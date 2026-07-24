เสื้อกันฝนแบบไหนใส่แล้วไม่เอาต์!?

เมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจในการแต่งตัวด้วยเสื้อกันฝน ไม่ต้องมองหาไกลไปกว่าแคตวอล์กคอลเลกชัน SS26 ที่เหล่าดีไซเนอร์ได้ตอบโจทย์ความกังวลกับฝนปรอยๆ พร้อมยกระดับเสื้อกันฝนให้ดูดี จากลอนดอน ปารีส ไปจนถึงมิลาน แบรนด์หรูต่างๆ ได้นำเสื้อแจ็กเกตกันฝนแบบเทคนิค มาปรับลุคให้ทันสมัย
เริ่มที่ Burberry นางแบบสวมปาร์ก้ายาวถึงเข่า ทับชุดถักโครเชต์หรูหรา เน้นความแตกต่างระหว่างสไตล์กอร์ปคอร์และชุดราตรี
ขณะที่ Prada ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยแจ็กเกตยูทิลิตี้สีเทาเข้ม ที่โดดเด่นตัดกับเดรสสีเหลืองอ่อนฟูฟ่อง
ในลอนดอน Ahluwalia นำเสนอแนวคิดที่หรูหราแต่ใช้งานได้จริงของเสื้อกันฝน
นักออกแบบโต้แย้งว่า คุณสมบัติที่ใช้งานได้จริง อาจเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความแตกต่างที่น่าสนใจ กับรูปทรงที่ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้น Chemena Kamali จาก Chloé นำเสนอสิ่งที่หรูหราที่สุดของเสื้อกันฝน นั่นคือ เสื้อไฮบริดความยาวถึงข้อเท้า ที่ผสมผสานระหว่างเสื้อโค้ทเทรนช์ เสื้อโค้ทโอเปร่า และพาร์ก้ากันน้ำ
เพื่อยกระดับสไตล์ที่ใช้งานได้จริง คอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาวปี 2026 ของ Lemaire จึงอวดเสื้อคลุมแบบปอนโชที่หรูหรา แทนที่จะใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง พวกเขาได้สร้างรูปทรงที่ใหญ่และหลวมสบายด้วยผ้าสะท้อนแสง ที่ให้ความรู้สึกอยู่ระหว่างหนังเคลือบและไนลอนน้ำหนักเบา เพื่อเติมเต็มลุค นางแบบสวมเสื้อคอเต่าสีเดียวกัน และรองเท้าบู๊ตหนังสีดำทรงสูงที่มีพื้นผิวคล้ายกัน
เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านสไตล์สตรีท ได้นำเทรนด์การนำเสื้อกันฝนมาเป็นไอเท็มแฟชั่น โดยสวมใส่เสื้อปาร์ก้าสไตล์สปอร์ต กับกระโปรงทรงมิดิและกางเกงขายาวจากผ้าเทคนิค ในทำนองเดียวกัน เสื้อกันฝนที่กลายเป็นจุดเด่นของลุคได้ ให้เลือกผ้าไวนิลสีสดใสหรือโปร่งแสงที่มีลวดลายพิมพ์ เสริมด้วยถุงน่องสีสันสดใสและรองเท้าเก๋ๆ
การเลือกเสื้อผ้าใส่คู่กับเสื้อกันฝน ต้องสร้างสมดุลระหว่างความยาวและสัดส่วน สำหรับการใส่คู่กับเดรสและชุดออกงานกลางคืน ควรเลือกแจ็กเกตยาวระดับกลางต้นขาหรือเข่า สีเข้ากันกับชุดด้านใน หรือเลือกเสื้อปาร์ก้าแบบสั้นใส่คู่กับกระโปรงทรงมิดิหรือแม็กซี่ และต่างหูขนาดใหญ่ ส่วนเรื่องสี เสื้อกันฝนใช้สีฟ้าหรือสีแดงสดใส โดยให้ส่วนอื่นๆ ของชุดเป็นสีกลางๆ หรืออาจใช้เป็นตัวช่วยเสริม ให้เดรสลายหรือลายดอกไม้ดูโดดเด่นขึ้น