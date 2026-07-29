ฐาปน สิริวัฒนภักดี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศล

ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมกิจกรรม28 กรกฎาคม 2569 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” โดยมี อัศวิน เตชะเจริญวิกุล, แพทริค หอรัตนชัย, ภาวินี ไชยสิทธิ์, น้ำฝน อังศุธรรังสี ร่วมงาน ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร
***
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว จัดงานสัมมนาสรุปผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจากการใช้ชุดสื่อกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันจากบุหรี่ไฟฟ้าแบบบูรณาการ ภายใต้ “โครงการอารักข์สา” โดยมี พิทยา จินาวัฒน์ กรรมการบริหารแผน สสส. เป็นประธาน และมี ดร.อัญญมณี บุญซื่อ จาก “โครงการอารักข์สา” ร่วมงาน
***
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบจก.เคเอฟยู เตรียมเปิดให้บริการร้านคริสปี้ ครีม 2 สาขาใหม่ในรูปแบบป๊อปอัพ บ็อกซ์ คาร์ท ณ โครงการ 1981 Soul & Sold ชั้น G โซน Gourmet Eats ในวันที่ 5 ส.ค.-4 พ.ย. 69 ตั้งแต่ 10.00 น. และป๊อปอัพ ฟู้ดทรัค ณ โครงการ ICON 56 (สายไหม) โซนด้านหน้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต ในวันที่ 12 ส.ค.–11 พ.ย. 69 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.