Gourmet & Cuisine Young Chef 2026 ผนึกพันธมิตร ปั้นเชฟรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทย

นิตยสาร Gourmet & Cuisine ผนึกกำลังพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอาหาร จัดแถลงข่าวการแข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษา “Gourmet & Cuisine Young Chef 2026” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพ พัฒนาทักษะ และต่อยอดสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ พร้อมร่วมพัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมอาหารไทย ภายใต้แนวคิด “Festive Finger Foods” ที่ท้าทายผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์เมนูอาหารคำเล็ก ถ่ายทอดรสชาติ เทคนิค และประสบการณ์การกินในรูปแบบใหม่
งานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเปิดตัว 10 ทีมสุดท้ายจากกว่า 75 ทีมทั่วประเทศที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยมี เชฟอิน-ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ เชฟและครีเอเตอร์ด้านอาหารชื่อดัง ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ครัว Tecnoplus พร้อมด้วย แก๊ป-ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบครัวร่วมสมัยและการเลือกใช้อุปกรณ์ครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Gourmet & Cuisine เปิดเผยว่า การแข่งขันปีนี้เลือกใช้แนวคิด “Festive Finger Foods” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เชฟรุ่นใหม่แสดงศักยภาพผ่านเมนูขนาดพอดีคำที่สะท้อนทั้งความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการปรุง และศิลปะการนำเสนอ
“เราอยากเห็นผู้เข้าแข่งขันกล้าคิด กล้าทดลอง และต่อยอดวัตถุดิบคุณภาพสู่ประสบการณ์อาหารรูปแบบใหม่ เวทีนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะ แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างเชฟรุ่นใหม่ให้พร้อมเติบโตในสายอาชีพ และร่วมขับเคลื่อนวงการอาหารไทยในอนาคต”
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนสมรรถภาพสูงควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ การแข่งขันครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมพัฒนาทักษะด้าน Culinary Skill ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการนำเสนออาหาร ผ่านโจทย์การแข่งขันที่สะท้อนมาตรฐานการทำงานของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน
“การแข่งขันครั้งนี้ยังสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอาหาร ในการร่วมพัฒนาบุคลากรคุณภาพ พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์อาหาร ควบคู่กับการคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา Food Innovation และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยในอนาคต”
เชฟเมย์–นลินธรณ์ รัตนเศรษฐ์ดิลก ผู้ชนะเลิศระดับเอเชีย รายการ Global Chefs Challenge 2023, Executive Chef และ Co-Founder แห่ง AIM Phuket รวมถึง Thailand National Culinary Head Coach เน้นย้ำว่า การเป็นเชฟมืออาชีพไม่ได้วัดเพียงรสชาติของอาหาร แต่ต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรง ทั้งด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) การเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพ และมาตรฐานในการประกอบอาหาร โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ พร้อมถ่ายทอดแนวคิด “ทำน้อย แต่มาก” ผ่านการสร้างสรรค์เมนู “Festive Finger Foods” ที่อัดแน่นด้วยรายละเอียดทั้งรสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น และเทคนิคการปรุง แม้จะเป็นอาหารเพียงคำเดียว แต่ต้องสามารถสะท้อนตัวตน ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันได้อย่างชัดเจน
ด้าน กฤตนัน สนธิจิรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด ระบุว่า บริษัทให้การสนับสนุนการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเชฟรุ่นใหม่คือรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารไทย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ครัวคุณภาพจาก Tecnoplus เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถควบคุมการปรุงอาหารได้อย่างแม่นยำ และถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ชญาน์ณันท์พัช แกทเทนบี้ เดวี่ส์ กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ด รีเทล จำกัด กล่าวว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และแหล่งที่มาของวัตถุดิบมากขึ้น ARCTIC SALMON จากนอร์เวย์จึงตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและความหลากหลายในการสร้างสรรค์เมนู เหมาะกับแนวคิด “Festive Finger Foods” ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายทอดทั้งรสชาติ เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ผ่านวัตถุดิบคุณภาพ
