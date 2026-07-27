ขนมไหว้พระจันทร์แรงบันดาลใจจากปีมะเมีย ที่ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

เทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ขอแนะนำคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความสง่างาม พลัง และการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีมะเมีย คอลเลกชันในปีนี้นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์แฮนด์คราฟต์ 4 รสชาติ คู่กับชาออร์แกนิกจาก Araksa Tea Garden โดยแต่ละคู่ได้รับการคัดสรรเพื่อเสริมสัมผัส ความหวาน และกลิ่นหอมของขนมไหว้พระจันทร์ให้มีความกลมกล่อมยิ่งขึ้น คอลเลกชันนี้บรรจุในกล่องของขวัญประจำฤดูกาล เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนความใส่ใจ พร้อมถ่ายทอดประเพณีแห่งการแบ่งปันผ่านประสบการณ์การลิ้มรสที่มีมิติมากยิ่งขึ้น
คอลเลกชันนี้ประกอบด้วย 4 รสชาติซิกเนเจอร์ ได้แก่:
• Signature Park Hyatt with Macadamia จับคู่กับ Park Hyatt Bangkok Blend Tea
• Durian with Salted Egg Yolk จับคู่กับ Thida Green Tea
• Lotus Seed with Salted Egg Yolk จับคู่กับ Yarm Chao English Breakfast Tea
• Black Sesame with Salted Egg Yolk จับคู่กับ Araksa Thai Tea
คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ในราคา 1,688 บาทสุทธิต่อกล่อง บรรจุขนมไหว้พระจันทร์ 4 ชิ้น พร้อมราคาพิเศษ Early Bird ที่ 1,588 บาทสุทธิ สำหรับคำสั่งซื้อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
สามารถรับคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ที่ The Living Room ชั้น 9 ณ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ
สำหรับการสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ The Living Room ที่อีเมล LivingRoom.BKK@hyatt.com, LINE: @parkhyattbangkok เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ bit.ly/PHBKKMooncakes2026 หรือโทร +66 2 012 1234