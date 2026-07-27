ไอเทมน่าช็อปสำหรับสาย HEALTH TECH ราคาดีที่ คิง เพาเวอร์

คิง เพาเวอร์ ชวนช้อปโซน TECH & GADGETS รวบรวมนวัตกรรมสุดล้ำจาก 3 แบรนด์ชั้นนำ LUNA RING, ROKID และ WHOOP ให้นักเดินทางสายช้อปได้สัมผัสกับที่สุดของนวัตกรรมใหม่ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี AI, แฟชั่น และการดูแลสุขภาพเชิงลึก ตอบโจทย์ครบจบทุกไลฟ์ไตล์ที่เป็นคุณ เป็นหนึ่งในไอเทมที่ต้องมี ปักหมุดช้อปได้ก่อนใคร ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อนวัตกรรม AI และแฟชั่นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ตอบโจทย์เทรนด์ Longevity (การดูแลสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาว) แกดเจ็ทยุคนี้จึงไม่ได้มีดีแค่ฟังก์ชัน แต่ยังเป็นเครื่องประดับสุดคูลที่สายเทรนดี้ต้องมี เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ การมีผู้ช่วยอัจฉริยะคอยแทร็กสะท้อนร่างกายเชิงลึกแบบ 24 ชั่วโมง จึงช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้สมาร์ท และบาลานซ์กว่าที่เคย คิง เพาเวอร์ ปักหมุดรวม 3 แบรนด์นวัตกรรมชั้นนำมาไว้ให้คุณช้อปและอัปเดตเทรนด์ก่อนใครได้
LUNA RING (ลูน่า ริง) แหวนอัจฉริยะติดตามสุขภาพ และการออกกำลังกาย
LUNA RING แหวนอัจฉริยะดีไซน์หรูที่ทำหน้าที่เสมือนโค้ชส่วนตัวสำหรับคน GenZ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และเซนเซอร์ขั้นสูงจาก PHILIPS BIOSENSING มีความสามารถในการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเชิงลึก สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่าย แบตเตอรีสามารถใช้งานได้นาน 5-7 วัน พร้อมรองรับระบบชาร์จไร้สายความเร็วสูง ตัวเรือนทำจากวัสดุ FIGHTER-JET GRADE TITANIUM (GRADE5) แข็งแกร่งทนทานต่อรอยขีดข่วน น้ำหนักเบา ดีไซน์เน้นความหรูหราเหนือกาลเวลา สะท้อนบุคลิกที่แตกต่างผ่าน 5 เฉดสีสุดแกลม ได้แก่ Sunlight Gold สีทองเงางาม เพิ่มความหรูหราระดับไฮเอนด์, ROSE GOLD สีทองชมพู ทันสมัยและดูซอฟต์นวลตา, STARLIGHT SILVER สีเงินคลาสสิคเรียบง่ายแต่ดูแพง, LUNAR BLACK สีดำเงากลอสซี่ สไตล์ล้ำสมัย และ MIDNIGHT BLACK สีดำแบบแมตต์ ให้ลุคสปอร์ตและดุดัน
มาพร้อมนวัตกรรมสุดล้ำ ADVANCED PPG SENSORS ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ, วัดค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2) และความแปรปรวนของหัวใจ (HRV) แม่นยำแม้ขณะเคลื่อนไหว, SKIN TEMPERATURE TRACKING ตรวจวัดอุณหภูมิผิวหนังแบบเรียลไทม์ เพื่อเช็กความพร้อมของร่างกายและคาดการณ์รอบเดือนล่วงหน้า, AI READINESS SCORE ประเมินคะแนนความพร้อมของร่างกายในทุกเช้า โดยวิเคราะห์จากคุณภาพการนอนและกิจกรรมที่ทำ 5ATM WATER RESISTANCE กันน้ำลึก 50 เมตร รองรับการว่ายน้ำ อาบน้ำ และกิจกรรมกลางแจ้งทุกรูปแบบ
