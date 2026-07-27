โอปอล-สุชาตา และคุณแม่ ร่วมสร้าง "Mom Moments" ผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ขวัญแก้ว สิริจินดา และ นภพรรษ ฤดีสุนันท์ เปิดตัวแคมเปญ "Mom Moments: Proud Mom. Proud of My Mom." ซึ่งมี โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี และคุณแม่ สุพัตรา ช่วงศรี ร่วมถ่ายทอดความรักระหว่างแม่และลูก พร้อมเชิญชวนร่วมสร้าง "Mom Moments" ผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดเดือนสิงหาคม ณ เซ็นทรัลทั่วประเทศ โดยมี ภวิกา ศรีแสงนาม, รัญชนก อ่องจริต, เจนจิรา ศิริธรรมศักด, พิมณภัทร์ พงศ์เลิศโภคิน และสุรัตน์ เอ่งฉ้วน ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลพาร์ค กรุงเทพฯ
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดย อุกกฤต สดภูมินทร์ รองอธิบดี และธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กก.ผจก.บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ ร่วมเปิดกิจกรรมซ่อมแซมทุ่นผูกเรือ และดำน้ำเก็บขยะบริเวณแนวปะการัง SAVE CORAL, SUSTAIN THE SEA ในโครงการ “เอสแอนด์เจร่วมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง” โดยมี จตุรเทพ โควินทวงศ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ศรีสุดา เงินรุ่งเรือง ผอ.ส่วนบริหารทั่วไป ผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมโครงการ ณ ท่าเรือแสมสารมารีน่า จ.ชลบุรี
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บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น นำโดย รัชกฤต สงวนชีวิน ผจก.ฝ่าย Sustainability Development พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เครือข่ายเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ สานต่อกิจกรรมปลูกต้นไม้ 555 ต้น ในโครงการ KUBOTA Forest For Life “คูโบต้าร่วมใจปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว” ภายใต้แนวคิด “ปลูกรอด เปลี่ยนโลก” โดยมีกลุ่มชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า ร่วมขับเคลื่อน ณ บ้านโคกศรีแก้ว อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี