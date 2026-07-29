“ตี๋ตี๋ & เก้า” เติมเสน่ห์ด้วย หยาดฝนแห่งฤดูร้อน

แพนดอร่า (PANDORA) ชวนสัมผัสเสน่ห์ของฤดูร้อนผ่านคอลเลกชัน Pandora Essence of Summer ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “หยาดฝนในฤดูร้อน” ช่วงเวลาสั้นๆ ที่เปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวให้สดใสและน่าจดจำ พร้อมถ่ายทอดความรู้สึกสดชื่น อิสระ และเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา
คอลเลกชันนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเครื่องประดับที่ผสมผสาน 14k Gold Plated และ Sterling Silver ในแบบ Two-tone ความพิเศษอยู่ที่เทคนิคการฝังหินแบบ Flush Setting ที่ทำให้ Asymmetric Stones แต่ละเม็ดแนบเนียนไปกับตัวเรือน เกิดเป็นประกายละเอียดอ่อนคล้ายละอองฝนที่สะท้อนแสงแดด ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบให้ดูเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยรายละเอียดของงานฝีมืออันประณีต โดยสามารถสวมใส่แบบ Stack หรือมิกซ์แอนด์แมตช์กับลุคต่างๆ ได้อย่างลงตัว
ไฮไลต์ประกอบด้วย Textural Signet Rings แหวนซิกเนเจอร์ที่โดดเด่นด้วยพื้นผิวสัมผัส และรายละเอียดอันประณีต ช่วยเพิ่มมิติและความโดดเด่นให้กับลุค, Bangles กำไลข้อมือ, Hoop Earrings ต่างหูห่วง, Organic Pendants จี้ดีไซน์ออร์แกนิก ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงอันงดงามของธรรมชาติ และแหวนดีไซน์ร่วมสมัย ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของคอลเลกชันผ่านรูปทรงโค้งมน เส้นสายที่เป็นอิสระ และความพลิ้วไหวของธรรมชาติ ถ่ายทอดความงามที่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แต่เปี่ยมด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง
งานนี้ได้ ตี๋ตี๋ วันพิชิต และ เก้า สุภัสสรา มาร่วมแต่งแต้มเสน่ห์ให้ฤดูร้อน พร้อมสะท้อนตัวตนอย่างมีสไตล์