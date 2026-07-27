อาดิดาส เปิดตัวรองเท้าวิ่ง HYPERBOOST RUN ชูความนุ่มสบายเท้าสำหรับการวิ่งในทุกวัน

อาดิดาส เปิดตัวรองเท้าวิ่ง Hyperboost Run ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นรอบด้านและเหมาะสำหรับการใส่วิ่งทุกวัน นำโดยเทคโนโลยี Hyperboost Pro ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ในการวิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ออกไปวิ่งทุกวัน และยังมีการออกแบบสุดล้ำ มาพร้อมกับความนุ่มสบายและการตอบสนองที่ยอดเยี่ยม และคุณสมบัติในการใช้งานที่หลากหลายรวมไว้ในรองเท้าเพียงคู่เดียว ไม่ว่าจะวิ่งเพื่อรักษาสุขภาพ วิ่งเพื่อความสนุกสนาน หรือวิ่งเพื่อทำความเร็วก็ตาม รองเท้าวิ่ง Hyperboost Run ก็สามารถดึงศักยภาพการใช้งานในงานแข่งขันมาสู่การวิ่งในทุกวันได้ เพื่อให้นักวิ่งทุกคนได้รับความนุ่มสบายและคุณภาพการใช้งานตามที่ต้องการ
Hyperboost Run เป็นรองเท้าวิ่งที่ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่นักวิ่งพบเจอบ่อยๆ ก็คือ การที่จะต้องเลือกระหว่างรองเท้าที่นุ่มสบาย กับ รองเท้าที่เน้นผลการใช้งาน ซึ่งรองเท้าวิ่งคู่นี้จะช่วยทำให้การฝึกซ้อมได้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคืนพลังงานให้ในระดับสูงอีกด้วย
แพททริก นาวา ผู้จัดการทั่วไปของอาดิดาส รันนิง กล่าวว่า "เราสร้าง Hyperboost Run ขึ้นมาสำหรับนักวิ่งที่อยากได้รองเท้าคู่เดียวที่สามารถใช้ทำทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ นักวิ่งที่วิ่งทุกวันจะมองหาความนุ่มสบาย การคืนพลังงาน และการใช้งานเอนกประสงค์ โดยไม่ต้องเสียเวลาคิดว่าจะเลือกใส่รองเท้าคู่ไหน ซึ่งรองเท้าวิ่ง Hyperboost Run ช่วยมอบทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ นอกจากจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วยังมีการคืนพลังงานสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง"
Hyperboost Run เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของตระกูลรองเท้าวิ่ง Hyperboost ที่นักวิ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอาดิดาสในการคิดค้นนวัตกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์สำหรับรองเท้าวิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักวิ่งในปัจจุบันที่มีกิจกรรมประจำวันที่หลากหลายรูปแบบ และยังเป็นโอกาสในการสัมผัสความสบายที่มากขึ้นของนักวิ่งอีกหลาย ๆ คนด้วย
หัวใจสำคัญของรองเท้าวิ่ง Hyperboost Run มาพร้อมนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อมอบทั้งความสบายในการสวมใส่ตลอดวันและการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเทคโนโลยีดังนี้
- โฟม Hyperboost Pro: พื้นรองเท้าที่รองรับแรงกระแทกได้ดี น้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง มีความหนาถึง 38 มม. ออกแบบมาเพื่อให้ความนุ่ม ซัพพอร์ตแน่น และส่งแรงเด้งในระดับที่เหนือกว่า ตั้งแต่ก้าวแรกจนก้าวสุดท้าย
- Primeweave ที่มีน้ำหนักเบา: ตัวรองเท้าที่ผ่านการถักทอให้มีความนุ่มเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มคุณสมบัติของความสบายและประสิทธิภาพในการระบายอากาศ และมีความยืดหยุ่น ช่วยลดการเสียดสีบริเวณหน้าเท้าตลอดการวิ่งและการสวมใส่หลังวิ่งอีกด้วย
- พื้นชั้นนอก LIGHTTRAXION พร้อมปุ่มยาง Continental™: มีการจัดวางตำแหน่งเพื่อเสริมการยึดเกาะพื้นผิวที่ยอดเยี่ยม โดยไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มจนเกินความจำเป็น พร้อมกับสร้างฐานรองรับที่มั่นคงสำหรับการวิ่งบนถนนในทุก ๆ วัน
- ชิ้นส่วนบริเวณส้นเท้าที่ขึ้นรูปด้วยระบบ 3 มิติ ตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมฐานรองเท้าที่กว้างขึ้น:ออกแบบมาเพื่อมอบความมั่นคง ความยืดหยุ่น และความกระชับ เพื่อรองรับการเคลื่อนไหวและรูปเท้าที่หลากหลาย
- ดีไซน์โดดเด่นและเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์: ความงามแบบล้ำสมัยที่ออกแบบมาให้ทุกคนสามารถใส่วิ่งและทำกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน
Hyperboost Run และ Hyperboost Edge ถือเป็นรองเท้าวิ่งในตระกูล Hyperboost ที่กำลังได้รับความนิยม โดย Hyperboost Edge คือรองเท้าวิ่งประเภท Super-trainer ที่มีน้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อการซ้อมวิ่งระยะไกลที่ต้องใช้พลังงานมาก ส่วน Hyperboost Run เป็นรองเท้าวิ่งที่มีโครงสร้างแบบเดียวกัน แต่มีการปรับให้สามารถใช้งานรอบด้านมากกว่า ซึ่งรองเท้าวิ่งทั้ง 2 รุ่นนี้ ถือเป็นการบุกเบิกเส้นทางใหม่ให้กับการวิ่งบนพื้นถนน โดยไม่จำเป็นต้องลดทอนความนุ่มสบายเพื่อแลกกับประสิทธิภาพในการใช้งานอีกต่อไป
รองเท้าวิ่ง Hyperboost Edge (ราคา 7,500 บาท) วางจำหน่ายทั้งแบบสำหรับผู้ชายและผู้หญิง โดยรองเท้าวิ่งของผู้ชายจะเป็นสีขาวผสมสีเทา (White / Aurora Onix) ขณะที่รองเท้าวิ่งของผู้หญิงถูกออกแบบด้วยสีขาวผสมสีแดง (Hyper White / Solar Turbo) ถือเป็นเฉดสีที่มีความสดใหม่และโดดเด่นทั้งในขณะวิ่งและทำกิจกรรมอื่น ๆ ต่อในชีวิตประจำวัน แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวทั้งในเชิงประสิทธิภาพในการใช้งานและความสวยงามที่เหมาะสำหรับใส่ทุกวัน เปี่ยมด้วยพลัง ความเอนกประสงค์ในการใช้งานที่หลากหลาย และความนุ่มสบาย
รองเท้าวิ่ง Hyperboost Run วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ในราคา 6,500 บาท ที่ร้านอาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE: @adidasthailand และร้านขายอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
หมายเหตุ รองเท้าวิ่ง Hyperboost Edge และ Hyperboost Run สำหรับผู้หญิง เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
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