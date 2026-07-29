10 เซเลบริตีตัวท็อป...เหล่าตัวพ่อตัวมัมในแต่ละวงการ

วันเวลาที่ขับเคลื่อนไป พร้อมกับเหตุการณ์ที่หมุนเวียนไปแต่ละยุคสมัย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะ แวดวงสังคมก็เช่นกัน จากเหล่าคนดังที่มีทั้งราชนิกูล สกุลโบราณ สู่ยุคเจ้าสัว ไฮโซ จนมาถึงคราวเซเลบริตี ในยุคปัจจุบัน วันนี้เราจึงพามาร่วมปิดท้ายประวัติศาสตร์ของ Celeb Online ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ กันด้วยการรวมเซเลบตัวท็อปของแวดวงสังคม ที่เป็นตำนานในแง่มุมต่างๆ
เริ่มที่เวิร์กกิงวูแมนที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีก็ยังสวยอมตะ “มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ” ตัวแทนสตรีผู้บริหารแห่งยุค ผู้ทำหน้าที่หลายบทบาทได้อย่างดีเยี่ยมในทุกส่วน ทั้ง CEO เมืองไทยประกันภัย กิจการของตระกูล, รองประธานกรรมการหอการค้าไทย, นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็นทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย รวมถึงกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนียประจำกรุงเทพมหานคร
ถัดมาที่ “ปลา-อัจฉรา บุรารักษ์” ตัวแม่แห่งวงการร้านอาหาร ที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไร สร้างกี่แบรนด์ เปิดกี่ร้าน ก็รุ่งไปซะหมด ทุกวันนี้ ไอเบอร์รี่กรุ๊ป เครือร้านอาหารที่เธอก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อ 27 ปีก่อน จากร้านไอศกรีมเล็กๆ สู่บริษัทยักษ์ใหญ่ยอดขายหลักพันล้าน มีร้านอาหารในเครือกว่า 20 แบรนด์ กว่าร้อยสาขา รวมไปถึงสาขาในต่างประเทศด้วย
มาถึงหนึ่งหนุ่มที่สะท้อนภาพเซเลบริตีได้อย่างชัดเจน “หนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล” แห่งบิวตี้เจมส์ ผู้ดูแลธุรกิจที่มีทั้งบริษัทอัญมณี อสังหาริมทรัพย์ สนามกอล์ฟ ฯลฯ แถมยังเป็นขาประจำแขกวีไอพีงานอีเวนต์ต่างๆ ไม่เว้นแต่วัน ทั้งในและนอกประเทศ ไปจนถึงรับบทนายแบบจำเป็น ถ่ายแบบลงนิตยสาร และมีโปรเจกต์ใหม่ๆ ให้เห็นตลอด แถมรักสุขภาพดูแลผิว ดูแลหุ่น คงความหน้าเด็ก จนไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าวัยเลข 5 มาหลายปีแล้ว
ส่วนคนนี้กำลังมาแรงสุดๆ “เบียร์-ปิยะเลิศ ใบหยก” ทายาทตึกใบหยกที่สูงเทียมฟ้า นักธุรกิจสุดอินเทรนด์ จากบทบาทผู้บริหารสู่การเป็นยูทูบเบอร์ อินฟลูฯ เน็ตไอดอลระดับแถวหน้า ที่มีคนติดตามหลักล้าน สร้างคอนเทนต์อัปเดตยอดวิวพุ่งสูงลิ่ว เข้าถึงชาวเน็ตและเจนฯ ใหม่ ต่อยอดให้กับธุรกิจทั้งหลายในมือ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ไปจนถึงธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นแพสชั่นของเขา
สำหรับคู่รักตัวอย่าง “กรณ์ ณรงค์เดช และศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” ที่เพียบพร้อมรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ หรือคุณสมบัติ ที่เหมาะสม แม้จะมีลูกถึงสองคนแล้ว ความหวานก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดูแลเอาใจใส่กันอย่างอบอุ่นเผื่อแผ่ความรักไปถึงคุณปู่ กับหลานๆ ได้อย่างทั่วถึง
หากเอ่ยถึงโลกแห่งวงการแฟชั่นไทย ชื่อของ “หมู อาซาว่า” หรือ พลพัฒน์ อัศวประภา คือดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าที่สร้างปรากฏการณ์ให้วงการมาอย่างต่อเนื่อง เจ้าของแบรนด์ ASAVA ผู้มีลายเซ็นโดดเด่นด้านความเรียบหรู สง่างาม และร่วมสมัย จนกลายเป็นแบรนด์ในใจของเหล่าคนดัง และสตรีชั้นนำของประเทศ กลายเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการแฟชั่นไทย
ด้านความเวอร์วัง อมตะของเซเลบเมืองไทย ภาพของสตรีผมทอง ปากแดง ตาโตราวกับตุ๊กตาบาร์บี้ ผู้เป็นตำนานแห่งแวดวงไฮโซ “สุมณี คุณะเกษม” ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา จะผุดขึ้นมาทันที ทั้งความเป็นแฟชั่นนิสต้า ที่มาพร้อมเครื่องเพชรสุดอลัง เธอจึงกลายเป็นไอคอนแห่งวงการไฮโซ ที่ได้รับความสนใจของเมืองไทยท่านหนึ่ง
อีกหนึ่งคู่สามีภรรยานักธุรกิจ “อภิชาติ ลีนุตพงษ์” และ “ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์” เจ้าของธุรกิจยานยนต์สุดหรูของไทย ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์แบรนด์พรีเมียมระดับโลก อย่าง ลัมโบร์กินี และธุรกิจด้านเทคโนโลยีไฮเอนด์ กับนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่มักปรากฏตัวในอีเวนต์สำคัญๆ ด้วยภาพลักษณ์ที่เรียบหรูและอบอุ่น เป็นอีกหนึ่งครอบครัวต้นแบบของแวดวงไฮโซที่ได้รับความชื่นชม
ฝั่งหญิงแกร่ง “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้ว่าฯ ททท. ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เธอเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย สู่สายตานักท่องเที่ยวืกับการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยแบบร่วมสมัย ที่เป็นอีกหนึ่ง Soft Power ช่วยเผยแพร่ผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก จึงเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของวงการท่องเที่ยวไทย
สุดท้ายที่ “ทราย สมุทร” แม้จะอายุยังน้อยแต่ก็โด่งดังขั้นสุด จากนักอนุรักษ์ทะเลรุ่นใหม่ ผู้ทุ่มเทให้กับการดูแลทรัพยากรทางทะเลของไทย อย่างจริงจังและตรงไปตรงมา จึงได้รับเสียงชื่นชมมาตลอดกับสิ่งที่เขาทำ ทั้งกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ทะเล การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง และการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อเสียงและอิทธิพลของตน เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม หันมาใส่ใจท้องทะเลและธรรมชาติมากยิ่งขึ้น