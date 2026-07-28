คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
การงานไปได้ไม่ถึงไหน ไม่มีอะไรคืบหน้ามากมายนัก มีหลายเรื่องที่ยังแก้ได้ไม่ตก การปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผน ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนัก อาจจะติดลบนสายคนอื่นแต่โชคดีที่ผู้ใหญ่ยังเมตตาให้โอกาส เป็นช่วงที่มักจะได้อย่างเสียอย่างตลอด อาจจะโดนเช็คบิลในเรื่องเก่าด้วย มีบางเรื่องที่ควรต้องยอมรับความจริง การที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรือได้ไปเปลี่ยนบรรกาศการทำงานบ้างจะทำให้สมองแล่นและปิ๊งไอเดียใหม่หรือได้แรงบันดาลใจจากการที่ได้เปิดหูเปิดตา พูดให้น้อยลงมือทำให้มากเพราะมิเช่นนั้นปากอาจจะพาจนก็ได้ ในเรื่องทีต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นก็ต้องรอด้วยความอดทน พยายามเดินทางสายกลางไว้ ใช้ปัญญาแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังคงดีอยู่ มีลู่ทางหารายได้เพิ่ม มีเงินมาเติมในกระเป๋าอยู่เรื่อยๆ แต่จะหมดเปลืองไปเพื่อหน้าตาทางสังคม ที่สำคัญระวังอย่าให้ต้องเสียรู้ใครก็พอ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่รสนิยมคล้ายๆกันมีสิทธิ์สานสัมพันธ์กันได้ยาว ส่วนคนมีคู่ เทคแคร์กันดีถึงจะไม่ค่อยหวานก็ตามที
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
สิ่งใดที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอยู่แล้วก็อย่าได้คิดทำให้ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเลย ใช้ความกล้าอย่างมีสติ ไม่หุนหันพลันแล่นหรือทำอะไรที่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น มีความพร้อมที่จะรับมือกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ควรมีความทรหดให้มากกว่าปกติไม่ว่าจะกับงานหรือว่ากับคน ทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละจะพบความสำเร็จได้ ต้องมีทั้งลูกอึดและลูกฮึด จะได้ลูกน้องบริวารที่เอาการเอางานแต่ควรบอกถึงวัตถุประสงค์และมีความชัดเจนในคำสั่งที่สำคัญคือต้องกำชับมิให้ทำเกินหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมิได้บอกกล่าวก่อน อยู่ในสถานะที่มีสิทธิ์มีเสียงในการต่อรองอะไรๆได้มากขึ้น ควรหาเวลาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับใครๆบ้างก็ดี เพื่อความก้าวหน้าก็จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาศักยภาพตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ด้านการเงิน ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร กว่าจะได้มาต้องรอแล้วรออีกไม่เป็นไปตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ มีเรื่องให้ต้องควักจ่ายตลอด ถูกตุกติกผลประโยชน์ ทรัพย์สินเงินทองไม่ปลอดภัย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ตกหลุมรักกับคนในวงการเดียวกัน ส่วนคนมีคู่ ถ้าแบ่งเวลาให้ถูกก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
