โครงการหลวงเผยโฉม 'กุหลาบควีนสุทิดา' ครั้งแรกต่อสาธารณชน

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา, บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น, บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต, บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บจก.ภัณฑ์ดีพลาสติก เนรมิตสวนพฤกษา จากจังหวัดเชียงใหม่ มาไว้ในงาน "โครงการหลวง 57" ชูแนวคิด "The Blooming Legacy of Royal Flora พรรณพืชพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอดจากดอยสู่เมือง" ถ่ายทอดเรื่องราวของพรรณพืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาว ผ่านประสบการณ์เสมือนเดินอยู่ในสวนพฤกษาบนยอดดอย โดยมีหัวใจสำคัญคือ การเผยโฉม "กุหลาบควีนสุทิดา" (Queen Suthida) ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก วันที่ 1-12 ส.ค. 69 ณ เซ็นทรัลเวิลด์
"กุหลาบควีนสุทิดา" เป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่แห่งแผ่นดิน ที่เกิดจากผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งใช้เวลากว่า 8 ปี ในการผสมพันธุ์ คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อยอดงานวิจัยไทย จัดแสดงเคียงคู่กับ "กุหลาบควีนสิริกิติ์" ท่ามกลางพรรณพืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ อาทิ ดอกเอเดลไวส์ เฟินรัศมีโชติ และพรรณไม้หายากจากพื้นที่สูง ถ่ายทอดเรื่องราวของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ความสำเร็จของทีมวิจัยและพัฒนาพันธุ์กุหลาบ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของ "กุหลาบควีนสิริกิติ์" กุหลาบพระนามาภิไธยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นแรงผลักดันให้มูลนิธิโครงการหลวงเดินหน้าวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนสามารถพัฒนากุหลาบที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 21 สายพันธุ์ สะท้อนศักยภาพของงานวิจัยไทยในการยกระดับวงการไม้ดอก พัฒนาพันธุ์พืชคุณภาพ พร้อมสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง
ภายในงานพบกับแลนด์มาร์คดอกไม้ยักษ์ Royal Legacy in Bloom ที่ผลิบานและหุบกลีบอย่างมีชีวิตชีวา, นิทรรศการพรรณไม้ทรงคุณค่า, Music in the Garden, Inspirational Talk และ The Royal Project Afternoon Tea ที่นำวัตถุดิบคุณภาพจากโครงการหลวงมารังสรรค์เป็นชุดน้ำชายามบ่าย พร้อมขนมหวานซิกเนเจอร์ ชอปผลผลิตโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์กว่า 3,000 รายการ