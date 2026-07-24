ดีต่อใจ “เรื่องเล็กจิ๋วที่ยิ่งใหญ่กับใจ” นิทรรศการศิลปะเชิงประสบการณ์

ในวันที่ผู้คนในเมืองให้ความสำคัญกับสุขภาพใจ และคุณค่าในตัวเอง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อายิโนะโมะโต๊ะ อะมิโน ชวนทุกคนหยุดพักจากความวุ่นวาย เพื่อค้นพบความหมายของชัยชนะเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวัน ผ่าน “Power of The Small (เรื่องเล็กจิ๋วที่ยิ่งใหญ่กับใจ)” นิทรรศการศิลปะแบบอินเทอร์แอ็กทีฟเสมือนจริง ที่จะพาผู้เข้าชมกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเอง และมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็ก ๆ ที่ช่วยเติมเต็มความเป็นอยู่ที่ดีในทุกวัน โดยสร้างสรรค์ร่วมกับ Eyedropper Fill สตูดิโอ ณ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2569 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้หยุดพัก ทบทวนตัวเอง และร่วมเฉลิมฉลองทุกก้าวเล็ก ๆ ที่หล่อหลอมสุขภาวะที่ดีในทุกวัน
นิทรรศการ Power of The Small เป็นมากกว่างานแสดงศิลปะ เพราะสะท้อนถึงความเชื่อของอายิโนะโมะโต๊ะ อะมิโน ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายมักเริ่มต้นจากการลงมือทำสิ่งเล็ก ๆ เสมอ ด้วยแรงบันดาลใจจาก “AminoScience” ความเชี่ยวชาญของอายิโนะโมะโต๊ะในด้านกรดอะมิโน ซึ่งเป็นส่วนประกอบเล็ก ๆ ที่ช่วยค้ำจุนสุขภาพของมนุษย์ นิทรรศการนี้ได้ขยายแนวคิดดังกล่าวไปสู่การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเห็นคุณค่าของการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อทั้งร่างกายและจิตใจได้ในระยะยาว
คุณจิตติสุดา กฤษณโสภา ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เพราะสิ่งเล็กๆ คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ นี่คือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง อายิโนะโมะโต๊ะ อะมิโน และความเชี่ยวชาญด้าน AminoScience เพราะกรดอะมิโนที่เป็นหน่วยพื้นฐานของโปรตีน แม้จะเล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง ซ่อมแซม และฟื้นฟูร่างกาย แนวคิดนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เราสร้างผลิตภัณฑ์โดยเริ่มจากคำถามว่าจะช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร ด้วยการต่อยอดองค์ความรู้และประโยชน์ของกรดอะมิโนที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพเกิดขึ้นได้ในทุกวัน Power of The Small จึงไม่ใช่เพียงธีมของงาน แต่สะท้อนความมุ่งมั่นของอายิโนะโมะโต๊ะ อะมิโน ผ่านความเชี่ยวชาญด้าน “AminoScience” ที่เชื่อว่า ทุกพลังที่ยิ่งใหญ่ ล้วนเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ เสมอ”
วิสัยทัศน์แห่งการสร้างสรรค์เบื้องหลัง Power of The Small
เพื่อสร้างแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นจริง อายิโนะโมะโต๊ะ อะมิโน ได้จับมือกับ Eyedropper Fill สตูดิโอออกแบบประสบการณ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงทางอารมณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทบทวนตัวเองและความเชื่อมโยงที่มีความหมายระหว่างมนุษย์ โดย คุณนันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล Founder and Managing Director จาก Eyedropper Fill ร่วมแสดงความคิดว่า “เราตั้งใจสร้างพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้หยุดพักจากความเร่งรีบ และกลับมาเห็นคุณค่าของเรื่องราวเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพราะหลายครั้งเรามักมองข้ามความสำเร็จเล็ก ๆ ของตัวเอง เนื่องจากมัวแต่มุ่งไปยังเป้าหมายถัดไปอยู่เสมอ ผ่านนิทรรศการ ‘Power of The Small’ นี้ เราหวังว่าผู้เข้าชมจะเดินออกไปพร้อมความรู้สึกที่เบาสบายขึ้น ใจดีกับตัวเองมากขึ้น และเห็นคุณค่าของช่วงเวลาเล็ก ๆ ที่หล่อหลอมให้พวกเขาเป็นอย่างทุกวันนี้มากขึ้น เพราะบางครั้ง ความสำเร็จเพียงเล็กน้อย ก็อาจสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อความรู้สึกและจิตใจของเราได้”
