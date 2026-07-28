"คิมเบอร์ลี่" ร่วมเปิด KT OPTIC สาขาใหม่ พร้อมอัปเดตเทรนด์แว่นตาแฟชั่นล่าสุด

KT OPTIC (เคที ออพติค) ศูนย์จำหน่ายแว่นตา ทุ่มงบจัดงาน Grand Opening ฉลองเปิดโฉมใหม่ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ ยกระดับความเป็น Vision & Eyewear Destination ศูนย์ดูแลสุขภาพและแฟชั่นแว่นตาครบวงจรแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก ภายใต้แนวคิด The Vision & Style Lab
ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก โดยมีนักแสดงตัวท็อป คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส ร่วมถ่ายทอดสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ และ อัปเดตเทรนด์แว่นตาแฟชั่นล่าสุดไปพร้อมกับเหล่าเซเลบริตี้ แฟชั่นไอคอน อินฟลูเอนเซอร์ มากมาย อาทิ เจมส์ ศุภวิชญ์ วงศ์ฟู (นักแสดง), โฟล์ค จักริน แสงเรือน, พีค วีรภัทร ยั่งยืนสกุลเดช, เอเชีย ศิระวรรษน์ โตวิวัฒน์, เล้ง ณัฐพล นิลดอนหวาย (นักแสดง), ไอซ์ อธิชนันท์ และ บิ๊ก ณทรรศชัย (คู่รักนักแสดง) เกด ธิญาดา (นักแสดง), ไก่ สุปราณี เจริญผล, จอย ดาวกระจาย, ลูกจันทร์ ณภษร พินิษไชย, นีน่า จิณณ์นิตา จัดดา และ โณนี่ จารุปิยา บริบาลบุรีภัณฑ์ มิสไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คุณชัชวาลย์ วณิชไพสิฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท KT OPTIC พาชมนวัตกรรมสุดล้ำของเครื่องวัดสายตาที่ให้ได้มากกว่าการมองชัด พร้อมวิสัยทัศน์ในการยกระดับ KT OPTIC สู่มาตรฐานใหม่ของการดูแลสายตา พาชมแฟล็กชิปสไตล์โฉมใหม่ที่ผสานนวัตกรรมระดับสากลเข้ากับงานดีไซน์และบริการเฉพาะบุคคลอย่างลงตัว ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น 2
โดย คิมเบอร์ลี่ ร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพสายตา พร้อมเผยว่า "สำหรับคิม การดูแลสายตาเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและการใช้ชีวิตทุกวัน แว่นตาที่ดีไม่ใช่แค่ช่วยให้มองเห็นชัด แต่ยังช่วยเสริมความมั่นใจและสะท้อนสไตล์ของตัวเองได้ด้วย วันนี้รู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมเปิดโฉมใหม่ของ KT OPTIC ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องสุขภาพสายตาและแฟชั่นในที่เดียวจริงๆค่ะ"
ทางด้าน ชัชวาลย์ วณิชไพสิฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท KT OPTIC “การรีโนเวท KT OPTIC สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญของแบรนด์ จากร้านแว่นตาสู่ Vision & Eyewear Destination แห่งแรกที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อเป็นจุดหมายใหม่ของผู้ที่ใส่ใจทั้งสุขภาพสายตาและแฟชั่นแว่นตา โดยเลือกทำเลศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก และเป็นประตูสู่จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง สาขาแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ บริเวณแกรนด์สเตชั่น ฝั่งลิฟท์แก้ว บนพื้นที่กว่า 180 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด Vision & Style Lab ที่รวบรวมเทคโนโลยีการตรวจวัดสายตาระดับสากลไว้อย่างครบครัน ทั้งเครื่องตรวจวัดสายตาจาก ZEISS ระบบตรวจสุขภาพตาด้วย Airdoc AI พร้อมทีม Optician และ Eyewear Stylist ที่พร้อมให้คำปรึกษาแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้ลูกค้าได้รับทั้งสุขภาพสายตาที่ดีและแว่นตาที่เข้ากับบุคลิกและไลฟ์สไตล์
กว่า 60 ปีที่ KT OPTIC ดูแลสายตาคนไทย เราเชื่อว่าปัจจุบันลูกค้าไม่ได้มองหาเพียงแค่แว่นตาคุณภาพ แต่ต้องการประสบการณ์การดูแลสายตาที่ครบวงจร เราจึงนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญมารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าแว่นตาที่เลือก ไม่เพียงมองเห็นชัด แต่ยังเหมาะกับตัวตนของแต่ละคน โดยบริษัทตั้งเป้าให้ KT OPTIC สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เป็นหนึ่งใน 5 สาขาที่สร้างรายได้สูงสุด ของบริษัท จากทั้งหมดกว่า 140 สาขาทั่วประเทศ
เพื่อฉลองการเปิดโฉมใหม่ KT OPTIC จัดเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้แก่ ฟรี! ตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบ AI และตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร มูลค่า 2,500 บาท ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 พร้อมส่วนลดสินค้าแบรนด์ชั้นนำสูงสุด 60%, และของสมนาคุณในช่วงฉลองGrand Opening อีกมากมายภายในร้าน #KTOPTICFashionlsland
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