นิทรรศการเหรียญทรงคุณค่า น้อมรำลึกถึงพระพันปีหลวง

กรมธนารักษ์ ร่วมกับ สยามพารากอน และ สกุล อินทกุล ศิลปินอิสระ เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากกรมธนารักษ์ มาผสมผสานงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมสมัย และงานศิลปะชั้นสูงเข้าด้วยกัน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเหรียญ และงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมยาก ภายใต้ชื่องาน “สิริกษาปณศิลป์” วันที่ 28 ก.ค.-12 ส.ค. 69 ณ Art Jewel ชั้น 5 สยามพารากอน เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมคุณค่าการสะสมเหรียญกษาปณ์ของไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
ภายในงานนิทรรศการ ประกอบด้วย การจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์ ในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งหาชมได้ยากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่บันทึกไว้บนเหรียญกว่า 40 รายการ โดยแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่
“ภูมิสิริ” จัดแสดงเหรียญคู่พระบารมีในโอกาสสำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
“สิริรัช” จัดแสดงเหรียญในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
“สิริกิจ” จัดแสดงเหรียญในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รวมถึงพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายจากนานาประเทศ
พร้อมด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานประณีตศิลป์ชุด “จากบุปผาสู่อัญมณี : เข็มกลัดมงคล ‘สิริแห่งดวงใจสยาม’ ล้อมเหรียญกษาปณ์ไทย” โดย สกุล อินทกุล บูรณาการศิลปะร่วมสมัย และนำเสนอเหรียญกษาปณ์ในรูปแบบ “ประติมากรรมเล็ก” (Jewelry Sculpture) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเป็นสากล
นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ โดยกรมธนารักษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจและนักสะสม ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหรียญของกรมธนารักษ์ในวาระสำคัญต่างๆ รวมทั้งการสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผ่านกิจกรรม Live Demonstration ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสขั้นตอนการสร้างสรรค์เหรียญจากผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 28 ก.ค. 69 และ วันที่ 12 ส.ค. 69 (วันละ 3 รอบ เวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น.)