ROKID (โรคิด) แว่นตา AI สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรุ่นแรก
ROKID แว่นตาอัจฉริยะรุ่นแรกของโลกที่รองรับการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย ผ่าน AI ASSISTANT (CHATGPT และ GEMINI) ดีไซน์น้ำหนักเบา สวมใส่สบายได้ตลอดทั้งวัน พร้อมไฮไลท์สำคัญ 2 ซีรีส์ ได้แก่ AI GLASSES SERIES (รุ่น ROKID AI GLASSES, ROKID AI NEO) และ MAX SERIES (รุ่น ROKID MAX 2) เจาะลึกฟีเจอร์เด่นระดับนวัตกรรมระบบแปลภาษาเรียลไทม์ 89 ภาษา แปลบทสนทนาและแสดงซับไตเติลบนเลนส์ได้ทันที ท่ามกลางจอแสดงผล MICRO-LED ขนาดเล็กที่สุด (0.15 CC) ให้ความสว่างสูงสุด 1,500 NITS พร้อมปรับแสงอัตโนมัติ มองเห็นชัดเจนแม้ในที่แสงจ้า กล้อง POV (POINT OF VIEW) ความละเอียด 12 MP (เซนเซอร์ SONY IMX681) ถ่ายภาพและวิดีโอจากมุมมองสายตาผู้สวมใส่ได้โดยตรง ตอบโจทย์การทำคอนเทนต์แบบ HANDS-FREE หน้าจอเสมือนยักษ์ 360 นิ้ว (เฉพาะรุ่น MAX 2) เต็มอิ่มกับความบันเทิง และการทำงานเสมือนชมจอยักษ์ในระยะ 10 เมตร ให้ภาพคมชัดระดับ FHD พร้อมรองรับ REFRESH RATE สูงถึง 120HZ ปรับสายตาสั้นในตัว รองรับการปรับค่าสายตา (0.00D ถึง -6.00D) ได้ทันที โดยไม่ต้องตัดเลนส์เสริมให้ยุ่งยาก
WHOOP (วูพ) สายรัดข้อมือ AI อัจฉริยะ
WHOOP ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสุขภาพและประสิทธิภาพร่างกายระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิด “HUMAN PERFORMANCE PLATFORM” โดดเด่นด้วยดีไซน์สุดล้ำ "ไม่มีหน้าจอ" เพื่อลดสิ่งรบกวน ให้คุณโฟกัสกับร่างกายได้มากที่สุด สวมใส่ได้ 24/7 ทั้งในชีวิตประจำวันและออกกำลังกาย แม่นยำด้วยระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเชิงลึก และให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล ตอบโจทย์เมกะเทรนด์การดูแลสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาว WHOOP ONE ฮาร์ดแวร์ WHOOP 5.0 วัดค่าความเครียด การฟื้นฟู และคุณภาพการนอน
เลือกแผนการดูแลสุขภาพ (MEMBERSHIP) ที่ใช่สำหรับคุณ
• WHOOP ONE (เริ่มต้นความฟิต) มาพร้อมฮาร์ดแวร์ล่าสุด WHOOP 5.0 เน้นติดตามและวิเคราะห์ 3 ค่าพื้นฐานสำคัญ ได้แก่ ความเหนื่อยล้าจากการทำกิจกรรม (STRAIN), การฟื้นฟูของร่างกาย (RECOVERY) และคุณภาพการนอนหลับลึกระดับห้องแล็บ
• WHOOP PEAK จัดเต็มฟีเจอร์ตรวจวัดสุขภาพเชิงรุก เพิ่มระบบมอนิเตอร์ความเครียดแบบเรียลไทม์ (STRESS MONITOR) และฟีเจอร์ WHOOP AGE ช่วยประเมินอายุสุขภาพและการชะลอวัยขั้นสูง
• WHOOP LIFE (ที่สุดแห่งการดูแลระดับการแพทย์) เหนือชั้นด้วยฮาร์ดแวร์ระดับ MEDICAL-GRADE (WHOOP MG) และสายรัดสุดพรีเมียม SUPERKNIT LUXE รองรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เพื่อคัดกรองภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (AFIB) และระบบประเมินแนวโน้มความดันโลหิตรายวันบนข้อมือ
