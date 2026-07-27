ทินต์ลิปเจล ถ่ายทอดสีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง

เครื่องสำอาง PAUL & JOE (พอล แอนด์ โจ) จากประเทศฝรั่งเศส ถ่ายทอดความงดงามของสีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง ผ่าน GEL TINT ROUGE ทินต์ลิปเจลใหม่ มอบสีสันสดใส เนื้อสัมผัสบางเบา ด้วยส่วนผสมของเม็ดสีทินต์สูตรน้ำที่ซึมซาบสู่ริมฝีปากได้อย่างรวดเร็ว ผสานชั้นเคลือบออยล์ใสที่ช่วยล็อกสีให้ติดทน เงางาม พร้อมส่วนผสมบำรุงจากธรรมชาติที่ช่วยเติมความชุ่มชื้น ให้ริมฝีปากแลดูอิ่มเอิบ ฉ่ำวาวราวผลไม้เคลือบน้ำตาล
มีให้เลือก 8 เฉดสี ราคาแท่งละ 1,090 บาท วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ที่เคาน์เตอร์ PAUL & JOE สาขาเซ็นทรัล ชิดลม และเซ็นทรัล เมกาบางนา หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Shopee และ Lazada