ขนมไหว้พระจันทร์ปี 69 ออกแบบโดยศิลปินไทยชื่อดัง “ยูน ปัณพัท เตชเมธากุล”

โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 โดยได้รับเกียรติจาก ยูน ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินนักวาดภาพ นักออกแบบงานศิลปะร่วมสมัย และดีไซน์เนอร์ชื่อดัง ผู้ที่ผ่านการร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกและแบรนด์ชั้นนำมากมาย จะมาบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำของเธอที่มีต่อเทศกาลไหว้พระจันทร์ ผ่านเรื่องเล่า ลวดลายและสีสัน บนกระเป๋าและกล่องขนมไหว้พระจันทร์ของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ พร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ในราคาชุดละ 3,688 บาท
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A Moonlit Celebration” หรือการเฉลิมฉลองใต้แสงจันทร์ คุณยูนได้บอกเล่าเรื่องราวที่คุณพ่อและคุณแม่ของเธอมาเล่าสู่กันฟัง กับความทรงจำและความผูกพันของคุณพ่อและคุณแม่ที่มีต่อเทศกาลไหว้พระจันทร์ในฐานะคนไทยเชื้อสายจีนได้อย่างล้ำลึกและน่าสนใจ พระจันทร์เต็มดวงจะเปล่งประกายสวยงาม ส่องแสงสว่างกว่าช่วงเวลาอื่นของปี ภาพความคึกคักของช่วงเทศกาลได้เหมือนกับเกิดขึ้นมาไม่นานนี้ โต๊ะบูชาที่จะเต็มไปด้วยแสงเทียน กลิ่นหอมของธูปและดอกไม้สดนานาชนิด ที่พัดผ่านมากับสายลมในช่วงค่ำ และขนมไหว้พระจันทร์ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเทศกาล ซุ้มโค้งต้นอ้อยขนาดใหญ่ ที่ชาวจีนสมัยโบราณเชื่อว่าต้นอ้อยจะทำหน้าที่เป็นประตู เชื่อมคำอธิษฐานจากโลกมนุษย์สู่ดวงจันทร์
และในยุคปัจจุบันโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ คุณยูนเลือกที่จะเติมแต่งให้เรื่องราวสนุกสนานยิ่งขึ้นกับการมาของกระต่ายหยกขาวสองตัว ที่เดินทางบนท้องฟ้าบนหลังของปักษาสวรรค์ ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีแสงพระจันทร์สาดส่อง นำพาน้ำเต้าแห่งพร ที่ภายในเต็มไปด้วยคำอธิษฐานและความหวังจากโลกมนุษย์ที่มีปลายทางของการเดินทางคือสรวงสวรรค์ ผลงานสะท้อนถึงความงดงามของวัฒนธรรมจีน ที่ถูกนำมาตีความอย่างละเมียดละไมผ่านความคิดของผู้มีใจรักศิลปะและเรื่องราวในศตวรรษที่ 21 ผสมผสานตำนานเรื่องเล่าและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองความอบอุ่นของเทศกาลไหว้พระจันทร์
พบกับขนมไหว้พระจันทร์สี่รสชาติ ได้แก่ “ไส้คัสตาร์ด” ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากการเปิดตัวในปี 2568 ที่ผ่านมา “ไส้สตรอว์เบอร์รี” ที่เลือกใช้ผลสตรอว์เบอร์รีจากโครงการหลวง ณ จังหวัดเชียงใหม่ “ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่แดงเค็ม” ที่ผสมผสานทุเรียนหมอนทองชั้นดีจากจังหวัดจันทบุรี และ “ไส้ถั่วพิสตาชิโอ” ที่เลือกใช้พั่วพิสตาชิโอนำเข้าประเทศอิตาลีมาเป็นส่วนประกอบหลัก
ขนมไหว้พระจันทร์ของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ จัดจำหน่ายแบบกล่องแปดชิ้น ทั้งหมดถูกจัดเรียงและนำเสนออย่างสวยงามในกล่องไม้แกะสลักรูปกระต่ายคู่และพระจันทร์ในค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวง และบรรจุในถุงผ้าสไตล์โท้ทแบ็ก (Tote Bag) ยอดนิยม ปักล้อมด้วยลวดลายกระต่ายคู่บนหลังปักษาสวรรค์ พระจันทร์เต็มดวง และดอกโบตั๋น ที่เป็นดอกไม้มงคลสูงสุดในวัฒนธรรมจีน ใช้แทนสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล เกียรติยศ ความรัก และมั่งคั่งร่ำรวย ชุดขนมไหว้พระจนทร์ของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ จึงเพียบพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของความรัก มิตรภาพ หรือแทนคำขอบคุณประจำช่วงเทศกาล ให้กับสมาชิกในครอบครัว บุคคลที่เคารพรัก หรือบุคคลสำคัญทางธุรกิจ พร้อมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างยิ่งใหญ่
ขนมไหว้พระจันทร์ “A Moonlit Celebration” ของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เริ่มรับสั่งจองล่วงหน้า (Early-Bird) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในราคาพิเศษ 3,188 บาทสุทธิ ต่อชุด และพร้อมจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ในราคา 3,688 บาทสุทธิ ต่อชุด พร้อมบริการจัดส่งภายในกรุงเทพมหานคร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทาง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งจองล่วงหน้า โทร 02 162 9000 หรือ อีเมล dining.siambangkok@kempinski.com หรือเว็บไซต์ kempinski.com/en/siam-hotel/restaurants-bars/1897-lounge/a-moonlit-celebration-mooncakes ติดต่อ LINE @SiamKempinskiHotel