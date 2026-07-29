คนดังฉลอง 150 ปี “แมนดาริน โอเรียนเต็ล” เปิดตัวการ์เดนวิงส์โฉมใหม่

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 150 ปีแบบสุดพิเศษ ด้วยการแนะนำตัวเฉดสีเขียวศิลาดล อันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงประวัติอันยาวนานของโรงแรม ที่ถูกนำมาใช้ตกแต่งอาคารฝั่งการ์เดนวิงส์โฉมใหม่ ไปจนถึงการครีเอตผลิตภัณฑ์คอลเลกชันพิเศษจาก Globe-Trotter และกลิ่น Eternal Bloom กลิ่นหอมซิกเนเจอร์จาก PAÑPURI ที่ถูกนำมาสร้างความประทับใจในทุกบริการ โดยมี ซอนญ่า สิงหะ, อรชุมา ดุรงค์เดช, สาริศา ล่ำซำ, อภินารา ศรีกาญจนา, สิริน ศรีอรทัยกุล, เอมษิกา โชติวิจิตร, ภาสิริ ตั้งคารวะคุณ, มธุนาฏ ซอโสตถิกุล, หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา ฯลฯ ร่วมงาน
สีเขียวศิลาดลนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากเฉดสีเคลือบอันละเอียดอ่อนของเครื่องศิลาดลโบราณแห่งเอเชีย สะท้อนภาพความหรูหรา เรียบสงบ และสง่างามตามแบบฉบับของแมนดาริน โอเรียนเต็ล เชื่อมโยงโลกแห่งการออกแบบ การเดินทาง และศาสตร์แห่งกลิ่นหอม สะท้อนปรัชญาอันยาวนานของโรงแรมที่ให้คุณค่าแก่งานดีไซน์ งานฝีมือชั้นสูง และศิลปะแห่งการบริการ
อาคารการ์เดนวิงส์ได้รับการดีไซน์ใหม่จาก เจฟฟรีย์ วิลค์ส มัณฑนากรระดับโลกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสวนอันร่มรื่นที่รายล้อม Authors' Wing สร้างบรรยากาศที่สงบ ผ่อนคลาย ส่วนคอลเลกชันพิเศษของ Globe-Trotter แบรนด์กระเป๋าเดินทางระดับลักชัวรีจากอังกฤษ ที่ใช้เฉดสีเขียวศิลาดลตัดกับหนังธรรมชาติ พร้อมด้วยลวดลายพัดที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงแรม จะวางจำหน่ายจำนวนจำกัด และจะมอบให้กับแขกที่เข้าพักแบบแพกเกจพิเศษ
พร้อมกลิ่นหอมซิกเนเจอร์ Eternal Bloom ที่ปัญญ์ปุริรังสรรค์ขึ้นจากบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา สวนอันเขียวชะอุ่ม และการต้อนรับด้วยหัวใจที่สืบทอดมายาวนาน ออกมาเป็นกลิ่นสดชื่นของตะไคร้ ส้มแมนดาริน และเบอร์กามอต ก่อนเผยความละมุนของดอกมะลิ ดอกกระดังงา และดอกส้ม ปิดท้ายด้วยกลิ่นไม้ซีดาร์ พริกไทย และมัสก์อ่อนละมุน