ขณะที่อุรชา บูรพาชลทิศน์ กรรมการ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด กล่าวว่า เชฟรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการต่อยอดอาหารไทยสู่เวทีโลก โดยนำวัตถุดิบไทยที่มีเอกลักษณ์อย่างน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมมาสร้างสรรค์เป็นเมนูร่วมสมัยที่ยังคงอัตลักษณ์ของรสชาติไทย พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทย บริษัท จึงร่วมสนับสนุนการแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ และร่วมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยในอนาคต
ต่อพงศ์ ตริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด กล่าวว่า ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญทั้งรสชาติ คุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ น้ำมันมะพร้าว ตราเกสรเพียว จึงได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์การประกอบอาหารและเบเกอรี่ ด้วยรสชาติเป็นกลาง ช่วยดึงรสชาติของวัตถุดิบได้อย่างเต็มที่ พร้อมสนับสนุนให้เชฟรุ่นใหม่ได้ทดลองใช้วัตถุดิบคุณภาพและพัฒนาทักษะสู่การเป็นบุคลากรสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารไทย
ด้านศุภรา ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการธุรกิจการค้าในประเทศ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ประเทศไทยมีวัตถุดิบอาหารคุณภาพ และ CPF เชื่อว่าเชฟคือผู้ต่อยอดคุณค่าของวัตถุดิบไทยสู่เมนูสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค บริษัท จึงสนับสนุนเชฟรุ่นใหม่ให้เรียนรู้การคัดเลือกและใช้วัตถุดิบอย่างเหมาะสม โดยนำหมูชีวา ซึ่งเลี้ยงในระบบฟาร์มปิด ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และมีโอเมก้า 3 จากธรรมชาติ มาเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของการแข่งขัน เพื่อร่วมพัฒนาเชฟรุ่นใหม่ ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทย และผลักดัน Soft Power ของประเทศ
นอกจากนี้ การแข่งขันยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรในแวดวงอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนถุงมือยางอเนกประสงค์ I’m glove, บริษัท อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ จำกัด ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ถั่วปรุงสุก, บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้สนับสนุนบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนของรางวัลพิเศษ
พร้อมกันนี้ ได้ประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ Gourmet & Cuisine Young Chef 2026 จากผลงานกว่า 75 ทีมทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากแนวคิด เทคนิค และการตีความโจทย์ “Festive Finger Foods” อย่างสร้างสรรค์ ได้แก่
1. ทีม กงกงฉี – วิทยาลัยดุสิตธานี : นายมาร์เซลัส เอ็นจี, นางสาวภคินี เฉยดี
2. ทีม คู่เทพ – วิทยาลัยดุสิตธานี : นายกันต์กวี คำสุนทร, นายรัชชานนท์ ปัญโญ
3. ทีม แสบสนิท – วิทยาลัยดุสิตธานี : นายณัฐวรรธน์ ธีนเลิศพาณิช, นายภูมิธรรม สมบูรณ์
4. ทีม ประเดประดัง – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : นางสาวจุฑารัตน์ สารบรรณ, นางสาวพัชราภรณ์ มาทา
5. ทีม รถขนฝัน – วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา : นางสาวโอปอล แย้มพินิจ, นายอนนต์เศรษฐ์ กลับเสถียร
6. ทีม ลูกแม่แพ้ไม่ได้ – มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : นายนนทวัฒน์ พิลา, นางสาวพรลพัชร์ พันธุ์เจริญ
7. ทีม Exotic – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : นายวีระพงษ์ จิรานุกุลสวัสดิ์, นายรพีภัทร นินบ่อ
8. ทีม Playground – มหาวิทยาลัยขอนแก่น : นายกฤตพล ฝ่ายบุญ, นางสาวประทายรัตน์ ทานะสิน
9. ทีม Red Rock – มหาวิทยาลัยรังสิต : นางสาวณัฐธนิษา ใจกันธา, นายศิวกร หุ่นหลา
10. ทีม Tip of Spoon – มหาวิทยาลัยบูรพา : นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่เตีย, นางสาวกนกวรรณ แก้วเกตุ
เตรียมลุ้นศึกประชันฝีมือรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2569 ณ อิมแพ็ค คูลิโนวา เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะการแข่งขัน พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook: Gourmet & Cuisine Young Chef