การงานก้าวหน้า มีพัฒนาการไปไวกว่าที่คิด เห็นผลเร็วในหลายๆเรื่อง การเจรจาสัมฤทธิ์ผลตามที่คาดไว้ สิ่งที่นำมาปัดฝุ่นปรับปรุงใหม่สามารถนำเอามาขายได้ ผู้ใหญ่ยังคงให้การส่งเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อม น้ำขึ้นต้องรีบตัก ถึงเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆก็มีผู้ที่เห็นคุณค่า มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษหรือได้ทำงานที่มีเกียรติจากความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบางอย่าง ด้วยคุณภาพที่คับแก้วมีแววว่าจะได้เลื่อนขั้น จะมีผู้ขอความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวในเรื่องที่คุณคร่ำหวอดอยู่ เป็นช่วงที่จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีบางทีแทบจะไม่ต้องเอ่ยปากด้วยซ้ำ ได้คำตอบที่น่าพอใจสำหรับเรื่องที่รอคอย เป็นจังหวะดีที่จะต่อยอดสิ่งที่เคยบุกเบิกเริ่มต้นไว้ให้สำเร็จ
ด้านการเงิน ไหลเวียนสะดวก มีรายรับจากหลายทาง ได้กุนซือทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญช่วยแนะนำในการใช้เงินเพื่อต่อเงิน แต่ก็ควรใช้ทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ลองได้เปิดใจเมื่อไหร่ มีโอกาสที่ดอกรักได้เบ่งบาน ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณรู้ทันทุกอย่างแค่จะพูดหรือไม่ก็เท่านั้นเอง
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
ควรต้องหูไวตาไว ติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิด ความระแวดระวังต้องเพิ่มเป็นทวีคูณ ด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะมีขึ้นจะส่งผลกระทบมาถึงคุณไม่มากก็น้อย ควรที่จะต้องมีความพร้อมไว้เสมอเพื่อจะได้รับมือได้ทันท่วงที ยังมีสิ่งที่ต้องฟันฝ่าเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์อยู่อีกหลายเรื่อง มีสิทธิ์ที่ผลงานจะถูกเปรียบเทียบหรือวิพากษ์วิจารณ์แต่คงจะไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ใจกว้างอย่างคุณ การสื่อสารใดๆควรต้องมีความชัดเจนและแม่นยำในข้อมูล มีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจผู้ฟัง การยืดหยุ่นไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆต้องมิทำให้ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม จัดลำดับของแต่ละเรื่องที่ต้องทำให้ดี เผื่อเวลาสำหรับภารกิจนอกเวลาไว้ด้วย จะมีเหตุให้ต้องรีบตัดสินใจหรือถูกกดดันให้ต้องรับปากเกี่ยวกับเรื่องราวบางอย่าง งานใดที่มิได้รู้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มากพอก็ต้องระวังหน่อย มีเกณฑ์เดินทางปุบปับหรือเจ็บป่วยกะทันหัน
ด้านการเงิน หาได้ไม่ทันใช้ หมุนไม่ค่อยไป เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย มีคนมาช่วยใช้เงินเพิ่มอีก ภาระอ่วม ระวังถูกหลอกให้เสียประโยชน์ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่ถูกใจแต่มิได้เป็นการพบกันโดยบังเอิญแน่นอน ส่วนคนมีคู่ ระวังปัญหาเรื่องของความหึงหวงกำเริบ
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
การที่จะทำอะไรแต่โดยลำพังคงจะลุล่วงได้ไมง่ายนัก เป็นช่วงเวลาของการร่วมแรงร่วมใจกันญาติสนิทมิตรสหาย มีบางเรื่องที่มิอาจจัดการด้วยตนเองได้ อุปสรรคอันคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้เสมอ มิควรที่จะดันทุรังให้มากจนเกินเหตุ บางกรณีก็ควรต้องตามน้ำหรือปล่อยให้สถานการณ์พาไปบ้าง รู้จักที่จะโอนอ่อนผ่อนตาม ผูกมิตรดีกว่าสร้างศัตรู มองข้ามข้อบกพร่องของผู้อื่นไปบ้างก็ดี เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการทำสิ่งต่างๆให้มากขึ้นเป็นเท่าตัว เร่งสะสางงานที่คั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสที่มาเยือน ควรมีความประณีตและจัดระบบทางความคิดให้ดีก่อนที่จะพูดหรือทำอะไร จะได้รับผดีจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยฝีมือและผลงานที่ผ่านมาจึงทำให้ผู้ใหญ่หนุนหลังคุณเต็มที่ จะมีเครดิตและอำนาจในการเจรจาต่อรองมากกว่าเดิม ในเรื่องที่นำเสนอหรือร้องขอแม้ว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติอยู่บ้างแต่ในที่สุดก็จะได้ดังปรารถนา ชีพจรลงเท้า ระวังอุบัติเหตุจากความประมาทเลินเล่อด้วยล่ะ
