“แซม เอเดลแมน” เน้นเบาสบาย ผสานความมั่นใจให้สาวๆ ทุกย่างก้าว

แซม เอเดลแมน (Sam Edelman) แบรนด์รองเท้าแฟชั่นจากนิวยอร์ก เปิดตัว Pop-Up Store แห่งแรกในไทย ณ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเผยโฉมคอลเลกชัน Early Fall 2026 "She's a Lady" ผ่านแคมเปญ "Elegance with a Twist" ถ่ายทอดนิยามใหม่ของ Modern American Elegance ผสานความสง่างามเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย ให้ผู้หญิงยุคใหม่ค้นพบสไตล์ที่ใช่ ผ่านรองเท้าที่สวมใส่ได้ในทุกโอกาส โดยมี จิงจิง-ปริยพิชญ์ ยู, พิตต้า ณ พัทลุง, นัตตี้-นันทนัท ฐกัดกุล, ไอซ์-อมีนา กูล, และ มีมี่-เหมือนฝัน แบ้สกุล ร่วมงาน
คอลเลกชันนี้ได้แรงบันดาลใจจาก ผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถ่ายทอดผ่าน 3 คาแรกเตอร์ที่สะท้อนตัวตนของผู้หญิงยุคใหม่ ได้แก่ Maximalist, Modern Boho และ Refined Tailoring ที่ผสานความเฟมินีนและความร่วมสมัย ด้วยวัสดุและดีเทลอันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ ตั้งแต่ลาย Leopard Print, วัสดุผ้า Mesh อันโปร่งบาง ไปจนถึงเทคนิคการประดับ Feather ช่วยเพิ่มมิติให้โดดเด่น
โทนสีได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ และสีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง อย่าง Deep Scarlet, Olive Branch, Brandy, Vintage Mustard, Silk Rose, Honey Bourbon และ French Cognac โดยมีรองเท้ารุ่นไฮไลต์คือ Michaela Mesh Mary Jane, Lorraine Loafer, Bianka Slingback และ Alie Ballet Flat ที่เน้นความสบายในทุกการสวมใส่