ป้ายยาไอเทมสุดล้ำตอบโจทย์ทุกความต้องการที่เป็นคุณ ช้อปเลย! ที่โซน TECH & GADGETS คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมรับสิทธิพิเศษกับเซตคูปองส่วนลดสูงสุด 30% ทันที! เพียงสมัครสมาชิก POWER PASS ฟรี! ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และภูเก็ต พร้อมทั้งสะสม CARAT แลกรับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษได้อีกมากมาย
เมื่อนวัตกรรม AI และแฟชั่นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ตอบโจทย์เทรนด์ Longevity (การดูแลสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาว) แกดเจ็ทยุคนี้จึงไม่ได้มีดีแค่ฟังก์ชัน แต่ยังเป็นเครื่องประดับสุดคูลที่สายเทรนดี้ต้องมี เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ การมีผู้ช่วยอัจฉริยะคอยแทร็กสะท้อนร่างกายเชิงลึกแบบ 24 ชั่วโมง จึงช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้สมาร์ท และบาลานซ์กว่าที่เคย คิง เพาเวอร์ ปักหมุดรวม 3 แบรนด์นวัตกรรมชั้นนำมาไว้ให้คุณช้อปและอัปเดตเทรนด์ก่อนใครได้
LUNA RING (ลูน่า ริง) แหวนอัจฉริยะติดตามสุขภาพ และการออกกำลังกาย
LUNA RING แหวนอัจฉริยะดีไซน์หรูที่ทำหน้าที่เสมือนโค้ชส่วนตัวสำหรับคน GenZ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และเซนเซอร์ขั้นสูงจาก PHILIPS BIOSENSING มีความสามารถในการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเชิงลึก สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่าย แบตเตอรีสามารถใช้งานได้นาน 5-7 วัน พร้อมรองรับระบบชาร์จไร้สายความเร็วสูง ตัวเรือนทำจากวัสดุ FIGHTER-JET GRADE TITANIUM (GRADE5) แข็งแกร่งทนทานต่อรอยขีดข่วน น้ำหนักเบา ดีไซน์เน้นความหรูหราเหนือกาลเวลา สะท้อนบุคลิกที่แตกต่างผ่าน 5 เฉดสีสุดแกลม ได้แก่ Sunlight Gold สีทองเงางาม เพิ่มความหรูหราระดับไฮเอนด์, ROSE GOLD สีทองชมพู ทันสมัยและดูซอฟต์นวลตา, STARLIGHT SILVER สีเงินคลาสสิคเรียบง่ายแต่ดูแพง, LUNAR BLACK สีดำเงากลอสซี่ สไตล์ล้ำสมัย และ MIDNIGHT BLACK สีดำแบบแมตต์ ให้ลุคสปอร์ตและดุดัน
มาพร้อมนวัตกรรมสุดล้ำ ADVANCED PPG SENSORS ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ, วัดค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2) และความแปรปรวนของหัวใจ (HRV) แม่นยำแม้ขณะเคลื่อนไหว, SKIN TEMPERATURE TRACKING ตรวจวัดอุณหภูมิผิวหนังแบบเรียลไทม์ เพื่อเช็กความพร้อมของร่างกายและคาดการณ์รอบเดือนล่วงหน้า, AI READINESS SCORE ประเมินคะแนนความพร้อมของร่างกายในทุกเช้า โดยวิเคราะห์จากคุณภาพการนอนและกิจกรรมที่ทำ 5ATM WATER RESISTANCE กันน้ำลึก 50 เมตร รองรับการว่ายน้ำ อาบน้ำ และกิจกรรมกลางแจ้งทุกรูปแบบ
ROKID (โรคิด) แว่นตา AI สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรุ่นแรก