ด้านการเงิน มีใช้ไม่ขาดมือ แต่รายจ่ายก็ยุ่บยั่บไปหมด ปิดช่องทางการรั่วได้ไม่สนิท จัดหนักให้กับเรื่องของสุขภาพ ระวังถูกมัดมือชกในหลายๆเรื่อง มีเหตุให้ต้องสูญเงินไปฟรีๆหรือทรัพย์สินเสียหาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ทำได้แค่แอบปลื้มอยู่ข้างเดียว ส่วนคนมีคู่ มีบางเรื่องที่รู้แล้วก็ทำให้ต้องรู้สึกหวานอมขมกลืน
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
สิ่งที่ต้องดำเนินการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณที่จำกัดซึ่งจะทำให้มีอุปสรรคผุดขึ้นมาเป็นระลอก ถูกกดดันจากรอบทิศทาง ระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันของหุ้นส่วน จำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ และคำพูดที่ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน หลายเรื่องกว่าที่จะพบทางออกได้ก็เล่นเอาเหนื่อยพอสมควร ควรมีความกล้าที่จะออกนอกกรอบให้มากกว่าเดิม จะมีตัวแปรบางอย่างเข้ามาช่วยให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดค่อยๆผ่อนคลายลง อีกทั้งยังจะได้ผู้ร่วมสนับบสนุนในความคิดความอ่านทำให้เรื่องที่คาดว่าคงจะเป็นไปได้ยากกลับพลิกผันไปอย่างเหลือเชื่อ จะค้นพบความสามารถด้านใหม่ของตน เช็คข้อมูลต่างๆให้ดีก่อนที่จะทำไปใช้งาน หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในทุกรูปแบบ
ด้านการเงิน ไม่ขัดสน แต่ใช้จ่ายตามใจนักไม่เป็นผลดี ทวงหนี้ได้สำเร็จ ควรเก็บหลักฐานที่มาที่ไปของรายได้และทรัพย์สิน ระวังเจอของเก๊ของปลม ตรวจสภาพของก่อนเซ็นรับด้วยยิ่งดี มีโชคลาภ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะค้นพบส่วนผสมที่ลงตัว ได้ผู้ที่จะเข้ามาเติมเต็ม ส่วนคนมีคู่ หวนชื่นกันดี มีโอกาสได้ทายาท
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
มีปัญหาใดๆควรขอพบและพูดกับผู้ใหญ่ท่านโดยตรงจะดีกว่า งานบางอย่างอาจจะถูกตีกลับมาให้แก้ไข กับหุ้นส่วนจะมีความคิดหรือแนวทางที่ออกจะขัดๆกันอยู่บ้างต้องอาศัยความจริงใจในการเจรจาหากมัวแต่เกรงใจกันจะทำให้เรื่องไม่จบและไปต่อได้ลำบาก แต่คงต้องดูกาลเทศะด้วย สิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้ก่อนก็ควรจัดการให้เสร็จสิ้นไประหว่างที่รอการติดต่อกลับหรือรอคำตอบ ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญด้วยเหตุผลใดก็ตามก็ต้องใช้ความมานะบากบั่นให้เต็มที่ จะมีเรื่องร้อนใจหรือต้องตัดสินใจโดยด่วน เจอพวกมือไม่พายอยู่เนืองๆ จำเป็นต้องแสดงออกถึงความเหนือชั้นให้ได้รู้กันบ้าง
ด้านการเงิน สะพัดดี มีให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวก มีรายรับจากจ๊อบพิเศษหรือได้ส่วนแบ่งหรือค่านายหน้า ได้สินน้ำใจเล็กๆน้อยๆ แต่ระวังการประมาณการจะผิดพลาด ถูกบังคับให้ต้องเป็นเจ้ามือเลี้ยงใหญ่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักที่เกิดจากความเห็นอกเห็นใจกัน ส่วนคนมีคู่ ลิ้นกับฟันย่อมมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
