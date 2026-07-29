“พีพี กฤษฏ์” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ แชร์ทริคสุขภาพผิวเป๊ะดูดี

วอนเทค เอเชีย ไทยแลนด์ (WONTECH ASIA, THAILAND) จัดงาน “eXtra Lift In Your Own Way” เผยโฉมโปรแกรม ‘Oligio X The X-MODE’ พร้อมเปิดตัวศิลปินสุดฮอต “พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชากร” ในฐานะพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ โดยมี ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว นักร้องและนักแสดงชื่อดังร่วมสร้างสีสัน ณ ลานอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์
เพราะนิยามความงามของผู้บริโภคยุคใหม่ได้เปลี่ยนผ่านสู่แนวคิด “Skinvestment” หรือการลงทุนเพื่อสุขภาพผิวที่ดูดี ผู้บริโภคจึงมองหานวัตกรรมที่จะช่วยฟื้นบำรุงและดูแลปัญหาผิวได้อย่างเหมาะสม โปรแกรม ‘Oligio X The X-MODE’ จึงออกแบบมาเพื่อดูแลปัญหาความหย่อนคล้อย และเสริมความคมชัดของกรอบหน้า โดยมีไอคอนแห่งยุค “พีพี กฤษฏ์” ร่วมถ่ายทอดทริคการดูแลตัวเอง และแบ่งปันมุมมองของคำว่าว่า "eXtra"
พีพี กฤษฏ์ กล่าวว่า “พีเป็นคนที่ค่อนข้างสังเกตตัวเองอยู่แล้วครับ เวลาเจองาน หรืออยู่กล้องบ่อยๆ ก็จะรู้สึกได้ว่าอยากดูแลตัวเองให้มั่นใจมากขึ้นในบางจุด พอถึงเวลาที่คิดว่าอยากดูแลเพิ่มเติม พีก็เลือกเข้าไปปรึกษาคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณหมอช่วยประเมินว่าอะไรเหมาะกับเรามากที่สุด เพราะแต่ละคนมีโครงสร้างใบหน้า และความต้องการที่แตกต่างกัน”