ออกเดินทางสำรวจหัวใจ ผ่าน 3 โซนประสบการณ์แห่งการค้นพบตัวเอง
นิทรรศการนี้จะนำทางผู้เข้าชมผ่าน 3 ประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ ๆ ต่อสุขภาวะที่ดี:
โซนที่ 1: Big Noises – พื้นที่จัดแสดงแบบอิมเมอร์ซีฟที่ผสานภาพและเสียง ถ่ายทอดแรงกดดัน ความคาดหวัง และความวุ่นวายในชีวิตยุคปัจจุบัน พร้อมชวนผู้เข้าชมหยุดฟังเสียงจากภายใน และกลับมาเชื่อมโยงกับตัวตนของตัวเองอีกครั้ง
โซนที่ 2: Small Choices – พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่ตีความ 50 เรื่องราวของ Small Wins หรือความสำเร็จเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน ควบคู่กับ Interactive Installation ที่ชวนให้เห็นคุณค่าของการเลือกทำสิ่งดี ๆ ในแต่ละวัน และความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพใจ
โซนที่ 3: True Voices – พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมร่วมแบ่งปัน Small Wins ของตัวเอง พร้อมเรียนรู้แนวทางการดูแลสุขภาพที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และทดลองผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม อายิโนะโมะโต๊ะ อะมิโน ผ่านชุดผลิตภัณฑ์ทดลองที่ออกแบบให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน
ในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนี้ ได้รับเกียรติจากนักแสดงหนุ่มและ Friend of AminoHouse อย่าง สกาย วงศ์รวี นทีธร มาร่วมแบ่งปันมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคม และชัยชนะเล็ก ๆ ที่ช่วยให้เขายังคงมีหลักยึดในชีวิต โดยสกายได้กล่าวถึงแนวคิดของนิทรรศการนี้ว่า “สำหรับผม การได้เป็นแบบอย่างให้ใครสักคน ไม่ว่าจะผ่านงานแสดงหรือในฐานะคนคนหนึ่ง และได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำช่วยให้ใครบางคนเข้าใจโลกหรือมองเห็นบางเรื่องในชีวิตได้ชัดเจนขึ้น เป็นความรู้สึกที่มีความหมายกับผมมากกว่าความสำเร็จหรือชื่อเสียงอีกครับ มันทำให้ผมรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมักเกิดจากเรื่องเล็ก ๆ ที่เราได้พบเจอในทุกวัน และมันก็คือ Small Wins ที่คอยเติมพลังให้เราเดินหน้าต่อไป บางครั้งเรื่องเล็ก ๆ ที่เรามองข้ามไป อาจเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่าและควรได้ฉลองให้กับตัวเองเหมือนกันครับ”
อายิโนะโมะโต๊ะ อะมิโน ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้รักสุขภาพ และผู้รักงานศิลปะ มาร่วมค้นพบมุมมองใหม่ของสุขภาวะที่ดีผ่านนิทรรศการ ‘Power of The Small’ โดยผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ รับของขวัญสุดพิเศษเพื่อสุขภาวะที่ดี และร่วมฉลองให้กับทุกก้าวเล็ก ๆ สู่ชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีความสุขยิ่งขึ้น
ชื่องาน: Power of The Small (เรื่องเล็กจิ๋วที่ยิ่งใหญ่กับใจ)
วันจัดงาน: 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2569 เวลา เวลา 11.00-20.00 น.
สถานที่: ชั้น 2, ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก
ค่าเข้าชม: ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการอัปเดตกิจกรรม สามารถติดตามได้ทาง Facebook page: Ajinomoto Amino