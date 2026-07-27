‘แคสเซียส เทย์เลอร์’ แบดบอยแห่งราชวงศ์อังกฤษ

เป็นลูกพี่ลูกน้องลำดับที่ 2 ของ สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 เคยเข้าร่วมคอนเสิร์ตคริสต์มาสของ เจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์ และเป็นดีเจที่ประสบความสำเร็จ
แคสเซียส ในวัย 29 ปี มักเป็นแขกของราชวงศ์อังกฤษเสมอ เคยถูกสื่อขนานนามว่า “หนุ่มแบดบอยแห่งราชวงศ์อังกฤษ” และเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ลำดับที่ 50 ของอังกฤษ เขาเติบโตในลอนดอนโดยอยู่ห่างจากแสงสปอตไลท์ของราชวงศ์ ที่เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแฮร์รี และโอรสองค์อื่นๆ ต้องเผชิญตั้งแต่วัยเยาว์ เขาเป็นสมาชิกของตระกูลเคนต์ ซึ่งรวมถึงเอ็ดเวิร์ด ดยุคแห่งเคนต์องค์ที่ 2 สมาชิกราชวงศ์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีอายุมากที่สุด ทั้งยังเป็นพระญาติของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 มารดาของเขาคือ เลดี้เฮเลน เทย์เลอร์ ผู้ค้างานศิลปะ บุตรสาวคนเดียวของ เอ็ดเวิร์ดและแคทเธอรีน ดัชเชสแห่งเคนต์ ส่วนบิดาคือ ทิโมธี เวอร์เนอร์ เทย์เลอร์ เจ้าของแกลอรีที่มีสำนักงานในลอนดอนและนิวยอร์ก
เลดี้เฮเลนเคยพาบุตรชายไปชมคอนเสิร์ตวง Oasis เมื่อตอนเขาอายุ 12 และเปิดแผ่นเสียงของ จอร์จ แฮริสัน ให้ฟังตั้งแต่ยังเด็ก แคสเซียสเคยกล่าวว่า ด้วยเหตุนี้เส้นทางอาชีพในระดับนานาชาติ และความรักในศิลปะและดนตรี จึงเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย เขายังได้รับการเลี้ยงดูในบ้าน Mews House อันเก่าแก่ของบิดามารดาในลอนดอนตะวันตกเฉียงใต้ ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประจำชั้นนำ Wellington College ในเบิร์กเชียร์ และศึกษาด้านการจัดการศิลปะที่ Goldsmiths มหาวิทยาลัยลอนดอน
ขณะที่ โคลัมบัส เทย์เลอร์ พี่ชายวัย 31 ปี หนึ่งในสามพี่น้อง ยังคงสืบทอดมรดกทางศิลปะของบิดามารดา แคสเซียสได้อุทิศตนให้กับดนตรีในฐานะดีเจ และเพราะรอยสักรูปโครงกระดูกของเขา จึงเคยถูกนิตยสาร Tatler ของอังกฤษ ขนานนามว่าเป็น “แบดบอยของราชวงศ์” ซึ่งดูเหมือนจะเป็นชื่อเสียงด้านลบที่ติดตัวเขามานับแต่นั้น
แต่นิตยสาร Hello! ของอังกฤษ กล่าวว่า เขาเป็น “สุภาพบุรุษที่รอบคอบ รักผู้คน ดนตรี และเหนือสิ่งอื่นใดคือ สุนัขของเขา” แคสเซียสมีผู้ติดตามในไอจี 6,000 คน เคยจัดงานคลับไนต์ นิทรรศการศิลปะและปาร์ตี้ที่ลอนดอนและนิวยอร์ก ในฐานะดีเจและที่ปรึกษาด้านอีเวนต์อิสระที่ประสบความสำเร็จ เขาระบุในเว็บไซต์ว่า “การสร้างพื้นที่ที่ดนตรี ศิลปะ และผู้คนมารวมกัน” คือเป้าหมายของเขา
แคสเซียสเพิ่งยุบ Telltale เอเจนซีจัดอีเวนต์ของเขาไปเมื่อปีที่แล้ว และโฟกัสไปที่อาชีพดีเจ กับการวางแผนอีเวนต์อิสระอย่างเต็มที่ เขาดูแลจัดการอีเวนต์ที่ผสมผสานศิลปะและดนตรี ให้กับลูกค้ารายใหญ่ อย่าง Sony สิ่งที่เขาชื่นชอบมากที่สุดคือ “การได้พบปะผู้คนดีๆ และจัดปาร์ตี้สนุกๆ”