คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ รับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ด้วยขนมไหว้พระจันทร์ม้าไฟ

โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ปี 2569 ด้วยคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ม้าไฟ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองศิลปะและประเพณี ผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์ของปีนักษัตรในรูปแบบใหม่ที่โดดเด่นและร่วมสมัย โดยหัวใจสำคัญของคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ ยังคงเป็นความร่วมมือกับ Artstory By Autistic Thai ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิออทิสติกไทย
ภาพ “ม้าไฟ” ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ ถูกสร้างสรรค์โดย คุณอนุสรณ์ ถุนารินทร์ หรือ มิกซ์ หนึ่งในศิลปินมากความสามารถของ Artstory By Autistic Thai โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายขนมไหว้พระจันทร์ทุกกล่อง จะถูกนำบริจาคเพื่อสนับสนุนภารกิจของ Artstory By Autistic Thai และต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่าง 2 องค์กร ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งได้ระดมทุนไปแล้วกว่า 200,000 บาท
Artstory By Autistic Thai ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ด้วยพันธกิจในการช่วยเหลือบุคคลออทิสติกให้พัฒนาทักษะอาชีพผ่านงานศิลปะ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สำหรับโรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ นั้น การร่วมมือกับ Artstory By Autistic Thai เป็นการต่อยอดจากความเชื่อของแบรนด์ที่ว่า การบริการที่ดีที่สุดคือการให้คืนสู่สังคม
KIMPTON SIGNATURE MOONCAKE BOX
กล่องขนมไหว้พระจันทร์ Kimpton Signature Mooncake Box ถูกออกแบบมาให้เป็นของที่ระลึก สามารถนำไปใช้ต่อได้หลังจากรับประทานขนมไหว้พระจันทร์หมดแล้ว โดยรูปทรงเป็นรูปเกือกม้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความแข็งแกร่ง และการปกป้อง มาในโทนสีที่เรียบง่ายแต่หรูหราสวยงาม อย่างสีแดงเพลิง สีทองเมทัลลิก และสีน้ำตาลเข้ม ภายนอกทำจากหนังคุณภาพสูง ตกแต่งด้วยการพิมพ์ฟอยล์สีทองและลายปั๊มจมที่สะท้อนแสงบนพื้นผิว ส่วนภายในบุด้วยกำมะหยี่อย่างสวยงาม จัดวางขนมไหว้พระจันทร์ 4 ชิ้นได้อย่างประณีต กล่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถนำไปใช้ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นกล่องเก็บเครื่องประดับ ที่เก็บของใช้ หรือของตกแต่งโต๊ะทำงาน ที่จะส่งต่อพลังแห่งม้าไฟต่อไป
ชุดขนมไหว้พระจันทร์ของคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ ประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์ทั้งหมด 4 ชิ้น โดยลูกค้าสามารถเลือกขนมไหว้พระจันทร์ได้จากตัวเลือกทั้งหมด 5 รสชาติ ได้แก่ ทุเรียนและเมล็ดฟักทองกับไข่แดง คัสตาร์ด ลาเต้คาราเมลและอัลมอนด์ โมจิงาดำช็อกโกแลต และไก่หยองน้ำพริกเผา เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในราคาพิเศษ 1,800 บาทสุทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และราคาปกติ 1,888 บาทสุทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2569 และสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 25 กันยายน 2569 เป็นต้นไป
สั่งจองหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร +66 2 056 9999 อีเมล taste.kimptonmaalai@ihg.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://bit.ly/PRKimptonMooncaketh26