ROKID แว่นตาอัจฉริยะรุ่นแรกของโลกที่รองรับการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย ผ่าน AI ASSISTANT (CHATGPT และ GEMINI) ดีไซน์น้ำหนักเบา สวมใส่สบายได้ตลอดทั้งวัน พร้อมไฮไลท์สำคัญ 2 ซีรีส์ ได้แก่ AI GLASSES SERIES (รุ่น ROKID AI GLASSES, ROKID AI NEO) และ MAX SERIES (รุ่น ROKID MAX 2) เจาะลึกฟีเจอร์เด่นระดับนวัตกรรมระบบแปลภาษาเรียลไทม์ 89 ภาษา แปลบทสนทนาและแสดงซับไตเติลบนเลนส์ได้ทันที ท่ามกลางจอแสดงผล MICRO-LED ขนาดเล็กที่สุด (0.15 CC) ให้ความสว่างสูงสุด 1,500 NITS พร้อมปรับแสงอัตโนมัติ มองเห็นชัดเจนแม้ในที่แสงจ้า กล้อง POV (POINT OF VIEW) ความละเอียด 12 MP (เซนเซอร์ SONY IMX681) ถ่ายภาพและวิดีโอจากมุมมองสายตาผู้สวมใส่ได้โดยตรง ตอบโจทย์การทำคอนเทนต์แบบ HANDS-FREE หน้าจอเสมือนยักษ์ 360 นิ้ว (เฉพาะรุ่น MAX 2) เต็มอิ่มกับความบันเทิง และการทำงานเสมือนชมจอยักษ์ในระยะ 10 เมตร ให้ภาพคมชัดระดับ FHD พร้อมรองรับ REFRESH RATE สูงถึง 120HZ ปรับสายตาสั้นในตัว รองรับการปรับค่าสายตา (0.00D ถึง -6.00D) ได้ทันที โดยไม่ต้องตัดเลนส์เสริมให้ยุ่งยาก
WHOOP (วูพ) สายรัดข้อมือ AI อัจฉริยะ
WHOOP ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสุขภาพและประสิทธิภาพร่างกายระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิด “HUMAN PERFORMANCE PLATFORM” โดดเด่นด้วยดีไซน์สุดล้ำ "ไม่มีหน้าจอ" เพื่อลดสิ่งรบกวน ให้คุณโฟกัสกับร่างกายได้มากที่สุด สวมใส่ได้ 24/7 ทั้งในชีวิตประจำวันและออกกำลังกาย แม่นยำด้วยระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเชิงลึก และให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล ตอบโจทย์เมกะเทรนด์การดูแลสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาว WHOOP ONE ฮาร์ดแวร์ WHOOP 5.0 วัดค่าความเครียด การฟื้นฟู และคุณภาพการนอน
เลือกแผนการดูแลสุขภาพ (MEMBERSHIP) ที่ใช่สำหรับคุณ
• WHOOP ONE (เริ่มต้นความฟิต) มาพร้อมฮาร์ดแวร์ล่าสุด WHOOP 5.0 เน้นติดตามและวิเคราะห์ 3 ค่าพื้นฐานสำคัญ ได้แก่ ความเหนื่อยล้าจากการทำกิจกรรม (STRAIN), การฟื้นฟูของร่างกาย (RECOVERY) และคุณภาพการนอนหลับลึกระดับห้องแล็บ
• WHOOP PEAK จัดเต็มฟีเจอร์ตรวจวัดสุขภาพเชิงรุก เพิ่มระบบมอนิเตอร์ความเครียดแบบเรียลไทม์ (STRESS MONITOR) และฟีเจอร์ WHOOP AGE ช่วยประเมินอายุสุขภาพและการชะลอวัยขั้นสูง
• WHOOP LIFE (ที่สุดแห่งการดูแลระดับการแพทย์) เหนือชั้นด้วยฮาร์ดแวร์ระดับ MEDICAL-GRADE (WHOOP MG) และสายรัดสุดพรีเมียม SUPERKNIT LUXE รองรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เพื่อคัดกรองภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (AFIB) และระบบประเมินแนวโน้มความดันโลหิตรายวันบนข้อมือ
ป้ายยาไอเทมสุดล้ำตอบโจทย์ทุกความต้องการที่เป็นคุณ ช้อปเลย! ที่โซน TECH & GADGETS คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมรับสิทธิพิเศษกับเซตคูปองส่วนลดสูงสุด 30% ทันที! เพียงสมัครสมาชิก POWER PASS ฟรี! ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และภูเก็ต พร้อมทั้งสะสม CARAT แลกรับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษได้อีกมากมาย