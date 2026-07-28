จิม ทอมป์สัน จับมือ ยูน ปัณพัท เปิดตัวคอลเลกชัน Weaving Hearts

จิม ทอมป์สัน เปิดตัวคอลเลกชัน Weaving Hearts ผลงานคอลแลบสุดพิเศษร่วมกับ ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินร่วมสมัยและนักออกแบบชื่อดังชาวไทย เพื่อฉลองเทศกาลวันแม่อันอบอุ่น โดยคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันนี้ นำลวดลายวาดมืออันเป็นเอกลักษณ์ของปัณพัทมาถ่ายทอดบนหลากหลายไอเทมแฟชั่น ทั้งผ้าพันคอผ้าไหม ไอเทมเรดี้ทูแวร์ของผู้หญิงและผู้ชาย กระเป๋า และแอกเซสเซอรีที่บอกเล่าพลังและตัวตนที่เข้มแข็งรวมถึงความรักของคนเป็นแม่ ภายในงานเปิดตัวคอลเลกชันยังได้รับเกียรติจากนักแสดงชื่อดังอย่าง เจมส์–จิรายุ ตั้งศรีสุข และ คริส หอวัง มาร่วมแชร์เรื่องราวความรักและความผูกพันธ์ที่มีต่อคุณแม่ พร้อมบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อแบรนด์จิม ทอมป์สัน
Weaving Hearts ไม่ได้นำเสนอภาพความเป็นแม่ในอุดมคติ หากแต่สะท้อนความหลากหลายและความซับซ้อนของบทบาทผู้เป็นแม่ แต่ละลวดลายในคอลเลกชันได้ฉายภาพแม่ในฐานะคนที่มีความฝัน และ ผู้ที่คอยดูแลปกป้อง นอกจากนี้ งานดีไซน์ยังได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย และสายสัมพันธ์ของแม่และลูก เพื่อเฉลิมฉลองสายใยแห่งรักของคนในครอบครัว
ปัณพัท เตชเมธากุล เป็นศิลปินและนักออกแบบชาวไทยที่มีผลงานลายเส้นเปี่ยมคาแรกเตอร์ที่ผสมผสานจินตนาการในวัยเด็ก ธรรมชาติ เทพนิยาย และวัฒนธรรมไทย จนกลายเป็นผลงานที่เล่าถึงโลกแห่งความฝัน ด้วยสไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เธอได้มีโอกาสร่วมงานกับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมนำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยบนเวทีสากล ในคอลเลกชัน Weaving Hearts เธอได้พาลายเส้นซิกเนเจอร์มารังสรรค์เป็นงานศิลปะที่สวมใส่ได้ ผ่านความเชี่ยวชาญและงานฝีมือด้านสิ่งทออันเลื่องชื่อของจิม ทอมป์สัน
คอลเลกชันนี้ถ่ายทอดผ่านลายเส้นวาดมือหลายดีไซน์ที่มาพร้อมสัญลักษณ์อันสื่อถึงหลายมิติของ “ความรักของแม่” ลวดลาย Fluttering เล่าเรื่องของแม่สิงโตที่คาบหางลูกน้อยให้มั่นเพื่อไม่ให้พลัดตกระหว่างที่ลูกไล่ตามผีเสื้อ สะท้อนความรักของแม่ที่บางครั้งมีทั้งความกล้าแกร่งและอ่อนโยน แม้คนอื่นอาจไม่เข้าใจเจตนาที่แท้จริงของแม่ ส่วนลาย Guided นำเสนอแม่ช้างและลูกช้างที่เดินเคียงข้างกัน สะท้อนถึงการดูแล ความเข้มแข็งที่สงบเสงี่ยม และการอยู่เคียงข้างกัน ส่วนลาย Pla Tapian (ปลาตะเพียน) นำแรงบันดาลใจจากปลาตะเพียนสานจากใบลานซึ่งเป็นของตกแต่งที่แขวนเหนือเปลเด็กที่คนไทยคุ้นเคย แทนการอวยพรให้ร่ำรวย โชคดี และให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรง และสุดท้ายกับลายผ้าตกแต่งขอบ The Seed ที่นำลายเพสลีย์ (Paisley) สุดคลาสสิกมาตีความใหม่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่กำลังงอกงาม สื่อถึงการเติบโตและอิสระในการเป็นตนเองของเด็กแต่ละคน
ลวดลายทั้งหมดนี้นำเสนอผ่านคอลเลกชันเรดี้ทูแวร์ ที่มีทั้งผ้าพันคอผ้าไหม เดรสพลิ้วไหว เดรสยาวทรงหลวม เสื้อคลุมกิโมโน เสื้อเชิ้ต กางเกงขากว้าง กระเป๋า และสินค้าไลฟ์สไตล์ มาในสองเฉดสีสบายตา ทั้งฟ้าอ่อนและน้ำตาลเอิร์ทโทนดูอบอุ่น ทุกชิ้นตกแต่งด้วยลายแต่งขอบผ้าและรังสรรค์จากความเชี่ยวชาญด้านสิ่งทอของจิม ทอมป์สัน เพื่อคงคุณภาพของทุกลายเส้นและรายละเอียดจากงานวาดมือต้นฉบับของศิลปินไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด
นันท์นภัส เวโรจนวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จิม ทอมป์สัน กล่าวว่า "ผลงานคอลแลบครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของจิม ทอมป์สันในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยผ่านความร่วมมือที่มีความหมาย การนำไอเดียด้านศิลปะของคุณปัณพัทมาผสานกับมรดกหัตถศิลป์ของเรา ทำให้ Weaving Hearts กลายเป็นคอลเลกชันที่นำวัฒนธรรมที่มีความครีเอทีฟของคนไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลก เราเชื่อว่าคอลเลกชันนี้จะเป็นตัวแทนแห่งการฉลองความเป็นแม่ได้อย่างงดงาม"
ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินผู้ออกแบบลวดลาย เสริมว่า "Weaving Hearts คือการฉลองตัวตนของผู้เป็นแม่ที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ แต่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร เพราะแม่คือคนที่มีความฝัน มีความอ่อนแอ ความเข้มแข็ง และพร้อมมอบรักที่ไม่มีเงื่อนไข ในคอลเลกชันนี้ สัตว์ทุกตัว แพทเทิร์นทุกแบบ และดีเทลทั้งหมดล้วนบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง เพราะความรักเล่าได้หลายรูปแบบ"
ผลงานคอลแลบครั้งนี้ตอกย้ำพันธกิจของจิม ทอมป์สัน ในการอนุรักษ์งานฝีมือของไทยควบคู่กับการส่งเสริมการเติบโตของศิลปะร่วมสมัยผ่านการจับมือกับศิลปินไทยชั้นนำ แบรนด์ยังคงเดินหน้าสานต่อมรดกทางวัฒนธรรม ผ่านการนำเสนองานออกแบบไทยในมุมใหม่ให้คนทั่วโลกได้สัมผัส
คอลเลกชัน Weaving Hearts วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ที่สโตร์จิม ทอมป์สันทั่วประเทศ และทางออนไลน์ที่ www.jimthompson.com