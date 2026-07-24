“มิโด” อวดโฉม “มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์”

มิโด (MIDO) เผยโฉมเรือนเวลาเอาใจสุภาพสตรี ในคอลเลกชัน มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์ (Multifort TV 28 Quartz) ที่นำดีไซน์หน้าปัดรูปทรงทีวีอันเป็นเอกลักษณ์ มาตีความใหม่บนขนาด 28 มม. โดดเด่นด้วยตัวเรือนสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีโรสโกลด์ ตกแต่งพื้นผิวแบบขัดซาตินสลับขัดเงา มาพร้อมหน้าปัดสีน้ำตาลช็อกโกแลตแบบขัดซาตินเคลือบแล็กเกอร์ ประดับเพชร 3 เม็ดบริเวณตำแหน่งบอกเวลา 12, 3 และ 9 นาฬิกา ช่องแสดงวันที่ทรงกลม ณ ตำแหน่ง 6 นาฬิกา ตกแต่งด้วยกรอบโลหะสีโรสโกลด์ขัดเงา รวมถึงขอบแสดงนาที (Flange) สีขาว เพื่อการอ่านเวลาที่แม่นยำและชัดเจนยิ่งขึ้น เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีแบบเจียระไนเหลี่ยมเพชร และเคลือบสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวา จับคู่กับเข็มวินาทีขนาดใหญ่ ที่ผ่านการเจียระไนอย่างประณีต พร้อมจุดบอกตำแหน่งบริเวณ 12 นาฬิกา กันน้ำได้ถึง 50 เมตร สำหรับผู้มีข้อมือขนาดเล็ก มาพร้อมตัวล็อกแบบพับที่มีปุ่มกดและสลักโลโก้ MIDO ทั้งยังมีระบบเปลี่ยนสายแบบรวดเร็ว