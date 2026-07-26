มิติใหม่ที่คนรักชาต้องลองเทส ศิลปะที่คุณดื่มได้กับ Apple English Breakfast

CHAGEE จับมือ Tate รังสรรค์ความคลาสสิกบทใหม่ กับการเปิดตัว Apple English Breakfast Tea เครื่องดื่มรสชาติใหม่พร้อมคอลเลกชันสินค้าลิมิเต็ดเอดิชัน โดยจับมือกับ “Tate” หนึ่งในสถาบันทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ทรงคุณค่าที่สุดของสหราชอาณาจักร โดยถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก 3 ผลงานภาพวาดคลาสสิกจากคอลเลกชันของ Tate เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างชา แอปเปิล และศิลปะ ที่เชื่อมโยงผ่านวัฒนธรรมและกาลเวลาหลายศตวรรษ
ชาและแอปเปิล นับเป็นสองสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์มนุษยชาติมาอย่างยาวนาน วัฒนธรรมการดื่มชากำเนิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนในประเทศจีน ก่อนจะเติบโตและกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก ตั้งแต่โรงน้ำชาในเอเชียตะวันออกไปจนถึงบนโต๊ะอาหารมื้อเช้าในสหราชอาณาจักร ในทำนองเดียวกัน แอปเปิล เป็นผลไม้ที่มีการเพาะปลูกมานานหลายพันปีทั้งในยุโรปและเอเชีย ทั้งยังปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกมาหลายศตวรรษ
Apple English Breakfast Tea คือการผสานสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันในแบบฉบับของ CHAGEE มอบรสชาติที่คุ้นเคย แต่รังสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน เรียกว่าเป็นศาสตร์แห่งการปรุงชาข้ามทวีปเลยทีเดียว
สำหรับรสชาติของแอปเปิล CHAGEE ได้คัดสรรแอปเปิลฟูจิแดง (Red Fuji) จากมณฑลซานตง ประเทศจีน มาผ่านกรรมวิธีการสกัดเย็นจากผลสดทั้งเปลือกและเนื้อแอปเปิล โดยไม่มีการเติมน้ำ น้ำตาล หรือสารกันเสียใด ๆ จากนั้นใบชาจะดูดซับน้ำแอปเปิลผ่านกระบวนการบ่มสกัดด้วยอุณหภูมิต่ำ แล้วจึงนำไปอบแห้งด้วยระบบสุญญากาศเพื่อกักเก็บรสชาติและกลิ่นหอมเอาไว้ ผลลัพธ์ที่ได้คือใบชาที่ผสานรสชาติของแอปเปิลได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ยังเปิดตัวผลงานศิลปะ 3 ชิ้นจากคอลเลกชันของ Tate เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเลกชันสินค้า CHAGEE | Tate ซึ่งแต่ละชิ้นสะท้อนถึงช่วงเวลาที่แตกต่างกันในประวัติศาสตร์ศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทำให้สิ่งของเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่ของใช้ แต่เป็นสิ่งที่น่าถือ น่าใช้งาน และน่าเก็บสะสม
โดยสามารถเลือกสะสมสินค้าจากคอลเลกชันพิเศษ The Apple Edition ได้แก่
• ป้ายห้อยกระเป๋าเดินทางรูปแอปเปิล (The Apple Edition Travel Tag)
• ผ้าพันคอลวดลายผลงานของศิลปิน (The Apple Edition Artist Shawl)
• ร่มลวดลายผลงานศิลปะ (The Apple Edition Umbrella)
• ผ้าคลุมลวดลายผลงานศิลปะ (The Apple Edition Blanket)
• เสื่อปิกนิกลวดลายผลงานศิลปะ (The Apple Edition Picnic Mat)
เครื่องดื่ม Apple English Breakfast Tea พร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ที่ร้าน CHAGEE ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาคิง เพาเวอร์ มหานคร ชั้น 74) และบนแอปพลิเคชัน CHAGEE ร่วมติดตามข่าวสารแลกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ CHAGEE Thailand FB, IG, TikTok และร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ผ่านแฮชแท็ก #SipANewClassic