะ ท่านเจ้าอาวาส และหลวงพี่ไพบูลย์ เลขาฯ ท่านเจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขนฯ หลวงพี่ไพบูลย์จะนำเทียนพรรษาทุกเล่ม ที่ญาติโยมนำมาถวาย ไปมอบให้แก่วัดป่าห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่จังหวัดมหาสารคาม”
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หลังเสร็จพิธีถวายเทียนพรรษา ทั้งเธอและน้องชาย-หนุ่มมิค ณัฏฐกรณ์ ก็พากันเดินเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ อย่างอิ่มเอมใจ
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