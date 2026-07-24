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“มิโด” อวดโฉม “มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มิโด (MIDO) เผยโฉมเรือนเวลาเอาใจสุภาพสตรี ในคอลเลกชัน มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์ (Multifort TV 28 Quartz) ที่นำดีไซน์หน้าปัดรูปทรงทีวีอันเป็นเอกลักษณ์ มาตีความใหม่บนขนาด 28 มม. โดดเด่นด้วยตัวเรือนสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีโรสโกลด์ ตกแต่งพื้นผิวแบบขัดซาตินสลับขัดเงา มาพร้อมหน้าปัดสีน้ำตาลช็อกโกแลตแบบขัดซาตินเคลือบแล็กเกอร์ ประดับเพชร 3 เม็ดบริเวณตำแหน่งบอกเวลา 12, 3 และ 9 นาฬิกา ช่องแสดงวันที่ทรงกลม ณ ตำแหน่ง 6 นาฬิกา ตกแต่งด้วยกรอบโลหะสีโรสโกลด์ขัดเงา รวมถึงขอบแสดงนาที (Flange) สีขาว เพื่อการอ่านเวลาที่แม่นยำและชัดเจนยิ่งขึ้น เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีแบบเจียระไนเหลี่ยมเพชร และเคลือบสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวา จับคู่กับเข็มวินาทีขนาดใหญ่ ที่ผ่านการเจียระไนอย่างประณีต พร้อมจุดบอกตำแหน่งบริเวณ 12 นาฬิกา กันน้ำได้ถึง 50 เมตร สำหรับผู้มีข้อมือขนาดเล็ก มาพร้อมตัวล็อกแบบพับที่มีปุ่มกดและสลักโลโก้ MIDO ทั้งยังมีระบบเปลี่ยนสายแบบรวดเร็ว













“มิโด” อวดโฉม “มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์”
“มิโด” อวดโฉม “มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์”
“มิโด” อวดโฉม “มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์”
“มิโด” อวดโฉม “มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์”
“มิโด” อวดโฉม “มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์”
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