มีเหตุที่ทำให้ต้องรบกวนหรือขอร้องเพื่อนฝูงให้ช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว วิธีการแบบเดิมๆดูท่าว่าคงจะไม่เวิร์ค ควรต้องมีการพัฒนารูปแบบให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ให้ได้มากกว่าเดิม จะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกกังวลและต้องขบคิดจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งตลอด การขอการสนับสนุนใดๆจากผู้ใหญ่มิได้เป็นไปโดยง่ายคงต้องเผื่อใจไว้บ้าง การดำเนินงานไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง มีความบกพร่องบางประการที่ต้องลงไปแก้ไขด้วยตนเอง ความรอบคอบและรัดกุมต้องเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลให้มากขึ้น สิงใดที่ไม่ถนัดหรือไม่ชำนาญพอก็อย่าได้ฝืนดันทุรัง ไม่อยู่ฐานะที่จะพูดอะไรได้มากนักก็ต้องอดทนอดกลั้นให้เป็น รับมือกับความท้าทายและบททดสอบต่างๆอย่างมีสติ
ด้านการเงิน คล่องตัวพอสมควรถ้าไม่โดนใครเบียดเบียน แต่ต้องควบคุมมิให้ร่อยหรอไวนัก มีเหตุให้ต้องเสียเงินด้วยเรื่องของสุขภาพ เก็บตังค์หรือของมีค่าที่มีคนอื่นทำตกไว้ได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักกับคนใกล้ตัว หวั่นไหวจากความใกล้ชิด ส่วนคนมีคู่ ระหองระแหงกันเล็กน้อยโดยมีจุดเริ่มจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
สามารถจัดวางอะไรๆได้เข้าที่เข้าทางมากขึ้น ผู้ใหญ่พอใจในผลงาน ภารกิจใหม่จ่อคิวรออีก ประสิทธิภาพการทำงานเป็นที่ยอมรับ ในเรื่องที่มีส่วนเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือผลักดันผลที่ได้อาจจะไม่หวือหวาซะทีเดียวแต่ก็มิได้ไร้ความหมายแต่อย่างใดแค่ต้องใช้เวลามากกว่าที่คิดไว้ ต้องขยันอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้วย ประมวลผลสิ่งต่างๆให้ไวกว่าเดิม บางอย่างที่ล่วงรู้มาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดหากตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริงตามนั้นก็มิควรปล่อยไปให้เสียของ การดำเนินการบางเรื่องอาจต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะตัวหรือเป็นไปในทางลับตามที่ได้รับมอบหมายมา การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งโดยกะทันหันทำให้ต้องปรับตัว ควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไว้ด้วย
ด้านการเงิน หมุนเวียนสะดวก แต่รายจ่ายจิปาถะเยอะส่วนใหญ่ก็เพื่อบุตรบริวาร ได้เงินตกเบิก ได้หนี้คืน เก็บของมีค่าที่มีผู้ทำตกหล่นเอาไว้ได้ มีโอกาสซื้อทรัพย์สินหรือของชิ้นใหญ่เข้าบ้าน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เกิดอาการรักพี่เสียดายน้องขึ้นซะแล้ว ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวสักเท่าไหร่ ระวังความไม่เข้าใจกันด้วยล่ะ
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
จะมีงานใหม่เข้ามาให้ได้หยิบจับทำ เป็นช่วงที่ต้องขับเคลื่อนด้วยมันสมองอย่างแท้จริง เจอความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือเกิดความสับสนในเรื่องของการรับ-ส่งข้อมูล มีความผิดพลาดทางเทคนิคบางประการทำให้ต้องเสียเวลาไปโดยใช่เหตุ แต่การแก้ไขอย่างมีสติจะทำให้คุณผ่านจุดนั้นๆไปได้ในที่สุด อาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานซะใหม่ จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับเรื่องราวบางอย่าง และงานใดลองได้ตั้งใจแล้วก็เป็นอันต้องสำเร็จได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เผลอๆอาจะได้ส้มหล่นด้วย มีโอกาสที่จะคว้างานที่ใครๆก็อยากทำมาครองเนื่องจากคุณสมบัติหลายอย่างมีความเหมาะสมผ่านการพิจารณาของผู้ใญ่ได้โดยง่าย ช่วงนี้อย่าพยายามมีอคติและตัดสินผู้อื่นที่เห็นต่างจากตน
