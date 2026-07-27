นิยามใหม่แห่งรสนิยม ความหรูหรา และการเริ่มต้นอันเป็นมงคล กับขนมไหว้พระจันทร์สุดพิเศษ

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้ ด้วยขนมไหว้พระจันทร์สุดพิเศษพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยผสานกลิ่นอายของศิลปะตะวันออกให้เข้ากับความหรูหราร่วมสมัยได้อย่างลงตัว สื่อถึงความอบอุ่น ความรุ่งเรือง และการเริ่มต้นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย
บรรจุภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้ ถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดแห่งการเคลื่อนไหว ความกลมเกลียว และการเฉลิมฉลองตามวัฒนธรรมจีน โดดเด่นด้วยสีม่วงเข้มอันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ สื่อถึงความสูงศักดิ์ ตัดกับลวดลายฉลุอย่างประณีตสีฟ้าอมเขียวสว่างสดใส สร้างมิติที่สะดุดตา และร่วมสมัย เสริมความโดดเด่นด้วยโลโก้และลวดลายสีทองที่ประดับอย่างวิจิตร สร้างความรู้สึกหรูหราและทรงคุณค่าตั้งแต่แรกเห็น เส้นโค้งและวงกลมที่เชื่อมกันอย่างต่อเนื่อง ชวนให้นึกถึงความงดงามของพระจันทร์เต็มดวง สะท้อนความอบอุ่นกลมเกลียวของครอบครัวและคนที่รัก
ขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้มีทั้งหมด 4 รสชาติ ได้แก่ ไส้คัสตาร์ด ไส้ทุเรียนไข่เค็ม ไส้เม็ดบัวไข่เค็ม และไส้ชาหอมหมื่นลี้เม็ดบัวไข่เค็ม ทุกรสชาติล้วนรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน ถ่ายทอดเสน่ห์ความดั้งเดิมให้เข้ากับรสนิยมสมัยใหม่ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาด 6 ชิ้น หรือ 8 ชิ้น ที่ถูกออกแบบมาให้จัดวางขนมไหว้พระจันทร์อย่างสวยงามคล้ายกล่องเครื่องประดับ เหมาะสำหรับการส่งมอบเป็นของขวัญแก่ครอบครัว คนที่คุณรัก เพื่อนร่วมงาน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ
ขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จำหน่ายทุกวันที่ ร้านขนมบัตเตอร์ (Butter) เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. และห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) เวลา 14.30 น. ถึง 22.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 25 กันยายน 2569
นอกจากนั้น ยังสามารถซื้อขนมไหว้พระจันทร์ได้ที่เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ Gourmet Mooncake Festival ประจำปี พ.ศ. 2569 ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ (EmQuartier) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 25 กันยายน 2569 และที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน (Siam Paragon) ระหว่างวันที่ 1 ถึง 25 กันยายน 2569 และเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ Mooncake Fest ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (CentralWorld) ระหว่างวันที่ 15 ถึง 27 กันยายน 2569
ขนมไหว้พระจันทร์ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 6 ชิ้นราคาสุทธิ 1,088 บาท และขนาด 8 ชิ้น ราคาสุทธิ 1,448 บาท พิเศษ รับส่วนลด 10% เมื่อสั่งซื้อขนมไหว้พระจันทร์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 12 สิงหาคม 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร 66+ (0) 2 656 0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ bangkok.intercontinental.com.