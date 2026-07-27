Bee Cheng Hiang แบรนด์หมูแผ่นระดับตำนานจากสิงคโปร์ เปิดแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกที่ กูร์เมต์ อีทส์ เอ็มโพเรียม

แบรนด์หมู่แผ่นย่างระดับตำนาน จากประเทศสิงคโปร์ “Bee Cheng Hiang” (บี เชง เฮียง) พร้อมเปิดแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ กูร์เมต์ อีทส์ เอ็มโพเรียม โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ แคเทอริน หว่อง (H.E. Ms. Catherine Wong ) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณริชาร์ด หว่อง (Richard Wong ) Managing Director, คุณจีน อัง (Jean Ang) Group General Manager จาก Bee Cheng Hiang Group และ คุณศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด คุณนวมาศ บุนนาค ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต (Food) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมให้การต้อนรับและเฉลิมฉลองเปิดสาขาใหม่ บริเวณ กูร์เมต์ อีทส์ เอ็มโพเรียม ชั้น 4
“Bee Cheng Hiang” (บี เชง เฮียง) แบรนด์บักกวา (Bakkwa) หรือเนื้อหมูแผ่นย่างเตาถ่านสูตรต้นตำรับ จากประเทศสิงคโปร์ มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 90 ปี มีร้านค้าปลีกกว่า 371 สาขาใน 10 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ โดดเด่นจากการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% โดยไม่เติมวัตถุกันเสีย สารทำให้เนื้อนุ่ม สีสังเคราะห์ กลิ่นสังเคราะห์ หรือผงชูรส (MSG) โดยปัจจุบัน บี เชง เฮียง เปิดให้บริการ 3 สาขา ในประเทศไทย ที่กูร์เมต์ อีทส์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ชั้น B พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ชั้น G และ แฟล็กชิปสโตร์ เอ็มโพเรียม ชั้น 4 ที่ครบครับด้วยหมูแผ่นทุกรสชาติยอดฮิต อาทิ หมูแผ่นปรุงรส ต้นตำรับ หมูแผ่นปรุงรสผสมพริก ไก่แผ่นรูปเหรียญ เสริมเมนูเนื้อวัวแผ่นปรุงรสหอมๆ พร้อมมีโซนย่างหมูสดใหม่ทุกออร์เดอร์ เพื่อส่งมอบประสบการณ์อาหารระดับพรีเมียมให้แก่ผู้บริโภคไทย ครบทุกรสอร่อยเหมือนสาขาต้นตำรับที่สิงค์โปร์
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : gourmeteatsthemallgroup Instagram: beechenghiang_thailand