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีพอสมควร มีช่องทางหารายได้เสริม วางแผนการใช้จ่ายได้ดี แต่จะหมดปลืองเพราะความใจอ่อนขี้สงสาร สิ่งใดที่ถูกหยิบยืมไปได้คืนยากหรือกลับมาในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักง่ายหน่ายเร็ว ส่วนคนมีคู่ มีโอกาสที่จะได้โซ่ทองคล้องใจเพิ่ม
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
สถานการณ์ไม่สู้จะดีนัก มีสิทธิ์ที่จะต้องผิดหวังกับสิ่งที่คาดการณ์หลายอย่าง ควรทำใจให้พร้อมยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น โดนหางเลขในเรื่องที่ไม่ได้ก่อหรือต้องออกรับแทนนายโดยที่มิอาจปริปากพูดอะไรได้ การงานกว่าที่จะได้เรื่องสักอย่างมิใช่ง่ายๆ ช่วงแรกที่ดูเหมือนว่าจะดีแต่ไปๆมาๆก็ติดด้วยเงื่อนไขอีก ต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการรับมือหลายต่อหลายครั้ง ด้วยขอบเขตอำนาจที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัดถ้าอะไรที่ไม่ชัวร์ก็อย่าได้เสี่ยง รอจังหวะอีกหน่อยโดยเฉพาะท่านที่ขาดผู้หนุนหลัง เจอสภาพการณ์แบบฝนตกไม่ทั่วฟ้าก็อย่าไปท้อใจบางทีอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่คุณยังไม่รู้ก็เป็นได้ บางท่านอาจต้องรับช่วงต่อกิจการของครอบครัวหรือสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ใหญ่
ด้านการเงิน ตึงมือเบาๆ มือเติบนักไม่ได้ รับช้าจ่ายไวมีสิทธิ์เข้าเนื้อได้ เอกสารหรือข้อมูลทางการเงินไม่ปลอดภัยรวมถึงทรัพย์สินเงินทองอาจสูญหาย อย่าให้ความโลภบังตา โดนทวงหนี้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คิดจะคบหากับใครคงต้องดูกันไปให้นานๆ ส่วนคนมีคู่ อย่าทำให้ความเชื่อใจต้องลดระดับลง
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
ภารกิจแต่ละอย่างต้องรีบทำรีบจบ จะมีโอกาสมาเยือนอย่างไม่คาดคิด จับผลัดจับผลูจะได้นั่งแท่นตำแหน่งที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงส่งผลดีโดยที่คุณเองก็คาดไม่ถึง แสดงออกถึงความมั่นใจให้ผู้ใหญ่ได้เห็นว่าคุณสามารถจัดการสิ่งต่างๆให้ลุล่วงได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่จำกัด จัดไปแบบไม่ต้องออมมือกันเลย มีพาวเวอร์ในการตัดสินใจและการเจรจาต่อรองมากขึ้น จะได้ขึ้นล่องไปหลายที่หลายแห่งซึ่งจำเป็นต้องวางแผนดีๆ จะได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการและการอำนวยความสะดวกให้ในหลายเรื่องทำให้ทุ่นเวลาไปได้มากพอดู การที่มีความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ทำการใดก็อย่าได้ประมาท
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีรายได้เข้ามือเยอะขึ้น แต่ระวังอย่าให้หมดไปด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง คิดวิธีที่จะต่อยอดหรือทำให้งอกเงยจะดีกว่า งดตามกระแสแฟชั่นบ้างก็ดี ระวังเงินหายหรือของใช้ชำรุด มีโชคลาภ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ถูกศรรักกามเทพเข้าเต็มเปา ส่วนคนมีคู่ หวานกันจนคนอื่นที่ได้เห็นเป็นต้องอิจฉา