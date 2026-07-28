ใหม่ - กลัฟ ชวนเหล่าเพอร์ฟูมเลิฟเวอร์ สัมผัสจักรวาล Gucci Flora

Gucci Beauty (กุชชี่ บิวตี้) ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ไปกับป๊อบอัพสุดพิเศษ ณ Hall of Fame ชั้น M สยามพารากอน เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวน้ำหอมใหม่ Gucci Flora Gorgeous Orchid Intense โดยพื้นที่แห่งนี้ได้แรงบันดาลใจจากเฉดสีทองของขวดและรูปทรงแปดเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ และได้ถูกเนรมิตขึ้นอย่างประณีตด้วยการตกแต่งด้วยดอกไม้อันเขียวชอุ่ม ผสานเข้ากับลวดลาย Flora อันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ ถ่ายทอดจักรวาล Gucci Flora อย่างมีชีวิตชีวา พร้อมมอบประสบการณ์อันดื่มด่ำที่โอบล้อมทุกสัมผัส ราวกับการรังสรรค์กลิ่นหอมที่เผยตัวทีละเลเยอร์อย่างละเมียดละไม
นอกจากนั้นในการเฉลิมฉลองนี้ยังมีไฮไลท์ของงานอยู่ที่การปรากฏตัวของสองแบรนด์แอมบาสเดอร์คนสำคัญของ Gucci ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่ และ กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ พร้อมด้วยเหล่าเพอร์ฟูมเลิฟเวอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569
ร่วมสัมผัสเรื่องราวและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์จาก Gucci Flora คอลเล็กชั่นน้ำหอมยอดนิยมที่ทุกคนต่างหลงใหล ตั้งแต่ขวดแรกอย่าง Gucci Flora Gorgeous Gardenia, Gucci Flora Gorgeous Jasmine, Gucci Flora Gorgeous Magnolia, Gucci Flora Gorgeous Orchid สู่ความเข้มข้นขั้นสุดในเวอร์ชั่น Intense กับ Gucci Flora Gorgeous Gardenia Intense โดยล่าสุดได้เผยโฉมกลิ่นใหม่อย่าง Gucci Flora Gorgeous Orchid Intense น้ำหอมแนวกูร์มองด์โทนอบอุ่นที่ให้ฟีลหวานละมุนกำลังดี มีชีวิตชีวา ผสานไว้ด้วยความแตกต่างที่ลงตัวของส่วนผสมซึ่งเป็นหัวใจหลักดั้งเดิมอย่าง Vanilla Orchid เคล้าไปกับกลิ่นโอโซนของ Salty Ozonic Accord ที่แฝงไปด้วยประกายสดชื่น ก่อนจะค่อยๆ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเบสโน้ตเข้มข้นจาก Dark Cocoa Accord มอบความรู้สึกนุ่มนวลลุ่มลึกราวกับโอบล้อมไว้ด้วยกอดอุ่น ซึ่งกลิ่นหอมใหม่นี้ได้เข้ามาเติมเต็มคอลเล็กชั่นจากรุ่นออริจินัลอย่าง Gucci Flora Gorgeous Orchid โดยนำกลิ่นอุ่นสไตล์แอมเบอร์มายกระดับความเย้ายวนอันเจิดจ้าของ Vanilla Orchid ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เกิดเป็นผลลัพธ์ของความสมดุลอันลงตัวระหว่างความหวานกลมกล่อมและความเปล่งประกายจากท้องทะเล สะท้อนถึงความแข็งแกร่งภายในและพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้สวมใส่
นอกจากนี้ยังมาพร้อมคอลเล็กชั่นเมคอัพลิมิเต็ดอิดิชั่น Gucci Flora ใหม่ล่าสุด ที่รังสรรค์ขึ้นผ่านแรงบันดาลใจจากพลังอันสดใสและมีชีวิตชีวาของ Gucci Flora Gorgeous Orchid Intense โดยหยิบยกเอาความโดดเด่นของกลิ่นหอมใหม่นี้ ไม่ว่าจะเป็น ความครีมมี่สุดเข้มข้น, ประกายโกลว์สีทอง และเสน่ห์อันอบอุ่น มาสร้างสรรค์เป็นคอลเล็กชั่นเมคอัพสุดพิเศษที่ควรค่าแก่การครอบครอง โดยในเซ็ตลิมิเต็ดอิดิชั่น ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อายพาเลตต์และลิปสติกคู่สวย ได้แก่ Gucci Flora Eye Palette เฉด ‘Sunset Orchid’ ที่จัดเต็มมาถึง 10 สีสันในตลับเดียว ตั้งแต่โทนนิวทรัลสดใสไปจนถึงเฉดเข้มลึก พร้อมด้วยลิปสติก Gucci Flora Rouge de Beauté Brillant สี 122 ‘Eliza Ginger’ ที่มาในเฉดน้ำตาลโทนอุ่น และ สี 130 ‘Elsa Hazel’ สีอัลมอนด์ที่ผสานเบจเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบแพคเกจจิ้งมาใหม่ในลวดลาย Flora อันเป็นเอกลักษณ์ โดยถูกปกคลุมไปด้วยเถาไม้สีเขียวละเอียดที่ผลิบานด้วยดอกไม้สีชมพู เหลือง และฟ้าอ่อน สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดลุคเมคอัพหลากหลายดุจสวนดอกไม้ที่เปี่ยมจินตนาการ
โดยภายในงานนอกจากจะได้ดื่มด่ำกับการสำรวจโลกของ Gucci Flora พร้อมทั้งสัมผัสน้ำหอมและเมคอัพจาก Gucci Beauty อย่างครบครันแล้ว ยังเพลิดเพลินไปกับแอคทิวิตี้ต่างๆ ที่จะมาช่วยเติมเต็มประสบการณ์การช้อปของคุณให้น่าประทับใจยิ่งขึ้น อาทิ บริการห่อของขวัญและการสลักชื่ออักษรย่อลงบนไอเทมสุดโปรด พลาดไม่ได้กับมุมถ่ายรูปสุดแสนไอคอนิคบริเวณใจกลางของงานที่ยกเอาขวดน้ำหอม Gucci Flora Gorgeous Orchid Intense ขนาดยักษ์ มาให้คุณครีเอทท่าโพสคู่กับน้ำหอมขวดสวยได้ตามใจชอบ ท่ามกลางบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยแสงสีทองอร่ามอันบอกเล่าถึงความหอมอบอุ่นของกลิ่นหอมใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังพบกับสิทธิพิเศษอีกมากมาย เพียงซื้อน้ำหอม Gucci Flora แบบใดก็ได้ รับไปเลย Flower Giveaway กับการ์ด Gucci Flora เปี่ยมสไตล์ที่ดีไซน์ออกมาเป็นทรงขวดน้ำหอม ให้คุณเลือกจับคู่กับช่อดอกไม้แสนหวานหลากสีสัน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่มาพร้อมเอ็กซ์คลูซีฟไอเทม Gucci Flora Charm เพียงซื้อ Gucci Flora ในขนาด 100 มล. กลิ่นใดก็ได้ รับทันที แอคเซสเซอรี่สุดพิเศษจากกุชชี่ที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น
โดยสามารถแวะมาช้อปปิ้งและสัมผัสกลิ่นหอมใหม่ของ Gucci Flora Gorgeous Orchid Intense พร้อมดื่มด่ำไปกับโลกความงามในแบบฉบับกุชชี่ได้ที่ Gucci Flora Gorgeous Orchid Intense Pop-Up ณ Hall of Fame ชั้น M สยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 สิงหาคม 2569
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