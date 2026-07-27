สายแฟเช็กอินด่วน! คิง เพาเวอร์ เปิดโซนใหม่ มัดรวมแบรนด์ไทยดีไซน์เก๋ไว้เพียบ

เอาใจคนที่ชื่นชอบการแต่งตัว ด้วยการเปิดตัวโซนใหม่สุดฮิป “THAI FASHION BRANDS” พื้นที่รวมคอลเลกชันเสื้อผ้าและแอคเซสเซอรีจากแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทย ทั้ง MERGE, CUPPA, KNITCIRCLE, LUNNÉ, GONGDID DESIGN, PINABLE และแบรนด์ไทยชั้นนำอื่นๆ ล้วนเป็นแบรนด์ที่มีดีเอ็นเอและคาแรคเตอร์เฉพาะตัว ความพิเศษขั้นสุดของโซนนี้คือ เป็นสินค้าป้ายฟ้า ไม่ต้องมีไฟลต์บิน ช้อปแล้วรับกลับได้เลย! มีไอเทมซิกเนเจอร์ให้เลือกมิกซ์กันได้ง่ายๆ พร้อมแมทช์เข้ากับทุกลุคทุกสไตล์ นักช้อปสายแฟห้ามพลาด!
ชวนทุกคนมาสนุกกับการมิกซ์แอนด์แมทช์ EVERYDAY LOOK ให้สนุกกว่าที่เคย ที่ “THAI FASHION BRANDS” โซนเสื้อผ้าและแอคเซสเซอรี รวบรวมแฟชั่นสัญชาติไทย ทั้ง MERGE, CUPPA, KNITCIRCLE, LUNNÉ, GONGDID DESIGN, PINABLE และแบรนด์ไทยชั้นนำอื่นๆ ที่พร้อมถ่ายทอดดีเอ็นเออันเต็มเปี่ยมคาแรคเตอร์ชัดเจน ง่ายต่อการจับคู่มิกซ์แอนด์แมทช์ คอมพลีท EVERYDAY LOOK ในทุกวัน ด้วยไอเทมเด่นที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละแบรนด์
แบรนด์ไทยสุดชิคในโซน “THAI FASHION BRANDS” ที่ห้ามพลาด
MERGE (ยีนส์เก็บหุ่นทรงนาฬิกาทราย) แบรนด์ยีนส์ที่เข้าใจสรีระและความหลากหลาย (DIVERSITY) ของทุกรูปร่างและเพศอย่างแท้จริง ไฮไลท์ห้ามพลาดคือแคมเปญ ‘THAI PRIDE MERGE RIDE’ ที่นำผ้าขาวม้าจากชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี มาตีความใหม่ให้โมเดิร์น และคอลเลกชัน ‘THAI BOLD’ ที่ได้แรงบันดาลใจจากสีธงชาติไทยเป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนความมั่นใจ อัตลักษณ์ และความเป็นไทยแบบโมเดิร์น
CUPPA (เสื้อไหมพรมที่ใส่ได้ทุกฤดูกาล) ฉีกกฎเสื้อไหมพรมแบบเดิมๆ ด้วยดีไซน์ที่เน้นความสบายสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน นำเสนอ 2 คอลเลกชันไอคอนิก ได้แก่ ‘PAPER COLLECTION’ งานดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการพับกระดาษโอริกามิ และ ‘PIE COLLECTION’ ที่หยิบดีเทลน่ารักๆ ของขนมอบมาดีไซน์เป็นเสื้อกั๊กและกระโปรงขอบหยักในโทนสีละมุน
KNITCIRCLE แบรนด์สาย SUSTAINABLE ที่เปลี่ยนวัสดุรีไซเคิล 100% ให้กลายเป็นเสื้อผ้าไหมพรมเนื้อเบาใส่สบาย โดดเด่นด้วยเทคนิคการไล่เฉดสีตามฤดูกาล แนะนำคอลเลกชัน ‘LEAF COLLECTION’ ไล่สีราวกับใบไม้เปลี่ยนสี และ ‘THE COASTAL KNITS - RESORT WEAR EDIT 2025’ ถ่ายทอดความงามของหมู่เกาะช่วงซัมเมอร์ ในคอลเลกชันมีไอเทมไฮไลท์ คือ SALT TOP, LAGOON VEST, LAGOON MAXI SKIRT และ LAGOON SCARF
LUNNÉ (กระเป๋าหนังลุคมินิมอล) กระเป๋าหนังแท้คุณภาพสูงจากยุโรป ที่รังสรรค์โดยช่างฝีมือไทย ดีไซน์เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยฟังก์ชัน น้ำหนักเบาและจุของได้เยอะ ตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่ในราคาที่จับต้องได้ มีรุ่นซิกเนเจอร์อย่าง KITH BAG และ KLARA TOTE ที่สะพายไหล่หรือครอสบอดี้ก็คอมพลีทลุคได้ปัง มาพร้อมโทนสีคลาสสิกเหนือกาลเวลา
GONGDID DESIGN แบรนด์ที่เน้นความสบายและชวนให้คิดถึงความสุขรอบตัว มาพร้อมคอลเลกชันฤดูร้อนปี 2026 ‘Dear Summer’ สื่อถึงความอบอุ่นในความทรงจำวัยเด็ก โดดเด่นด้วยเทคนิคการอัดพลีทอันเป็นภาพจำของแบรนด์ ผสมผสานกับการปักลวดลายดอกไม้บนผ้าออร์แกนซาในโทนสีพาสเทลสุดหวาน
PINABLE (กระเป๋าฟังก์ชันล้ำ ONE BAG, MANY WAYS) ตอบโจทย์แนวคิดที่ว่าแฟชั่นและฟังก์ชันต้องอยู่ร่วมกันได้ ด้วยกระเป๋าโทนสี EARTH TONE ที่ปรับทรงและสายสะพายได้หลากหลายสไตล์ อุปกรณ์เสริมสามารถถอดแยกใช้งานได้จริง รุ่นฮิตที่ต้องมีคือ POLLY TOTE (ใส่แลปท็อปได้), BOUCLÉ (ทรงสายเข็มขัดพันรอบ) และ MOMO (กระเป๋าทรงเกี๊ยวสุดหรูที่ใส่ไอแพดได้)
สนับสนุนผลงานดีไซเนอร์ไทยและสนุกไปกับการมิกซ์แอนด์แมทช์ EVERYDAY LOOK ได้แล้ววันนี้ที่โซน “THAI FASHION BRANDS” คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ชั้น 2